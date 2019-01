DHA YURT BÜLTENİ-17

Abdullah Cömert Alanı'nda gerçekleşen açıklamaya Buket Yıldız'ın ailesinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, oda başkanları çok sayıda vatandaş destek verdi. Yıldız ailesi adına açıklamalarda bulunan Buket Yıldız'ın kuzeni ve Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, "Ukrayna'da tıp eğitimi için bulunan kızımız Buket Yıldız, aynı sınıfı paylaştığı ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi maalesef kadın cinayetine kurban gittiler. Pırıl pırıl, başarılı geleceğe dair hayalleri vardı. Kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı olma hedeflerini bir cani yok etti. Onlar birer doğa, insan severdi. Katilin arkadaşlık teklifini reddettiği için, arkadaşı ile evinde hunharca öldürüldü. Kızımız Buket Yıldız ısrarlı takip mağduruydu. Katilin ifadesi ile sevgili olduğunun haberlerde yer alması olayı şahsileştirmek, basitleştirmektedir. Medya 'namus cinayeti', 'sevdiği için öldürdü' açıklamaları ile algının devamını sağlamakta. Seven öldürebilirmiş gibi algı ortaya çıkarmakta. Genelleyici haberler cinayetlerin kanıksanmasına yol açıyor. Katili mazur gösterecek biçimde haberleşiyor. Kadının birey olduğuna, hak ve özgürlüklerinin olduğuna, cinsiyet eşitliğinin insan hakları temelinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

UKRAYNA'nın Harkov kentinde, Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız, kadın cinayetlerinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.

Toplumun her kesiminde, birey hakları eğitiminin yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Kimyon, "Bu hususta kamu spotlarının da farkındalık yaratacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu acı sadece kadınların değil baba, amca, dayı, ağabey dediğimiz etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan insan olan herkesin acısıdır. Tasarlayarak hunharca öldürülen kızımız Buket ve Zeynep'in katilinin yakalanması bizlerin içine su serpmiştir. Ancak katilin en ağır cezayı alması talebimizi yeniliyoruz. Katiller yargıdan haksız tahrik indirimi aldığında, diğer canileri cesaretlendiriyor. Başka Buket, Zeynep'ler öldürülmesin. Bu son olsun" diye konuştu.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle, Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi. Besni'de etkili olan yağmur ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda önlem alan trafik ekipleri, levhalarla sürücülere hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Sürücüler bölgeden geçerken tedirgin olduklarını belirterek, yolun bir an önce onarılması gerektiğini söyledi.

Dün gece saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda Kırıkhan Çöp Aktarma İstasyonu'na çöp almaya gelen Altınözü Çöp Ayrıştırma Merkezi'ne ait çöp aktarma kamyonu, istasyondan ayrılırken köprünün ağırlığa dayanamayarak yan yatarak devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken devrilen kamyon Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçle çekilerek kaldırıldı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, EMİN CAN'IN DA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaralanan Emin Can Kılçık'ın (14) da beyin ölümü gerçekleşti. Kazada ölen uzman çavuş Murtaza Kılçık (39) ile eşi, oğlu ve babasının cenazeleri ise defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya- Adana karayolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, önünde giden Orhan Toğrulca (55) yönetimindeki 33 DES 53 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın dorsesinin altında giren otomobilin sürücüsü Murtaza Kılçık ile babası Mehmet (67), eşi Naile (36) ve oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer oğlu Emin Can Kılçık (14) ile baldızı Elif Dalkıran (21) ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Emin Can Kılçık, Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ancak Emin Can Kılçık'ın da bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Elif Dalkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.