DHA YURT BÜLTENİ -17

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde temiz su için yatay sondaj çalışmaları sırasında özel şirkete bağlı çalışan işçi girdiği borudan çıkmayınca diğer işçiler de yardım etmek için boruya girdi. Boruda olan, yeraltından gelen ve türü bilinmeyen gaz nedeniyle toplam 6 işçi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Boruda kalan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden durumu ağır olan Yasin Balandi hastanede, yaklaşık 2 saat borunun içerisinde kalan Atilla Balandi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 işçi Muhammet Efe, Mehmet Aydın, İbrahim Orçan ve Musa Balandi'nin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan esnafı ve CHP seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Bakan Kurum, burada CHP'nin Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Durum'u tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Kurum, ardında AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal'ın seçim irtibat bürosunun açılışını yaptıktan sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

BARET TAKTI, İŞÇİ KIYAFETİ GİYDİ

Bakan Kurum daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nı ziyaret etti. Baretini takan ve işçi kıyafeti giyinen bakan Kurum, fabrikanın tamamlanan ve devam eden çevre yatırımlarını inceledi, bilgi aldı. İşçilerle tokalaşan Bakan Kurum şöyle dedi:

"Şu anda bulunduğumuz bölge kükürtdioksit oranının en yüksek olduğu yerdi. Yapılan yatırımla kükürtdioksit oranı yok denilecek kadar az seviyelerde. 22 milyon dolarlık yatırımıyla artık Karabükümüzün havası daha temiz bir süreç içerisine girdi. Şubat ayı itibariyle tüm çevre yatırımları bittiği zaman artık Kardemir çevreye, doğaya duyarlı, üreten, emeğin, alın terinin temsili olduğu bir fabrika olarak bölgeye hizmet edecek."

PET ŞİŞE GETİRENLERE BEZ ÇANTA DAĞITTI

Bakan Kurum, Safranbolu ilçesine geçerek, Kazdağlı Meydanı'nda Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen '5 pet şişe getirene bez çanta hediye' kampanyasına katıldı. Bakan Kurum, pet şişe getirenlere bez çanta dağıttı. Bakan Kurum, plastik poşetlerin ücretli hale geldiğini söyleyerek, "Yıllık yaklaşık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketiyoruz. Bu uygulama ile birlikte kişi başı 440 olan kullanım adedini çok yakın zamanda 40 adede düşürmeyi hedefliyoruz. Plastik poşetler doğada 400 ila 800 yıla varan sürede ancak doğaya karışabiliyor. Baktığınızda plastik poşetlerin toplanıp yeniden üretilme maliyeti normal bir maliyete göre 100 kat daha fazla. 2050 yılında denizlerde yaşayan balık sayısından daha fazla çözülmüş plastik olacağı öngörüsü var. Dolayısıyla biz AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız yerel seçimlerde propaganda malzemesi olarak hiçbir alanda sadece seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu alanların dışında hiçbir alanda plastik bayrak, poşet, broşür ve benzeri uygulama yapmamayı karar aldık. Ve bu uygulamayla da inşallah ülkemizde plastik poşet kullanımını azaltacağız" dedi.