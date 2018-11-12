DHA YURT BÜLTENİ - 17

SAMSUN’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Afanlı Deresi’nde taşkın riski meydana gelirken, bölgede evleri bulunan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı. Samsun’da akşam saatlerinde başlayan sağanağın Atakum ilçesinin Alanlı ve Bahçeli mahallelerinde etkili olması nedeniyle Afanlı Deresi’nin su seviyesi yükseldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından ıslah çalışması da yapılan derenin bir kısmında su seviyesinin yükselmesi, bölgede evleri bulunan vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Bölgeye gelen SASKİ ekipleri iş makinalarıyla dere yatağını genişletip, kenarlarına toprak bent çekti. Taşkın riski bulunan bölümde dereye çıkan yollar da emniyet şeridi ile kapatıldı.

KAYSERİ'nin merkez Kocasinan ilçesinde, geri gönderme merkezinde bulunan 116 göçmen, yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Gömeç geri gönderme merkezinde meydana gelen olayda, Afganistan, Pakistan ve Iraklı göçmenler, öğle yemeğinde yedikleri domates çorbası, hazır köfte, makarna ve çikolatalı keki yedikten bir müddet sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine 116 göçmen, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen göçmenler taburcu edildikten sonra tekrar geri gönderme merkezine götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görüntü

-Göçmenlerden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesi Görmeç köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 2 asker düzenlenen törenlen memleketlerine uğurlandı.

Şehitler için düzenlenen törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 23'inci Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı. Şırnak 23'ünü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzünlenen törende, şehit askerler Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Türk Bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dua edildi. Düzünlenen törenin ardından Şehit Olgun'un cenazesi Bursa'ya, Doğan'ın ise Mersin'e gönderilmek üzere naaşları helallik alınmasının ardından omuzlarda ambulansa kadar taşındı.