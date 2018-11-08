DHA YURT BÜLTENİ 17

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ŞANLIURFA’DA ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN EKMEK FIRINI AÇILDI

ŞANLIURFA’da, Haliliye Belediyesi tarafından günlük 4 bin glütensiz ekmek üretim kapasiteli fırın açıldı.

Çölyak hastalarının ekmek ihtiyacını karşılamak için kurulan fırın Mardin, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt ve Gaziantep'teki çölyak hastalarına ücretsiz olarak dağıtılacak. Haliliye ilçesine bağlı Sırın Mahallesi'nde yaptırılan fırın düzenlenen törenle açıldı. Törene; Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bürokratlar ve çölyak hastaları katıldı. Demirkol törende yaptığı konuşmamada fırının sadece Şanlıurfa’ya değil tüm bölgeye hizmet edeceğini ve günde 4 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek şunları dedi:

“İnsanımıza hizmet ederken, tüm kesime hizmet ediyoruz. Önce sağlık diyoruz; sağlık noktasında daha öncesinde herhangi bir şekilde tatmamış oldukları lezzetleri tatmaları için çölyak hastalarımız, bilindiği gibi glütensiz undan yapılan mamulleri sadece yiyebiliyorlar. Aynı ailedeki bireyler, aynı sofrada farklı yemekler yiyordu. Hayatı boyunca bulgur pilavı, makarna ve başka lezzetleri tatmamış hastalarımızın, aile bütünlüğünü sağlamak adına aynı sofrada aynı yemeği yemelerini sağlamak için geçmişten bu tarafa glütensiz undan yapılan mamullerin bulunduğu gıda kolileri dağıtıyoruz. Çölyak hastalarımıza afiyet olsun. Hizmete sunacağımız tesis, çölyak hastalarımıza glütensiz undan yapılan ekmekler üretecek bir fırındır. Türkiye’de sadece birkaç büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu ekmek imalatını, Türkiye’de ilçe belediyelerinde sadece ve sadece Haliliye Belediyesi olarak biz üreteceğizödedi.

Konuşmaların ardından fırınıhizmete açıldı. Periyodik olarak çölyak hastalarına dağıtımı yapılan glütensiz gıda paketleri de, açılış sonrasında çölyak hastalarına dağıtıldı.