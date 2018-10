DHA YURT BÜLTENİ - 17

Ankara'da kız kardeşiyle ilişkisi olan kişiyi vurdu, intihar etti

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Mehmet Aşkar'ı (47) tabancayla vurarak öldüren Güray Yeşilçimen (32), ardından aynı tabancayla intihar etti.

Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Güray Yeşilçimen kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar'ın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Yeşilçimen, yanında getirdiği tabanca ile Mehmet Aşkar'a üç el ateş etti. Ardından tabancayı kendine doğrultan Güray Yeşilçimen, ateşleyerek olay yerinde intihar etti. Silah sesleri üzerine gelen komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Aşkar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinden bir yıl önce boşandığı öğrenilen tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar'ın kendisinden 20 yaş küçük bir kızla ilişki yaşamaya başladığı ancak kızın ailesi tarafından defalarca kızlarının peşini bırakması yönünde uyarıldığı öne sürüldü. Son olarak Mehmet Aşkar'ın 20 gün önce Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ilişki yaşadığı kızın ailesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

------------------------

Olay yerinden görüntü

Cenazenin iş yerinden çıkartılması

Dükkan komşusunun olayı anlatması

Haber-Kamera: Hasan POLAT /KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA)

====================================================

Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz kamerada

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğu taciz edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan şüpheli Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılık şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı.

Olay, önceki gün Ortahisar ilçesinde yaşandı. Cadde üzerinde tek başına oyun oynayan 5 yaşlarındaki kız çocuğunu fark eden Mesut T., tacizde bulundu. Çevreyi gözetleyen ve kimsenin olmadığı sırada iğrenç tacizlerini sürdüren şüpheli, yaslandığı kapının açılması ile gelen kişiyi fark edince çevreden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken gözaltına alınan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı.Küçük yaştaki kız çocuğuna taciz olayı şüphelisinin serbest bırakılmasına yönelik sosyal medyada tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Savcılık, bugün şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, Mesut T.'yi arıyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDITrabzon'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğuna tacizde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mesut T. ile ilgili sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılık yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'sine getirilen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. Mesut T.'nin belediyede temizlik görevlisi olduğu ve olaydan sonra iş akdinin fesih edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

Küçük kıza taciz görüntüleri

HABER-KAMERA: TRABZON,(DHA)

===========================

Bahçeden dönen çift traktörün altında kalarak öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bahçeden dönen Hüseyin (53) ve Dilek Can (47) devrilen traktörün altında kalarak öldü.

Olay, Gölcük İhsaniye Sivritepe mevkiinde meydana geldi. Hüseyin ve Dilek Can çifti bahçelerine çalışmaya gitti. Hüseyin ve Dilek Can'a ulaşamayan yakınları polise haber verdi. Çevrede arama çalışması yapılırken, bir vatandaş devrilen traktörü gördü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi traktörün altında kalan Hüseyin ve Dilek Can çiftinin öldüğünü belirledi.

Can çiftinin bahçeden döndüğü sırada rampadan inerken freni boşalan traktörün hafriyat alanına devrildiği tahmin ediliyor. Çiftin cenazeleri traktörün altından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

Olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemeleri

Devrilen traktörden görüntü

Cenaze aracından görüntü

HABER: Dinçer AKBİR /KAMERA: Alişan KOYUNCU /KOCAELİ,(DHA)

=========================================

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

MALATYA'da 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan 2 kişi, darp neticesinde de 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Emrah Yıldırım (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Dabakhane Mahallesi Bebek Sokak'ta meydana geldi. Bir eğlence merkezinde kimliği henüz tespit edilemeyen ve alkollü oldukları iddia edilen 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonrası Emrah Yıldırım, Evren Yıldırım ve Sabri Korkmaz yaralanırken, Sinan Yıldırım ve Mehmet Kırteke de darp neticesinde yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan Emrah Yıldırım, burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kardeşlerden Enver Yıldırım'ın ise durumunun kritik olması nedeniyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildiği belirtildi.

Olay sonrası bir süre inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovana el koyup, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini ve Mobese kayıtlarını inceledi. Kavga sonrası olay yerinden kaçan A.Ş., M.K. ve H.Y polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Olay yeri

- Çok sayıda boş kovan

- Polis ekipleri

- Olay yeri inceleme ekipleri

- İsabet eden duvar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

=====================================

Gelin arabasını çalmaya çalışırken yakalandı

ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, düğün sonrası gelin arabasındaki süslerin sökülmesi sırasında bir anlık boşluktan yararlanan hırsız, lüks otomobili çalmaya çalıştı. Otomobil ile birkaç metre ilerleyen hırsız, araç sahipleri tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yakınının düğününde gelin arabası olarak kullanmak üzere lüks bir otomobil kiralayan Tevfik Pehlivan, düğünün bitmesinin ardından aracı evinin önüne getirdi. Burada arkadaşlarıyla otomobildeki süsleri söken Pehlivan'ın yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, kendilerinden para istedi. Olumsuz yanıt alan şüpheli, bir anlık boşluktan yararlanıp bindiği otomobil ile kaçmak istedi. Otomobili birkaç metre ileri götürdükten sonra stop ettiren şüpheli, Pehlivan ve arkadaşları tarafından yakalandı. Şüpheli, Pehlivan'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi tarafından gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Polis aracından görüntü

- Hırsızlık teşebbüsünde bulunulan lüks otomobilden görüntü

- Polislerin otomobilde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'08" Boyut: 127 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

========================================

Kucağında bebek olan kadını döverek bayılttı (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şazibey Mahallesi boş arazide meydana geldiği tespit edilen olayla ilgili haber görüntüsünde eşi tarafından darp edilip yere düştüğü görülen ev hanımı A.K. (24) ve şüpheli eşi Musa K.(29), Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayın 30.10.2018 günü saat 14.30'da meydana geldiği belirlendi. Konuyla ilgili başlatılan adli soruşturma sürdürülüyor.

Haber: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

===========================