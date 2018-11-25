DHA YURT BÜLTENİ 17

SİVAS'TA KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI SİVAS'ın Kangal ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Kangal-Gürün yol ayrımında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen, Tokat'tan Adıyaman'ın Menzil ilçesine giden 60 AAP 485 plakalı otomobil ile 58 AAH 633 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Mahmut Yılmaz (22), Ömer Metin Ceylan (62), Bekir Salman, Orhan Yılmaz (60), İsmail Ceylan (27) ve Mehmet Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Metin Ceylan ve Orhan Yılmaz'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri fotoğrafları

-Yaralıların hastaneye getirilişi Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) ====================== Şarampole düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı (2)

KURTARILAMADI Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Nuri Karyağdı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karyağdı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SİVAS (DHA) ===================== TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 6 İLDEKİ OPERASYONDA 42 ŞÜPHELİ KİŞİ YAKALANDI VAN İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Van merkezli olarak; İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 42 kişi yakalandı. Yine Van'ın Edremit ilçesinde metruk bir binada yapılan aramada da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Van'da, dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. PKK/KCK Terör Örgütü'nün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sokak eylemlerine katılıp organize ettikleri ve 27 Kasım öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen (45) kişiye yönelik olarak Van Merkezli; İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana'da eş zamanlı operasyonda gerçekleştirildi. Toplam 42 şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan açıklamada "Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 1 adet tabanca, fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi.

Van'ın Edremit ilçesinde ise Eminpaşa Mahallesi Eski Fidanlık Yolu Selvi Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Arama sonucunda; 1 adet Kanas (Keskin Nişancı Tüfeği), 5 Adet Kaleşnikof marka silah, 4 Adet Kanas'a ait şarjör, 239 adet Kanas'a ait fişek, 5 adet Kaleşnikof marka silaha ait şarjör, 81 adet Kaleşnikof marka silaha ait fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ve ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Polis kamerası)

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- Güvenlik güçlerinin operasyona gitmesi

- Baskın yapılan evler

- Gözaltına alınan kişilerin

- Ele geçirilen silahlar

- Arama yapılan metruk bina

- Genel ve detaylar Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL (DHA) ==================================== YENİDEN ADAY GÖSTERİLEN BAŞKAN TÜREL'E HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den yeniden aday gösterilen Menderes Türel, Antalya Havalimanı'nda kalabalık tarafından 'Başkan Türel' sloganıyla karşılandı. Türel, "Antalya tarihine geçecek bir yükseliş dönemine başlıyoruz. Antalya ve Antalyalılar için yeniden 'Bismillah' diyoruz. Antalya'da bitmeyen senfoniyi birlikte yazacağız. Zaman 31 Mart'ta destan yazma zamanıdır" dedi.

AK Parti'den yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen mevcut Başkan Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, Sena Nur Çelik ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte İstanbul'daki aday tanıtım toplantısının ardından Antalya'ya geldi. Türel, Antalya Havalimanı VIP kapısı önünde 'Başkan Menderes Türel' sloganlarıyla karşılandı. Boynuna Antalyaspor atkısı takılan Başkan Türel, VIP giriş önündeki alana kurulan sahneden kalabalığa seslendi. Başkan Türel, bugün ilk defa belediye başkanı adayı olmuş kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi. Makam ve mevkiinin kendisi için bir önemi olmadığını söyleyen Menderes Türel, hayallerinin ve hayatının Antalya olduğunu kaydetti. 2004 yılında belediyecilikte acemi ama kararlı olduğunu belirten Türel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle iyi işler yaptık. Antalya ekibi artık çok tecrübeli. Son 5 yılda köylerimize ve ilçelerimize hizmet götürmeye başladık hatta rekorlar kırdık. Bugün 2014'ten bile daha güçlüyüz. Sizlerle; yeni başkanlık sistemiyle, tüm bakanlarımızla, vekillerimizle, herkesle şimdi çok daha güçlüyüz" dedi.

'ANTALYA TARİHİNE GEÇECEK BİR YÜKSELİŞ DÖNEMİNE BAŞLIYORUZ' Antalya'daki AK Parti kadrolarının güçlü ve birlik içerisinde çalıştığını ifade eden Başkan Türel, hayal edilemeyecek projeleri hayata geçirdiğini söyledi. Antalya tarihi için artık yeni bir dönemin başladığını kaydeden Başkan Türel, "Antalya tarihine geçecek bir yükseliş dönemine başlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar herkesi kucaklayan hizmet anlayışıyla yola devam ettik. Antalya ve Antalyalılar için yeniden 'Bismillah' diyoruz. Antalya'da bitmeyen senfoniyi birlikte yazacağız. Zaman 31 Mart'ta destan yazma zamanıdır" diye konuştu. Türel, konuşmasının ardından AK Parti Antalya milletvekilleri, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, eşi Ebru Türel ve çocuklarıyla birlikte alandakileri selamladı, kırmızı karanfil dağıttı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kalabalıktan detay

- Türel'İn çıkışı

- Kursüye gelmesi

- Milletvekilleriyle detay görüntü

- Türel konuşma

- Karanfil atması Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA)

=============================== SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU, KİLİS'TE KONFERANSA KATILDI SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kilis’te partisi tarafından düzenlenen ‘Çare var’ adlı konferansa katıldı. Kilis'te düzenlenen konferansta partililere seslenen Karamollaoğlu, siyasete toplumun olumsuz bakışını değiştirmek gerektiğini söyledi. AK Parti’nin bazı hizmetler yaptığını ve 16 yıldır iktidarda kaldığını belirten Karamollaoğlu, "AK Parti, iktidarında bir takım hizmetler yaptılar. 16 yıl iktidarda kalmak halkın teveccühü olmadan mümkün değildir. Evet bir takım adımlar attılar. Mesela sosyolojik olarak, başörtüsü problemi çözüldü. Biz bunun sıkıntısını geçmişte yaşadığımız için bundan dolayı müteşekkiriz. İmam Hatip okullarında artış var, bundan dolayı da memnunuz. Şehirler ise betonlaştı yaşanmaz hale geldi. Bizim itirazımız beton kulelere, şehirlerin anormal derecede yoğunlaşmasına, özellikle İstanbul gibi şehirlerin sorunlarının artık çözülemez hale gelmesinedirö diye konuştu.