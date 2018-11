DHA YURT BÜLTENİ 17

Tunceli'de yerel ve ulusal gazetelerde görev yapan gazeteciler, 9 Kasım 2011 yılında Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Bayram Oteli'nin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak, DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz ile birlikte yaşamını yitiren Diyarbakır DHA muhabiri Cem Emir Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde mezarı başında anıldı. Emir'in mezarı başında düzenlenen anma töreninde konuşan babası Mehmet Ali Emir, Cem'in ailenin tek güvencesi olduğunu ve dava sürecinde sıkıntılar yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: "Cem ailemizin tek çalışanıydı ve ailemizin tek güvencesiydi. Umudumuz her şeyimiz Cem'di. Ona doyamadık bir anda aramızdan kaybolup gitti ve hiçbir zaman yokluğuna alışamayacağız. Biz dört yıl buyunca hukuk mücadele verdik. Van'da yıllarca Cem'in hayatını kaybettiği otel'in sahibi ile hukuk mücadelesine girdik. Otel sahibi ceza aldı ancak bizleri ve hayatını kaybeden diğer vatandaşların ailelerini tatmin eden bir ceza değildi. Mahkemeler sırasında çok zorluklar çektik. Ama ne oldu? Sonuç bizim de anlamadığımız bir durumda, 15 Temmuz’da adam salıverildi. Tahliye edildi. Bu da bize, yüreğimize kurşun gibi saplandı. Biz dört yıl bunun mücadelesini verdik. Otelde hayatını kaybeden 25 kişiden sadece biz 5 kişinin ailesi hukuk mücadelesi verdik, ancak çabalarımız yerini bulmadı."

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği ev, ölümünün 80'inci yılında da ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden anmaya gelen vatandaşlar, gezdiği evde duygu dolu anlar yaşadı. Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, "Buradaki 10 Kasım törenleri çok duygu yüklü geçiyor. Ata'mızı anmak ülkemizin her köşesinde her bir noktasında anmak güzeldir, duygu yüklü bir anlam taşır. Sevgili Atatürk'ü, Atatürk Evi'nde anmak başka bir anlam taşır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 80'inci yılında, Atatürk'ün dünyaya geldiği Selanik'teki Atatürk Evi Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelenlerin akınına uğradı. Yarın yapılacak anma töreni öncesinde kente gelenler Atatürk Evi'ni ziyaret ederek, Ata'yı andı. Ziyaretçiler, Atatürk'ün dünyaya gözlerini açtığı evi gezerken duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, 10 Kasım'da Atatürk'ü doğduğu evde anmak için geldiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, yarın yapılacak anma töreni için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Selanik Türk milleti ve Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir, 500 yıllık bir Osmanlı toprağa burası, bugün de Osmanlı kültürel mirasının yoğun bir şekilde gözlemlene bildiği şehirlerden biridir Atatürk Evi. Selanik için başlı başına bir çekim merkezidir. Sevgili Ata'mız 1881 yılında bu evde doğdu ve çocukluk yıllarını ve daha sonra gençlik yıllarını bu evde geçirdi. Biz de her sene 10 Kasım'da sevgili Ata'mızın aramızdan ayrılışını anmak için bu evde program düzenliyoruz. Selanik Başkonsolosluğu olarak programımıza ülkemizden binlerce vatandaşımız iştirak ediyor. Gece geç saatlere kadar yollarda gelen vatandaşlarımız var. Geceden binip sabaha ulaşın vatandaşlarımız var. Tabi buradaki 10 Kasım törenleri çok duygu yüklü geçiyor. Ata'mızı anmak ülkemizin her köşesinde her bir noktasında anmak güzeldir, duygu yüklü bir anlam taşır. Sevgili Atatürk'ü, Atatürk Evi'nde anmak başka bir anlam taşır. Duygu yüklü törenler gerçekleşiyor, öğrenciler çok geliyor. Okul gruplarından gelen oluyor, resmi törenlerimizden sonra okul grupları programlar düzenliyorlar. Ayrıca ülkemizden çeşitli kurum ve kuruluşlarından yetkililerde, belediyelerden, yerel sivil toplum kurumuşlarından gelen de törenlerimize katılıyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz."