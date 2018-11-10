DHA YURT BÜLTENİ 17

ŞANLIURFA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ ŞANLIURFA'ya şehit ateşi düştü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan yedi askerden Topçu er Memduh Çelik'in (20) acı haberi memleketine ulaştı. Ağıtların yükseldiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki, Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Er Memduh Çelik’in de aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Çelik’in şehit olduğu haberi, İmam Bakır Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu şehidin acı haberine alan yakınları ve komşuları şehidin babası Demo Çelik’e başsağlığında bulundu. Şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa’ya getirileceği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin acı haberi vermeye giden protokol

- Şehidin evine Türk bayrağı asılması

- Başsağlığı dileklerinde bulunanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60- 320MB ===================== Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT EVİNDE, YÜREK BURKAN YAZI Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve askeri erkan, şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ın baba evine gelip ailesine taziyede bulundu. Şehit Daş'ın yakınları eve akın etti. Evin önüne yere taşla 'Halil Ölmedi' yazısı görenleri duygulandırdı. Görüntü Dökümü

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- Belediye Başkanı ve askeri erkanın taziye ziyareti

- Şehit evinden detay

- Yeredeki 'Halil ölmedi' yazısı

- Genel ve detay Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)) ============================ BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR, PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ ÜS BÖLGESİNDE Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral. Ümit Dündar ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile birlikte, Hakkari’deki patlamanın meydana geldiği üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Görüntü dökümü

- İNCELEMELERDEN FOTOĞRAFLAR

HAKKARİ (DHA) ============================== ATATÜRK'E SAYGI İÇİN YÜZDÜLER ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Marmaris Şubesi (ADD) üyeleri, Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde Türk bayraklarıyla 'saygı kulacı' adlı yüzme etkinliği gerçekleştirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi üyelerinden oluşan, yaşları 45 ila 70 arasındaki 40 kişi, Atatürk'ü ölüm yıldönümünde anmak amacıyla Türk bayraklarıyla yüzme etkinliği düzenledi. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, belediye meclis üyeleri ve CHP İlçe Başkanı Tolga Akbay, kıyıda alkışlarla topluluğa destek verdi. Saat 13.30'da başlayan etkinlik, kent merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'ndeki Altın Sahilde gerçekleştirildi. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, sırtlarında ve ellerinde Türk bayrakları ile 1 mil açıktaki Cennet Adası'na rehberler eşliğinde yüzüp geri döndü. Grup, sahile çıktıklarında Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle "Cumhuriyet'in Kalesiyiz" sloganı attı. Anma etkinliğini tamamlayan gruba, meyve suyu ve su ikramı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Belediye Başkanı Ali acar ve CHP’liler, gruba ziyareti

- Grubun toplu genel-ayrıntılı görüntüsü

- Grubun denize girmesi ve toplu fotoğraf verme görüntüsü

- Grubun Türk bayrağı ile yüzmesi genel-ayrıntılı görüntü (Toplam: 4 dakika 36 saniye- 332 MB HD görüntü) Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ======================================== 'ÖDÜLLÜ' TEREYAĞI FABRİKASINDA ÜRETİME ARA VERİLMESİNE TEPKİ; SÜTLERİ YOLA DÖKTÜLER TRABZON'da, coğrafi tescilli Tonya tereyağının üretildiği süt fabrikasının ekonomik sorunlar nedeniyle üretime ara vermesine, ilçe sakinleri tepki gösterdi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Tonya sakinleri, fabrikanın önünde toplanıp, ellerinde kalan sütleri yere döktü. Trabzon'un Tonya ilçesinde, 1974 yılında, kooperatifleşme girişimiyle kurulan 'Tonyakoop' adlı süt fabrikasında, ekonomideki son gelişmeler nedeniyle üretime ara verildi. Osmanlı Salnamesi'nde bahsedilen, 2017'deki 'Türkiye Kültür Oscarları Yarışması'nda birinci seçilerek, coğrafi işaretle tescillenen tereyağıyla ünlü ilçede, tarihi fabrikada üretime ara verilmesi üzüntüye neden oldu. Üretime ara verilmesi kararıyla yaklaşık 50 kişi işsiz kalırken, hayvancılıkla geçimini sağlayanların ürettiği sütler ise ellerinde kaldı. Tonya sakinleri, bölgenin önemli kuruluşlarından olan fabrikada üretime yeniden geçilmesini ve ürettikleri sütlerine talip çıkılmasını istedi. İşletmenin borcunun 12 milyon liraya ulaştığı öğrenilirken, fabrikanın akıbetinin ne olacağı ise ilçe sakinleri arasında merak konusu oldu.

SÜTLERİ DÖKÜP TEPKİ GÖSTERDİLER

Günde yaklaşık 30 ton süt işlenen fabrikada üretime ara verilmesiyle işsiz kalanlar ve ilçede geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, işletme önünde bir araya gelerek yaşananlara tepki gösterdi. 'Tepkisizliğe karşı tepki' yazılı dövizler taşıyan üreticiler, süt fabrikasında üretimin durdurulmasını, evlerinden kovalarla yanlarına getirdikleri sütleri işletme önündeki yola dökerek protesto etti. Fabrikada çalışan işçilerin de katıldığı eylem sırasında, Tonya-Vakfıkebir karayolu bir süre araç trafiğine kapandı.

'HAYVANCILIK BİTME NOKTASINA GELDİ'

Eylemciler adına konuşan Gıda Mühendisi Sevtap Kurt, ilçede hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirtti. Kurt, "Tonya halkının tek geçim kaynağı, tek tüten bacası Tonya ve Bütün Köyleri Kalkınma Kooperatifi'mizin son zamanlarda düştüğü bu durum içler açısıdır. Kooperatif mali sorunlar nedeniyle, tarihinde ilk kez 7 Kasım 2018 tarihinde üretime ara vermiştir. Süt üreticisi, kooperatiften alacağı süt parasını ve hayvanlarını beslemek için yem-kepek ihtiyacını alamamaktadır ve bu nedenle Tonya'da hayvancılık bitme noktasına gelmiştir" dedi.

'SAHTE ÜRETİMLERE YOL AÇAR'

Alınan kararla bölgede sahte üretimin yolunun açılacağını da öne süren Sevtap Kurt, "Kooperatifin 2 bin 731 ortağı, istihdam ettiği 50'ye yakın çalışanı vardır. Fabrikanın üretime ara vermesiyle ortaklar, çalışanlar ve Tonya Süt Mamulleri kullanan tüketiciler mağdur olmuştur. İlçemizin ve kooperatifimizin tescilli ürünü tereyağının üretilmemesiyle sahte üretimlerin önü açılmıştır. Kooperatifin üretime ara vermesi, belirtilen sebepler dışında, içerisinde bulunan makine ve ekipmanın ambalaj malzemelerinin kullanılmaz hale düşmesine yol açacaktır. Bu yüzden biz çalışanlar olarak ve tüm ortaklar adına kooperatifimizin bir an önce açılmasını temenni ediyoruz. Buradan bize yardımcı olmak üzere başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, akabinde Trabzon'daki vekillerimize ve bizi dinleyen herkese sesleniyoruz. Lütfen üretimimizi devam ettirmeye, Tonya'nın en büyük bacasını tekrar tüttürmeye yardımcı olun" diye konuştu.

'BU İNSANLIĞA SIĞIYOR MU?'

Kooperatif ortakları da üretimin durdurulmasına tepkilerini dile getirdi. Karayolunu trafiğe kapatan ortaklardan Fadime Akan, yaşananları kabullenmediklerini anlatarak şunları söyledi:

"Süt satarak ortak oldum buraya. Atımız vardı, onu da satıp ortak olduk buraya. Şimdi satıyorlar fabrikayı, kapatıyorlar. Bu nereye sığıyor? Bunu vatandaşa gelsin anlatsınlar. Bir parça ekmeğimiz yoktur evde yemeye. Neden? 'Kalkınsın kooperatifimiz' diye buraya süt veriyoruz. 7'nci, 8'inci, 12'nci ay geliyor, 'Bunlar ne yiyor? diye neden sormuyor burada çalışanlar? 7'nci ayda aldığımız yem ile geldik bu zamana, şimdi süt parası alıp şeker almayı beklerken fabrikamız kapanıyor. Bu insanlığa sığıyor mu?"

'ÇARE MİLLETVEKİLLERİ'

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sezgin de "Üretime ara vermek zorunda kalan fabrikamızın bir an önce üretime geçmesini güçlü bir ses ile duyurmak için buradayız. Bunun için çare yollar bellidir. Çare yolları bölgemizin milletvekilleridir" diyerek işletmenin üretime başlamasını istedi.

Öte yandan, üreticilerin eylemi sırasında, polis ve özel harekât timlerinin de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Süt fabrikasından görüntüler

-Protestodan görüntüler

-Üreticilerin sütlerini yola dökmesi

-Basın açıklaması

-Genel detaylar

-Röpler HABER - KAMERA:İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)

BOYUT: 490 MB ================ YAYLA YOLUNDA KAZA: 5 YARALI TRABZON’un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası’nde kontrolden çıkan otomobilin 70 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Erikbeli Yaylası’nda meydana geldi. Yılmaz Albakan idaresindeki 61 NJ 652 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp yol kenarından şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan sürücü Yılmaz Albakan, eşi Aynur Abakan, kızı Gülhanım Albakan, oğlu Abdullah Albakan ve yeğeni Hakan Altop yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trabzon’da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan, Aynur Albakan ve kızı Gülhanım Albakan’ın sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Kazada hurdaya dönen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerinden görüntüler

Yaralılara müdahale HABER KAMERA: İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon),(DHA)- ======================= ALEYNA TİLKİ, MEMLEKETİ SEYDİŞEHİR'E GELDİ ŞARKICI Aleyna Tilki, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gelerek yakınlarını ziyaret etti.

Memleketi Seydişehir'e gelen şarkıcı Aleyna Tilki'yi kent merkezinde gören hayranları, sanatçıyla fotoğraf çektirdi. Bir kuyumcudan çıkarken görülen Aleyna Tilki, Seydişehir'e yakınlarını ziyaret etmeye geldiğini belirterek, "Babaannemin, annesi ve babası burada yaşıyor onları ziyarete geldim. Şimdi kuyumcuda altınlara falan bakıyorum. Sık sık Seydişehir'e geliyorum. Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret ediyorum. "dedi. Görüntü Dökümü

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- Aleyna Tilki röp.

- Genel ve detaş Haber- Kamera: Ali SAYLAM - SEYDİŞEHİR / KONYA (DHA) ============================================== KAĞIT TOPLAYAN GENÇ AÇLIK VE YORGUNLUKTAN BAYILDI

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde cadde ve sokaklardan kağıt toplayan Burak G.(17), el arabasını çekerken, iddiaya göre açlık ve yorgunluk nedeniyle düşüp bayıldı. Cadde üzerinde topladığı kağıt yüklü el arabasını çeken Burak G., bir anda yere düştü. Bayılan gencin yardımına yakınında bulunan Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ozan Ertuğrul koştu. Kendine gelen Burak G., ambulans istemediğini belirterek, aç ve yorgun olduğunu, su içmek istediğini söyledi. 2 kardeşiyle birlikte bir barakada kaldığını söyleyen gence, çarşı esnafı da börek ve su ikram etti. Karnını doyurup suyunu içen Burak G., bir süre dinlendikten sonra kağıt toplama işine devam etmek için tekrar yola koyuldu. Görüntü dökümü:

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-Bayılan gence yardım

-Detay 119 mb // 1.49 dakika Haber/Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA) ======================== MARMARİS'TE ATATÜRK'Ü BİLİMLE ANLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi, Atatürk'ün yazdığı geometri kitabını çocuklara dağıttı, Atatürk konulu resim sergisi açtı.

