DHA YURT BÜLTENİ 17

BAKAN KURUM, ÇANAKKALE'YE YAPILAN YATIRIMLARI ANLATTI Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için yaptırılan ilk etaptaki 205 konut'un anahtar teslim töreni için kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, törenin ardından Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Konferans Salonu'nda, AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Partili ilçe ve belediye başkanları ile partililer hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, program açılış konuşmalarıyla devam etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıda partililere, AK Parti hükümetleri döneminde Çanakkale'ye, Bakanlığı tarafından yapılan yatırımları anlattı. Kurum, şöyle dedi: "İl Bank Genel Müdürlüğümüzde 294 milyon TL tutarında 94 adet işi tamamladık. Şu an devam eden 11 adet işimiz var. Ve değeri de 138 milyon lira. Tüm bugün devam eden bitmiş işleri topladığımızda sadece İl Bank'la 450 milyon liralık yatırımı Çanakkale'mize yapmış durumdayız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla 2003 yılından itibaren yaklaşık 3 bin 400 konut inşa ettik. 6 tane büfe, 3 cami, 3 hastane, ilkokul, kreş, lise, pansiyon, sağlık ocağı ve ticaret merkezleri inşa ettik. Bunların yatırım değeri ise 477 milyon lira. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle hem tarım arazileri hem de 2B arazilerini vatandaşımızın kullanımına açtık. İnşallah ileri süreçte yine tarımla, çiftçiliği, istihdamı artırmak için bu bölgede bulunan Hazine'ye ait atıl ne kadar arazi varsa yine vatandaşımızın hizmetine sunmak için çalışmaları yürütüyoruz. Tekstil Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile daha önce burada hiçbir atık su arıtma tesis yok iken şu anda 15 tane atık su arıtma tesisi inşa edildi. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde 19 milyon 500 bin liralık yine Belediyelerimize yardımlar yapıldı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce, ÇED Genel Müdürlüğü ve Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nde toplamda 2 milyar 800 milyon lira değerinde yatırım yapıldı. İnşallah bu hizmetlerin daha da fazlasını biz de çalışacağız, sizlerin, vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

Toplantı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız tarafından Bakan Murat Kurum'a çeşitli hediyeler takdim edilmesiyle son buldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısından genel ve detay görüntü.

-Bakan Murat Kurum açıklama görüntüsü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) 2 dakika 52 saniye. 317 MB. ================ AMANOS DAĞI'NDA BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER BULUNDU OSMANİYE'de, jandarma ekipleri Amanos Dağı eteklerinde toprağa 2 varil içine gömülü 24 adet kablolu el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, telsiz ve bomba yapımında kullanılan malzele ele geçirdi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağı eteklerindeki arazi taramasında, törer örgütü mensupları tarafından topraga gömülü 2 varil saptadı. Yapılan detaylı aramada, variller içind 24 adet kablolu EYP düzeneği, telsizler ve patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, parmak izi tespiti için, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

- ele geçirilen malzemelerden fotoğraf İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA) - ============== ŞİDDET MAĞDURU DOKTOR İSTEDİ, ADINA TOPLANAN PARAYLA 'KODLAMA ATÖLYESİ' AÇILDI TÜRKİYE'nin çeşitli hastanelerinde görev yapan 15 bin doktorun sosyal medya üzerinde birbirleriyle iletişime geçerek kurduğu Kadın Hekimlerden Eğitime Destek Vakfı (KAHEV); Şanlıurfa'da bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak yaralanan Dr. Bahattin Yalçın'ın kendisi için toplanan tatil parasıyla açılmasını isteği 'robotik kodlama atölyesi'ni Van'da bir lisede faaliyete geçirdi. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde çalışırken, 3 ay önce bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak yaralanan Dr. Bahattin Yalçın'ın acısını dindirmek adına tatil yapması için 15 bin doktorun sosyal medya üzerinde birbirleriyle iletişime geçerek kurduğu KAHEV, bir miktar para topladı. Şiddet mağduru Dr. Yalçın, kendisi için toplanan paralarla tatile gitmeyeceğini, bunun yerine Van'da bir okulda 'robotik kodlama atölyesi' açılmasını istedi. KAHEV üyesi Dr. Mehpare Altay da İpekyolu ilçesinde bulunan İMKB Fen Lisesi'nde atölye çalışmalarına başladı. Kısa sürede tamamlanan ve şiddet mağduru Dr. Bahattin Yalçın'ın adı verilen robotik kodlama atölyesinin açılışı yapıldı. Açılışa, Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, şube müdürleri, atölyeyi açan KAHEV'e üye İpekyolu 3 No'lu Aile Sağlık Hekimliği'nde görevli Dr. Mehpare Altay, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Atölyede robotik kodlama çalışması yapan öğrenciler, doktorlara teşekkür ederken, ileriki yıllarda çok güzel çalışmalar yapacaklarını ve bu konuda uzmanlaşacaklarını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de atölye için KAHEV'e teşekkür etti. 'HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIYIZ'

