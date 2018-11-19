DHA YURT BÜLTENİ 17

PATARA ANTİK KENTİ'NDE 1000 YILLIK VİKİNG KILICI BULUNDU ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında 9 veya 10. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen Viking kılıcı bulundu. Viking kılıcıyla ilgili çalışma ve araştırmayı yapan Dr. öğretim üyesi Feyzullah Şahin, "Bu Viking kılıcının Patara'ya nasıl geldiğini belirlememiz çok zor. Ancak bulunan kılıç Patara Antik Kenti'nin tarihine yeni bir ışık tutacak" dedi. Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında yürütülen kazıların 30. yılında farklı bir buluntuyla karşılaşıldı. Liman Hamamı bölgesinde yapılan kazılarda 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen Viking kılıcı bulundu. 'ŞÜPHE DUYULMAYACAK KADAR BİR VİKİNG KILICI' Viking kılıcıyla ilgili çalışma ve araştırmayı İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. öğretim üyesi Feyzullah Şahin yaptı. Feyzullah Şahin, "Bugüne kadar Anadolu coğrafyasında Vikinglerin varlığına işaret eden tek maddi kültür kalıntısı 2010 yılında Mersin Yumuktepe kazılarında ortaya çıkarılan Viking kılıcıydı. Bu nedenle Patara'da Liman hamamında bulunan kılıç, şüphe duyulmayacak kadar bir Viking kılıcı" dedi.

'9 İLE 10. YÜZYILIN İLK YARISINA AİT' Kılıcın 400 yıl boyunca Doğu Roma İmparatoru'na ve ordusuna hizmet vermiş Vikinglerle ilgili küçük bir ipucu sağladığını vurgulayan Feyzullah Şahin, şöyle dedi: "Patara'da ele geçen namlu bölümünde kırık ve oldukça korozyonlu durumda bulunan Viking kılıcının, Doğu Roma İmparatorluğu'nun 9. yüzyıl ile 10. yüzyılın ilk yarısında gerçekleştirdiği deniz savaşlarında yer alan Vareg (Viking) Birlikleri'nden bir askere ait olduğu düşünülmektedir. Kılıcın korunmuş toplam uzunluğu 43.2 santimdir. Namlu ile kabza arasındaki balçak bölümü oval formlu, pırazvana ise balçak bölümünden topuza doğru incelen bir formdadır. Kabzanın üst kısmında yatay bir koruma ve onun üstünde tek katmanlı bir topuz bulunmaktadır. Kılıcın namlu bölümündeki kalıntılar ahşap bir kının içinde taşındığını göstermektedir. Kılıcın topuz, pırazvana ve balçak özellikleri Viking kılıçları üzerine ilk tipolojik ve kronolojik çalışmayı yapan J. Petersen'in 'tip K' ya da 'tip O' olarak değerlendirdiği kılıçlar içinde değerlendirebileceğini göstermektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak kılıç 9. yüzyıl ile 10. yüzyılın ilk yarısına ait olmalıdır. Bulunan kılıcın Abbasîlerden Girit'i geri alan imparatorluk ordusundan bir Vareg askerine ait olabileceği gibi imparatorluğa hizmet etmeyen ve imparatorluğun başkenti Konstantinopolis'i ele geçirmeye çalışan Veraglere ait de olabilir."

'PATARA'YA NASIL GELDİĞİNİ BELİRLEMEMİZ ÇOK ZOR' Yapılan araştırmalara göre ahşap kın içinde saklanan Viking kılıçlarının mezarda ele geçirildiğinin bilindiğini ve ölü armağanı olarak mezara bırakıldığını kaydeden Fevzi Şahin, "İstatistiki veriler bu kılıcın bir Vareg askerinin mezarına bırakılmış olduğunu ön plana çıkarıyor. Kılıcın bir askeri sefer sırasında kente uğramış birlikler içinde yer alan bir Vareg askerine mi, yoksa Patara'ya yerleşmiş bir Vareg'e mi ait olduğu belirlenemedi. Likya bölgesi özellikle Patara Antik Kenti ile ilgili olarak tarihsel ve arkeolojik veriler oldukça az " diye konuştu. 'PATARA TARİHİNE IŞIK TUTACAK' Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da "Öğrencim Fevzi Şahin'in Patara tarihine ışık tutacak bu çalışmasıyla gurur duyuyorum. Bu Viking kılıcı üzerindeki çalışma Patara Antik Kenti tarihine yeni bir ışık tutacak" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

- Alandakiçalışmalar

- Drone çekimi

- Kılıç'ın fotoğrafı

- Detaylar

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) ======================================= 'YUNUS, DERVİŞ'İN RÜYASI' OYUNU BEĞENİYLE İZLENDİ ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hazırlanan, 'Yunus; Dervişin Rüyası' isimli oyun ilk gösterimi ile izleyici karşısına çıktı. Oyuncular, müzisyenler ve koro, Yunus'u anlattıkları oyun ile izleyiciden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi, müziğinden metin yazımına, oyuncularından kostümlerine kadar her aşamasını kendi bünyesinde hazırladığı Yunus; Dervişin Rüyası müzikli oyununda, Yunus'un torunları ile Yunus Emre'yi anlattı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde ilk gösterimi gerçekleşen oyuna katılım yoğun olurken; geceye Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'ndan 16 tiyatrocu, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 55 müzisyen ve 30 koro elemanının uzun süredir yoğun bir tempo ile hazırlandıkları oyunda, büyük tasavvuf ozanı, Eskişehir'in yetiştirdiği hoşgörü üstadı Yunus Emre; yine bu topraklarda yetişen torunları tarafından canlandırıldı. Kullandığı öz Türkçe ile halkın tamamının benimsediği Yunus'un; doğrulukla, şefkatle ve hoşgörüyle insanlığı kucaklayış öyküsü; tiyatrosuyla, senfonisiyle ve de korosuyla, doğup büyüdüğü toprakların çocukları tarafından izleyiciye aktarıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Başkan Ahmet Ataç yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin tiyatro ile anlatılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"4 senenin büyük bir organizasyonu sonucunda ortaya çıkan önemli bir netice. Tahmin ediyorum Türkiye'nin birçok yerinden davet alarak bu oyunu sahneleyecekler. Eskişehir'in Yunus gibi bir değeri varken, sevgili gençlerimiz de o değeri çok iyi anlayarak bugün bu oyunu hayata geçirdiler. Yunus hoşgörü demek, Yunus tasavvufi ozan demek, Yunus şefkat demek, Yunus büyük anlayış demek, Yunus öz Türkçe demek. Tüm bunları sahneye o kadar güzel yerleştirmişler ki; orkestrasıyla, korosuyla, tiyatrosuyla büyük bir eser ortaya getirdiler. Tepebaşı'nın farkı bu zaten; inanın bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Ben büyükleri olarak, abileri olarak onlarla iftihar ediyorum."

PLAKET VERİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ile birlikte orkestra eğitmeni Simay Pala, tasarımcı Mustafa Özbay, tiyatro eğitmeni Selçuk Tuzcuoğlu, ışık tasarımcısı Hüseyin Tokyol, müzik koordinatörü Kaan Kıran, koro şefi Derya İnanç, Çocuk Senfoni Orkestrası şefi Ramazan Albayrak, oyun yazarı Cansu Atılgan Pazvantoğlu ve yönetmen Fatih Pazmantoğlu ile oyuna destek veren sanatçılar Beratcan Çekiç ve Oğuz Çakçak'a plaket takdim etti.