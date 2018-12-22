DHA YURT BÜLTENİ -17

Hatay'a gönderilen askeri birlikler, Kilis yolunda (2)

KONVOY KİLİS'E ULAŞTI Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında kente gelen konvoy, sınır karakollarına dağılmak üzere Elbeyli ilçesindeki üs bölgesine konuşlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) =================== Alev alan otomobilden son anda kurtuldular ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, motoru tutuşan otomobili durduran Arslanbay çifti son anda araçtan indi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Akşam saatlerinde, Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak üzerinde seyir halinde olan İsmail Aslanbay(63) yönetimindeki 67 LZ 937 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. İsmail Aslanbay, otomobili durdurarak eşi Havva Aslanbay ile birlikte kendilerini son anda dışarıya attı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekiplerii yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İsmail Aslanbay hareket halindeki aracın birden alev aldığını ve eşi ile kendisini son anda araçtan dışarıya attıklarını söyledi. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alevler içinde kalan otomobil

-İtfaiyenin gelmesi ve yangına müdahalesi

-İsmail Aslabnay’ın polise olay anını anlatması

-İtfaiye erlerinin soğutma çalışması Süre:(3.31) Boyut: (649 MB) Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) =============================== Bacağından vuruldu, 112 Acil'i aradı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bacağından vurulan Yunus K. 112 Acili arayarak bacağından vurulduğunu söyledi. 112 Acil ekibi tarafından olay yerinden alınarak hastaneye getirilen Yunus K. kimin kendisini vurduğunu söylemedi. Olay akşam saatlerinde, Akyazı Düzyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acili arayan Yunus K. bacağından vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Yola çıkan 112 Acil ekibi, Yunus K.'yı belirttiği yerde bulamadı. Yunus K. kendisi ile irtibata geçen 112 Acil ekibine bulunduğu yeri yeniden tarif etti. 112 Acil ekibi tarafından bulunduğu yerden alınan Yunus K. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yunus K. jandarmaya kendisini kimin vurduğunu söylemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.