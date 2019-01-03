DHA YURT BÜLTENİ-17

ÇANAKKALE'de beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Kar, Lapseki ilçesi Dumanlı Dağ bölgesi ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dumanlı Dağ bölgesi, etkili olan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Bayramiç'in Çırpılar köyünde de kar etkili oldu. Çanakkale kent merkezinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, kuvvetli poyraz ile birlikte yağmur etkili oldu. Meteoroloji, Çanakkale için bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmış, tedbir amacıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyet Müdürlüğü

-Dritf yapan araçlar

-Detaylar

(SÜRE: 1,16. dk ) (BOYUT104 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR, (DHA)

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4)ARDAHAN VALİSİ MUSTAFA MASATLI GÖREVİNE BAŞLADI

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararname ile Ardahan Valiliği'ne atanan Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçe Kaymakamı Mustafa Masatlı kente gelerek görevine başladı. Ardahan Valiliği önünde yapılan karşılama töreninde uzun kuyruk oluştu. Karşılamaya Vali yardımcıları, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve personel ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Masatlı, kuyruğun sonunda bekleyen polis mangasını selamladı. Daha sonra daire müdürleri ile birlikte makama geçen Vali Masatlı basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Masatlı, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz ve bu toprakları bize yurt yapan Sultan Alparslan’dan günümüze kadar şehit düşmüş şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ülkemizin serhat şehri sınır bekçisi Ardahan’da onur verici bir göreve atanmamdan dolayı büyük bir memnuniyetlik duyuyorum. Tarihi ve doğal güzelliği ile yüreği bükük insanların yaşadığı bu topraklara hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ve bunun ağır bir sorumluluk gerektirdiğini, bu sorumlulukla hizmet edeceğimi buradan ifade etmek istiyorum . Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 hedefine odaklı büyüyen bir Türkiye ve Ardahan için yorulmadan çalışıp hep beraber hedeflerimize odaklanıp şehrimizi en üst seviyelere taşımaya gayret sarf edeceğiz" diye konuştu. Vali Mustafa Masatlı’yı karşılama hazırlıkları sırasında çalışanlar, yola halı açmak için bir süre çabaladı.

Görüntü Dökümü

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-Valilik çalışanların yeni halı sermesi

-Valiyi bekleyen kalabalıktan görüntü

-Valinin akam aracından inmesi ve çocuk tarafından çiçek taktimi

-Valinin karışamaya gelenlerle tokalaşması

-Polis mangasının selamlaması

-Makama geçiş

-Valinin Makamda basına açıklama yapması

Haber-Kamera