KAHEV üyesi, İpekyolu 3 No'lu Aile Sağlık Hekimliği'nde görevli Dr. Mehpare Altay, çalışmalarının 2 Ocak 2018'de sosyal medyada 'Doktor Anneler' ismindeki bir grupla başladığını ifade ederek şöyle konuştu: "Orada bir doktor arkadaşımız bir öğrencinin yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz bu öğrencimize çok kısa sürede düzenli burs topladık. Sonra kadın hekimlerin eğitime destek için ne kadar istekli olduğunu görünce, öğrenci sayımız giderek arttı. Öğrenci sayımız çok arttığı için de vakıf olmaya karar verdik. Ekim ayı içinde mahkememiz yapıldı ve vakıf olarak tescillendik. Kadın Hekimlerden Eğitime Destek Vakfı'nı kurduk. Tek amacımız, eğitime destek verip, ülkemizde gittikçe artan şiddet vakalarının biraz önüne geçmek. Biz vakıf olarak özellikle sağlıkçılara yönelik şiddete, kadına gösterilen şiddete, çocuğa gösterilen her türlü şiddete karşıyız. Bunun sadece eğitimle yenilebileceğini düşünüyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Tevke, atölyeyi açan KAHEV üyesi Dr. Mehpare Altay'a katkılarından dolayı plaket takdim etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van İpekyolu İMKB Fen Lisesi

-Liseye atölye yapan KAHEV tabelası

-Öğrencilerin müzik çalması

-Atölyede robotik kodlama çalışması yapan öğrencilerden genel ve detaylar

-Detaylar

-Açılış

-Açılışta konuşan Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke

-Atölyeyi gezip öğrencilerle sohbet eden Tevke

-Öğrencilerin çalışmasını izleyen KAHEV üyesi, İpekyolu 3 No'lu Aile Sağlık Hekimliği'nde görevli Dr. Mehpare Altay

-Altay ile röportaj

-KAHEV tabelası

-Dr. Altay'a plaket veren Milli Eğitim Müdürü Tevke Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- =============== TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI HATAY'ın Belen ilçesi'nde, jandarma ekiplerinin düzenleği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öğrenilen V.A,'yı operasyon sonucu yakalandı.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi V.A,'nın Suriye'den ülkeye kaçak yollarda girip Hatay'ın Belen ilçesi'ne geldiğini saptadı. Terör örgütü adına, çok sayıda kişiyi infaz ettiği belirlenen V.A,'nın adresine baskın yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Ayrıca V.A,'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel döküman bulundu.

Yakalanan V.A. jandarmadaki sorgusunun ardından, çıkarıldığı nöbetçi mahkeceme tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- V.A foto Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (HATAY), (DHA)- ======================================== BURSA'YA ATANAN VALİ CANBOLAT, KONYA'DAN GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI VALİLER Kararnamesi ile Bursa'ya atanan Yakup Canbolat, görev yaptığı Konya'dan ayrıldı. Canbolat, valilik binası önünde il idarecileri, çalışanlar ve kent sakinleriyle vedalaşırken, eşi Ayşegül Canbolat ve personel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bursa'ya atanan Vali Yakup Canbolat, 2,5 yıl görev yaptığı Konya'dan ayrıldı. Valilik personeliyle vedalaştıktan sonra bina önünde il idarecileri ve kent sakinleriyle de vedalaşan Canbolat, helallik istedi. Canbolat, herkesten dua beklediğini belirtirken, "Biz Konya'dan memnun ayrılıyoruz. Konyalıların duasını bekliyoruz. Allah'a ısmarladım" diye konuştu. Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat ve bazı valilik çalışanları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yakup Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat, araçlarına binerek, Konya'dan ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vali Yakup Canbolat'ın vedalaşması

- Yakup Canbolat'ın açıklaması

- Valilik personelinin ağlaması

- Genel ve detaylar