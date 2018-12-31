DHA YURT BÜLTENİ-17

Öğleden sonra, Gölcük Dumlupınar Mahallesi 63 Sokak'ta Ercüment Kayacı'ya ait olan 2 katlı binanın çatısında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Dumanlar çatıyı sararken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İçeri giren bir itfaiyeci dumandan etkilenen küçük bir kızı kucağına alarak dışarı çıkardı. 112 Acil ekibi ambulansta küçük çocuğa müdahalede bulundu. Çocuğun annesi ise kendisi dışarı çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi İtfaiyecinin çocuğu dışarı çıkarması 112 Acil ekibinin müdahalesi İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkılması ve su tutulması

Olay, dün (pazar) saat 13.00 sıralarında, Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak'ta meydana geldi. Lise öğrencisi Emre Urhan, yanına aldığı pompalı tüfekle arkadaşı A.A.A.'nın evine gitti. A.A.A., arkadaşının getirdiği tüfeği alıp incelerken iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Urhan, öldü. A.A.A. ise gözaltına alındı. A.A.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Urhan için bugün Dodurgalar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Urhan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci de törene katıldı. Cenazede ölen gencin babası Mehmet Urhan ve ağabeyi Mustafa Urhan ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Urhan'ın cenazesi, Dodurga Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alevi geleneklerine göre yeni yılın gelişi olarak kutlanan 'Gağan' etkinlikleri, Tunceli'de başladı. Her yıl 28 Aralık- 13 Ocak tarihleri arasında kutlanan Gağan nedeniyle yüzlerce kişi, kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda toplandı. Burada sergilenen ortaoyununu izleyen kalabalık daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti. Aleviler arasında 'Hak lokması' olarak adlandırılan lokma dağıtıldı. Hazırlanan yöresel yemekler de Alevi Dedesi Hasan Kılavuz'un dua etmesinin ardından yenildi.

'GAĞAN FAKİRLERE VE YOKSULLARA SAHİP ÇIKILMANIN ANLAMIDIR'

Tuncelili sanatçı Metin Kahraman, Gağan'ın Alevi inancına göre 3 aylık ibadet takviminin başlangıç günü olduğunu anlatarak, ibadet takviminin 21 Mart'ta tamamlandığını kaydetti. Kahraman, "Bu aydan itibaren Pirler, Mürşitler, Rayberler taliplerini gezmeye başlarlar. Gağan Hızır'a Hızır Heftahtomal'a bağlanır ve takvim 21 Mart'ta tamamlanır. Alevi inancına ve geleneklerine göre 21 Aralık'ta tahta oturacak padişahın yıldızı bugün gökyüzünde görünür. Ortaoyununda yüzü karanlık olan kişi, gelecek yılın padişahıdır. Oyunda sakallı olan kişi ise bu yıl padişahlığı tamamlayacaktır. Oyundaki gelin bu dünyayı temsil ediyor ve bu dünyanın insanlarının, gelip geçiçi olduğunu gösteriyor. Gağan, fakirlere ve yoksullara sahip çıkılmanın anlamıdır aynı zamanda. Gağan etkinliğinde toplanan eşyalar, yiyecekler yörede bulunan fakir ve yoksul ailelere dağıtılır. Fazlası toplanır ve hep birlikte yenilir. Gağan, Aleviler için çok eski kültürel bir gelenektir. Unutulmaya yüz tutmuştu biz bunu yaşatmak için çabalıyoruz" dedi.