Marmaris Belediyesi, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimci kimliği ve bilime yaptığı katkının anlatıldığı 'Atatürk ve bilim' adlı etkinlik düzenledi. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Tolga Akbay, Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Başkanı Turan Sandıkçı, sivil toplum ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte etkinliğe katıldı. Parkın içinde, Atatürk'ün resimleri sergisi açıldı. Ardından Başkan Acar, Atatürk'ün vefatından 1.5 yıl kadar önce, 3. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra, 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazdığı 'Geometri' kitabını dağıttı. Bilim odalarında öğretmenler eşliğinde çocuklara basit kimya, fizik ve matematik deneyleri pratik olarak anlatılarak uygulama yapıldı. Cep sinemasında ise, Atatürk'ün hayatının ve geometri kitabını yazmasının anlatıldığı çizgi sinema gösterimi yapıldı. 5 bin tane basılan geometri kitabı, bir hafta süreyle parka ziyarete gelen çocuklara dağıtılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Parkın girişinden görüntü

- Park içine konumlandırılmış Atatürk resimleri görüntü

- Belediye Başkanı Ali Acar'ın Atatürk'ün yazdığı geometri kitabını çocuklara dağıtması

- Toplu fotoğraf çekiminden görüntü

- Parkın cep sinemasında Atatürk hayatı anlatıldığı görüntü (Toplam: 5 dakika 30 saniye-397 MB HD görüntü) Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ================================= YÖRÜKLERİN 'DİRİLİŞ' MARŞINA KLİP ÇEKİLDİ YÖRÜK Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa'nın Yörük Türkmenler için yazdığı 'Diriliş' adlı marşa klip çekildi.

Eskişehir'de yaşayan ve bir protez-ortez firmasının sahibi olan Niyazi Çapa, Yörükler için marş yazdı. Marş, Balıkesirli müzisyen Ömer Çandır tarafından bestelenip seslendirildi. Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa'nın Yörük Türkmenler için yazdığı 'Diriliş' adlı marşa klip de çekildi. Marşla ilgili konuşan Çapa, şöyle dedi:

"Bizim ana gayemiz; yetişen neslimize ne olduğumuzu güzelce anlatabilmek. Yörük Türkmenlerin şarkıları, türküleri var ama kanını kaynatacak bir marşı yoktu. Bunu da biz tamamlayalım dedik. Tamamladık ve büyük ilgi görüyor. Kamuoyunda oldukça ilgi duyuldu ve bunun klipini yapalım istedik. Klip çekimlerini çeşitli yerlerde yaptıktan sonra finalini de Bursa'da yaptık. Kocayayla'da çadırlarımızı kurduk, otağımızı kurduk, Yörük Türkmen beylerimizi, kardeşlerimizi, dernek başkanlarımızı davet ettik. Hepsi de yöresel kıyafetleriyle geldi. O şekilde son çekimleri de gerçekleştirdik. Marşımızı 'Diriliş' koyduk. Yörük Türkmenlerin dirilişi. Bir kardeşimiz de 'Bu marş Yörük Türkmenlerin 'Dombra'sı' dedi. Benim isteğim yerine geldi. Neydi isteğim? Bir Yörük Türkmen marşı yazalım. Marşın sözlerini ben yazdım. Balıkesirli bestekâr Ömer Çandır ise bu marşı oldukça içten söyledi. Türk'ü tarif eden bir marşımız olsun istedim. Yeni yetişen çocuklarımız bilsinler nereden geldiklerini. Gerçekten 7 yaşındaki çocuğun kanını kaynattığı gibi benim gibi 77 yaşındaki birinin de kanını kaynatacak nitelikte bir marşımız oldu. İnşallah önümüzdeki gönlerde kurguları tamamlandıktan sonra televizyonlara ve sosyal medyaya dağıtacağız."