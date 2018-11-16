DHA YURT BÜLTENİ 17

Şırnak'ta havan atışı sırasında patlama: 1 şehit, 4 yaralı (2)

ŞEHİT İÇİN TÖREN Şırnak’ın Uludere ilçesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz (22) için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın özgeçmişi okunduktan sonra Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edildi ve şehit Kaçmaz’ın cenazesi helallik alındıktan sonra Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. ŞIRNAK (DHA) ================================ ELAZIĞ'DA MİDİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 17 YARALI ELAZIĞ'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu midibüsü şarampole uçtu, kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Elazığ-Malatya karayolunun 30'uncu kilometresindeki Gözeli kavşağında meydana geldi. Diyarbakır istikametine giden Fırat Turizm firmasına ait Emrah Günbattı yönetimindeki 23 LV 028 plakalı yolcu midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 17 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Polisin incelemeleri

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ============================== İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONUNDA YANGIN PANİĞİ KARAMAN'da, Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun havalandırma boşluğundan çıkan dumanlar, yangın paniğine neden oldu. Pansiyonda kalan yaklaşık 80 öğrenci tahliye edilerek yurdun bahçesinde bulunan camiye alındı. Çıkan dumanın, kartonların üzerine atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Olay saat 19.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda kalan öğrenciler akşam yemeği sonrası odalarına çıktıkları esnada pansiyona dumanlar doldu. İhbar üzerine pansiyona itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Pansiyonda kalan yaklaşık 80 öğrenci de tedbir amaçlı tahliye edilerek pansiyonun bahçesinde bulunan camiye yerleştirildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada havalandırma boşluğunda bulunan kartonların, atılan sigara izmaritiyle tutuşarak küçük çaplı yangına sebep olduğunu tespit etti. Yangın olmadığı anlaşılınca tahliye edilen öğrenciler, yaklaşık 40 dakika sonra yeniden pansiyona alındı. Görüntü dökümü:

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-Tahliye edilen öğrencilerin görüntüsü

-Okuldan ve itfaiye araçlarından detay Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)) ================================================== MANAVGAT'TA SURİYELİLERİN 'VERESİYE ALIŞVERİŞ' KAVGASI ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Suriyeli vatandaşlar arasında veresiye alışveriş yüzünden çıkan kavgada, marketin camları kırıldı, bir kadın baygınlık geçirdi.

Manavgat ilçesi Aşağıhisar Mahallesi'nde oturan Suriyeli bir kadın, kendi vatandaşları tarafından işletilen marketten veresiye alışveriş yapmak istedi. Market sahibi, kadın müşteriye, eski borçlarını hatırlatarak alışveriş yapmasına izin vermedi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan market sahibi, yine ismi açıklanmayan kadının eline vurarak, aldığı ürünleri bırakmasını söyledi. Bunun üzerine kadının haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları ile market sahibi arasında kavga çıktı. Market sahibinin yakınlarının da karıştığı kavgada, taraflar birbirine sopa, demir çubuk ve yol kenarındaki dubalarla birbirine saldırdı.

Marketin camlarının kırıldığı kavga, bir kadın baygınlık geçirdi.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Kadının yakınları kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Market sahibi ve yakınları karşı taraftan şikayetçi oldu.