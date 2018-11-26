DHA YURT BÜLTENİ 17

İstanbul Sancaktepe'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın şehit olduğu haberi, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budakaltı Köyünde oturan ailesine iletildi. 5 kızkardeşi bulunan Şahin Aslan'ın şehadet haberini alan Aslan ailesi, büyük acı yaşadı. Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Şahin Aslan'ın babası Adem Aslan'ın da emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Baba Adem Aslan ve aile fertleri, acı haberin ardından İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Aslan'ın yarın memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, Budakaltı Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi.

"Partililerime, il yönetimime, görevli çaycı arkadaşımdan mahalle temsilcisine kadar herkese teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çok mutluyum. İlk kez bölgenin kadın büyükşehir belediye başkanı olarak işi sürdürülebilir kılmak, başarının taçlanmasını sağlamak adına bu görev bize yeniden tevdi edildi. Benim hayatımla birlikte köydeki Mehmet eminin kızının milletvekili olabileceği, şehirdeki Ayşe teyzenin kızının bakan olabileceğini ispatladık. Artık bundan sonra kızlarımızın hedefleri çok daha büyük. Rol model olmak kolay değil. İlk olmak çok zor, kutup yıldızı olmak çok zor. İmanla, cesaretle çalışınca da başarılmayacak hiçbir şey yok. Bunu ispatlamaya çalıştık, hamdolsun bugün bunu başarmış olarak karşınızdayım. Tabi 40 il açıklandı tek kadın belediye başkanı adayı olarak huzurlarınızdayım. Anadolu kadınına olan güvendir bu. AK Parti'nin kadına duyduğu güvendir bu. 2,5 milyonluk Gazi şehrim emini olmak çok büyük bir güven ve sorumluluk istiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Fatma Şahin Gaziantep Havalimanı'nda törenle karşılandı. Şahin'e havalimanı apronunda AK Parti İl yöneticileri çiçek vererek tebrik etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şahin, gururlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Havalimanı çıkışında da Şahin'i binlerce partili ve vatandaş pankart ve sloganlarla karşıladı. Kendisi için hazırlanan sahneye çıkan Şahin duygulanarak gözyaşı dökerken, sahnedeki kafeslerde bulunan güvercinleri gökyüzüne saldı.

Olay, akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Bayram Bulduk, yakınlarıyla birlikte muayene olmak için hastaneye geldi. Muayene için sıra bekleyen Bulduk’un yanına iddiaya göre Yılmaz Ş., oturdu ardından bir süre sonra kalkıp gitti. Bulduk elini cebine attığında cüzdanının yerinde olmadığını fark ederek durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızın eşkalini devriye ekiplerine bildirdi. Ekipler Yılmaz Ş.’yi, Yenişehir Mahallesi’nde yolda yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için getirildiği hastanede üzerinden çıkan 5 bin 900 lirayı yolda bulduğunu öne süren Yılmaz Ş., adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta muayene olmak için hastaneye giden Bayram Bulduk'un cebinden 5 bin 900 lira parasını çalan Yılmaz Ş., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çorlu Deresi, geçen ay da kimyasal atıklar nedeniyle kırmızıya bürünmüştü. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlüğü ekipleri, sudan numune almıştı. Ekipler, bölgede 3 kilometre boyunca yaya olarak tarama faaliyetinde bulunurken, bir kısmı toprak altında kalan 2 kilometrelik beton büz hattı tespit etmişti.

Eşi, oğlu ve kendisinin maaşı olan 5 bin 900 lirayı teslim alan Bayram Bulduk polislere teşekkür ederek, "Hastaneye gittim ve fiş alıp beklemeye başladım. O sırada bir adam yanıma oturdu. Bir müddet sonra kalkıp ayrıldı. Sonra cebime baktım cüzdanım yok. Polislere söyledim ve adamın fotoğrafını gösterdiler. Bende fotoğraftan adamı onayladım. Polis ekiplerimiz yaptığı çalışmalar sonrası adamı yakaladılar. Cebimde 5 bin 900 lira param vardı. Hem eşimin, hem çocuğumun hem de benim maaşım vardı. 3 kişinin maaşı vardı. Polis ekiplerimize paramı buldukları için çok teşekkür ederim” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin araçtan indirilmesi

- Hastaneye götürülmesi

- Polis aracına bindirilmesi

- Bayram Bulduk ile Röp

- Paranın teslim edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 312 MB

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