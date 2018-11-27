DHA YURT BÜLTENİ - 17

BATMAN'DA ÇATIŞMA: 1 POLİS AĞIR YARALI, 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ BATMAN'da özel harekat polisleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru ağır yaralanırken, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Kent merkezindeki Hilal Mahallesi'nde akşam saatlerinde özel harekat polisleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 polis memuru da yaralandı. Mahalleye takviye güvenlik görevlileri sevk edilirken, ağır yaralanan polis memuru ambulansla Özel Yaşam Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Mahallede geniş çaplı operasyon sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri (Cep telefonu görüntüsü) Haber: BATMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 300 BİN TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST MUŞ’TA ÖLDÜRÜLDÜ İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi Köyü'nde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle ‘Gri Kategori’ de aranan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muş Malazgirt’te PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ‘Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle ‘Gri Kategori’de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş olduğu bildirildi. Teröristlerle birlikte, 1 adet M-16, 1 adet kalaşnikov marka tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği de kaydedildi.

FOTOĞRAFLI Haber: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA) LİSELİ MELİS, ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE İNTİHAR ETTİ ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, lise 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K. (15), alışveriş merkezinin 9'uncu kat penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ereğli merkezinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Okul çıkışı alışveriş merkezine giden Melis K., 9'uncu kata çıktı. Burada bir süre dolaşan Melis K., ardından herkesin gözü önünde pencereden kendisini boşluğa bıraktı. Bina girişine düşen Melis K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Melis K.'nin intiharına tanık olan arkadaşları büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan öğrenciler, birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Acı haberi alarak alışveriş merkezinin önüne gelen Rüstem K.'yi polisler sakinleştirdi. Melis K.'nin cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM

Merkez Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K.'nin sosyal medya hesabındaki 've ben ölmek isteyen bir kız için çok bile yaşadım' paylaşımında bulunduğu belirlendi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık ekiplerinin kontrolü

-Polislerin incelemesi

-Baba Rüstem Kuyumcuoğlu’nun gözyaşları

-Baba Rüstem Kuyumcuoğlu’nun kızına sarılması

-Polis tarafından sakinleştirilmeye çalışılması

-Okuldan arkadaşlarının gözyaşları

-Cesedin ambulansa taşınması

-Toplanan kalabalık

-Melis Kuyumcuoğlu’nun arkadaşlarının yaşananları anlatması Süre: (8.26) Boyut: (1,51 GB) Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BODRUM'DAKİ İNSAN KAÇAKLIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA BODRUM'da insan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki bazı otellerden Bardakçı Koyu'na taksilerle kaçakların taşındığını belirledi. Ekipler, bunun üzerine dün gece, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçakçılığı organize eden M.Ş., M.K., D.Ç. ile Suriye uyruklu M.A.T. ve İran uyruklu M.V. gözaltına alındı, 47 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığından gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş., M.K., D.Ç. ve M.A.T. polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli İran uyruklu M.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.