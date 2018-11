DHA YURT BÜLTENİ 17

Kararın sürpriz olmadığını söyleyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şehirlerde betonlaşmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı. Yargı süreci devam ederken alanla ilgili hukuka aykırı çalışmaların söz konusu olduğunu belirten Salman, "Geçtiğimiz günlerde bilirkişi raporu geldi. O raporda da bu alanda kamu menfaati olmadığı belirtiliyordu. Her zaman şunu söyledim, şehirler betonlaşıyor. Bunu ülkemizin Cumhurbaşkanı da Çevre ve Şehircilik Bakanı da açıkladı. Bu milletten özür diledi. Geçtiğimiz günlerde gelin burasını millet bahçesi yapalım, yeşil alan olarak koruyalım dedim. Ama ne yazık ki ısrarla betonlaşmasını isteyen birileri var. Burada hukuk var, kural var, kanun var. Kanuna aykırı olarak yapılan bu çalışmayı İdari Mahkeme'ye taşıdık. Mahkeme de telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER - Kamera:İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

RAFLARI AT ARABASINA YÜKLEYİP ÇALDILAR

DÜZCE'de, bir bakkalın önüne gelen maskeli iki kişi, bakkala ait rafları at arabasına yükleyerek çaldı.

Aziziye Mahallesi’nde bulunan Bülent Taş’a ait bakkalın önüne bugün sabaha karşı at arabasıyla gelen hırsızlar, bakkala ait rafları at arabasına yüklemeye başladı. Maske takan ve biri erkek biri kadın olduğu anlaşılan iki hırsız, market raflarını kısa sürede at arabasına yükleyerek olay yerinden ayrıldı.

Sabah bakkalını açmaya gelen Bülent Taş, rafları yerinde görmeyince güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anını gören Taş, iki kişiden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(Güvenlik kamerası görüntüsü)

- Hırsızlık zanlarının at arabası ile gelirken görüntüleri

- Hırsızlık zanlılarının market raflarını alırken görüntüleri ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

