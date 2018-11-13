DHA YURT BÜLTENİ-17

TIR ile sevkiyat rampası arasında sıkışıp öldü ()

1)O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Maşallah Kırmızıyıldız'ın, sürücüsünün geri manevra yaptığı TIR ile sevkiyat rampası arasında sıkıştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; TIR sürücüsü geri manevra yaparken, arkası dönük olarak rampaya yaslanan Kırmızıyıldız'ın, gelen arac ile rampa arasında sıkıştığı görülüyor. Çevrede bulunan işçilerin uyarısıyla TIR sürücüsü, rampadan uzaklaştırılırken, Kırmızıyıldız ise yere düşüyor. TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Ağır yaralanan Maşallah Kırmızıyıldız'ın kaldırıldığı hastanede ölmesinin ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mecit Taşar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı. TEKİRDAĞ/DHA ======================================================= 2)'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN ŞÜPHELİ, POLİSİN AÇTIĞI ATEŞLE YAŞAMINI YİTİRDİ ISPARTA'da polis, 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan 2 şüphelinin bulunduğu otomobile kovalamaca sırasında ateş açtı. Olayda, araçtaki Niyazi Bulgurcu (18) yaşamını yitirdi. Diğer şüpheli ise gözaltına alındı. Isparta'ya bağlı Sav beldesindeki bir hırsızlık olayının failleri olduğu ve kente uyuşturucu madde getirdikleri şüphesi üzerine polis, 2 kişiyi takibe aldı. Polis, Sav beldesi yakınlarında şüphelilerin bulunduğu otomobili saat 15.00 sıralarında durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler araçla kaçmaya başladı. Polis ekipleri de şüphelileri takibe aldı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis, ateş açarak aracı durdurdu. Açılan ateş sonucu otomobildeki şüphelilerden Niyazi Bulgurcu yaralandı. Araçtaki diğer şüpheli A.Ş. (23) ise gözaltına alındı. Yaralı Niyazi Bulgurcu ambulansla götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin çok sayıda 'uyuşturucu' ve 'hırsızlık' suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ======================================================= 3 YAŞINDAKİ MİRAN, TRAKTÖR RÖMORKUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ İZMİT'te, traktörün yanında oyun oynayan Miran Yaşar (3), yokuşta bir anda hareket eden aracın römorkunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, İzmit'in Çubuklubala köyünde meydana geldi. Orman işçisi Necmettin ve Türkan Yaşar çifti çalışırken, çocukları Miran iddiaya göre, yokuşta park halindeki traktörün yanında oyun oynamaya başladı. Ancak, yokuştaki araç bir anda hareket etti. Küçük Miran, hareket eden araca bağlı römorkun tekerleri altında kaldı. Miran Yaşar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Miran'ın cansız bedeni, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Miran Yaşar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü. İZMİT (Kocaeli), (DHA) =======================================================

4)TÜRKONFED BAŞKANI TURAN: BİZİM İÇİN KAÇIRILMAMASI GEREKEN BİR FIRSAT DİJİTAL Anadolu Projesi’nin dördüncü toplantısında konuşan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Genel ortalamada çok fazla yüksek teknoloji kullanmıyoruz. Bunu kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun bizim için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), Anadolu’da üretime odaklanan KOBİ’lerin, Sanayi 4.0’a hazırlanabilmeleri amacıyla dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunabilmek hedefiyle Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle yürüttüğü Dijital Anadolu Projesi’nin dördüncü toplantısı,Marmara ve İç Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliğinde Bursa’da düzenlendi. Dijital Anadolu projesinin dördüncü toplantısının açılış konuşmalarını,TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı ile MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya yaptı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Dijital Anadolu buluşmalarının 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini hatırlatırken, daha önce Antalya, İzmir ve Kocaeli'nde yaptıklarını söyledi. Bursa'nın ardından 5'incisini de Adana'da yapacaklarını kaydeden Turan, "Amacımız KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı vermek, farkındalık yaratmak ve güzel örnekleri onlarla paylaşmak. İlgi gayet iyi. İlgiden çok memnunum. Salonumuz çok dolu. Çünkü herkes bir arayış içerisinde. KOBİ'lerimiz olsun, büyük ölçekli şirketlerimiz olsun, herkes hizmetlerde veya süreçlerde rekabette bir fark yaratmak istiyor. Dijitalleşme de bunlardan biri" dedi. TÜRKONFED olarak bir dizi çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Orhan Turan, "Türkiye'nin bağımsız ve gönüllü en büyük sivil toplum örgütü biziz. Avrupa'daki KOBİ'lerin üst birliğinin de üyesiyiz. KOBİ'lerin dijitalleşmesi ile ilgili buna benzer raporlarımız da var. Hatta Aralık ayında Adana'daki toplantımızda bu raporları kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca bu raporlara ulaşmak isteyenler bizim internet sitemizden ulaşabiliyorlar. Günümüz dijitalleşme çağı, ona ayak uydurmak zorundayız. Başka şansımız yok. Tüm süreçlerimizi dijital ortamda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü maliyet oranlarımız gittikçe artıyor, kar paylarımız düşüyor. Bu bir zorunluluk" açıklamasında bulundu.