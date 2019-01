DHA YURT BÜLTENİ -17

İçişleri Bakanlığı olarak sorumluluklarının açık ve net olduğunu belirten Soylu, “Her türlü şaibeden uzak, güvenin, oy kullanma hakkının, propaganda hürriyetinin tesis edildiği, seçim sonuçlarının sağlıklı, hızlı alındığı, millet iradesinin sandıklarda tam olarak tecelli ettiği bir seçim ortamını temin etmek bu bizim sorumluluğumuzun net tarifidir. Seçim sürecine ilişkin her seçimde artık duymaktan, okumaktan bıktığımız, aynı senaryolarla, temelsiz iddialarla seçim gündemi meşgul edilmeye çalışılıyor. Hemen her seçimde aklı başında anketlerle seçim sonuçları örtüşmesine rağmen bir manipülasyon çabası seçimlere şaibe karıştığı iddiaları herkesimi maalesef inandırıcı olmayan irite eden hal almıştır. 24 Haziran seçimlerinde aynı iddiayı ortaya koyanlar, şaibeye iddialarıyla insanları tahrik etmeye çalışanlar, seçim sonuçlarının netliği karşısında yaptıklarının yanlış olduğunu itiraf etmişlerdir. Ne Suriyelilerin oy kullanması, ne adres kayıtlarındaki hata seçim sonuçları üzerinde tesir edecek etkiye sahip değildir. Bütün hukuki süreçler kurullar çalışmaktadır. Bütün tezviratlar birilerinin seçim sonuçları üzerinde kendilerine ait korunaklı alan oluşturmaya muhtemel başarısızlıklar karşısında bir kılıf uydurmaya haline dönüşmüştür. Yurt dışı oylarıyla birlikte 59 milyonu geçen seçmen sayısını böyle küçük hesaplarla tahrif etmeye çalışmak, akla uygun değildir. Tek gayemiz herkesin kanun kuralları çerçevesinde oyunu kullanabilmesi demokrasimizi güç vermesidirö diye konuştu.

Konuşmasında isim vermeden HDP’ye tepki gösteren Soylu, “Bizi kendileriyle karıştırmasınlar. Demokrasi dışı, hukuk dışı hiçbir uygulamanın içinde olmayız. Nasıl seçimi manipüle ettikleri, etmeye çalıştıkları gelen şikayetlerle terörün şubesi olan sözde siyasi anlayışının hangi numaralar yaptığını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hem her türlü bu konudaki düzenbazlığı yerine getireceksiniz hem de ‘cambaza bak cambaza’ diye milletimizi oyalamaya ve milletimizi kandırmaya çalışacaksınız. Devlet olarak sorumluluğumuz, vatandaşlarımızın özgürce, her türlü tehditten uzak oy kullanmasını temin etmektirö dedi.

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Sayın Bakanımızı Malatya'mızda ve belediyemizde ağırlamak bizleri onurlandırmıştır. Malatya şehrimiz doğunun incisidir. Hoşgörünün, beraberliğin, birliğin ve barışın başkenti. Bölgemizin de lokomotif şehirlerindendir. Malatya'mız her zaman milletten ve devletten yana tavrını ortaya koymuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak merkezi hükümetimizin destekleri ile Malatya'mızın her köşesine yatırım götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çevreci projeler ile Türkiye'de örnek illerden biri haline gelmiştir. Malatya Entegre Çevre Projesi Türkiye'de ilk Entegre tesislerden biridir" dedi. 'MALATYA'NIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLEYECEĞİZ' Malatya'da iki gün içerisinde çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerel Yönetimler sorumluluğu kendisinde olmayan her türlü işle ilgilenmek zorunda kalmaktadır. Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimin uyum içerisinde çalışması bu sorunların çözümünü daha da kolaylaştırmaktadır. Milletvekillerimiz de ilin sorunlarını Ankara'ya taşıyorlar ve beraberce çözüm yolları arıyoruz. Malatya'da olduğumuz süre içerisinde Malatya'mızın sorunlarını yerinde dinlemiş olacağız. Malatya'yı Malatya dışındakiler sadece kayısısı ile tanıyabilir ama biz Malatya'nın kayısının haricinde hem yer altı hem yerüstü zenginliklerinin de olduğunu biliyoruz. Madencilik açısından, güneş enerjisi açısından biz sadece şehrin görünen yüzü ile değil aynı zamanda görünmeyen yüzü yer altı zenginlikleri ile birlikte değerlendirmekteyiz. Sayın Belediye Başkanımız da belirtti bölgenin en gelişmiş illerinden biri Malatya. Malatya'nın gelişmişlik seviyesini daha yukarılara taşımasını arzu etmekteyiz. Yerel Yönetimler sadece şehrin imar ve çevre açısından değil enerji açısından da özellikle atık yönetimi ile alakalı projeleri de var. Sayın Başkanımızdan Malatya'da enerji alanında yapılan çalışmalar ve atıktan enerji üretimi hakkında bilgiler alacağız. Bize düşen bir nokta varsa da desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat günün anısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e kayısı, kayısı kristali ve bakır semaver hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Katılanlardan genel detay,

- Bakan Dönmez'in konuşması

- Başkan Polat'ın ikramları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

=============================

İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ İKNA ETTİ

ADIYAMAN'da, eşinden boşanma aşamasında olan M.Y. (40), 4 katlı binanın terasına çıkarak intihara kalkıştı. M.Y.’yi, olay yerine gelen eşi ikna etti.

Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan M.Y. iddiaya göre bunalıma girdi. 4 katlı binanın terasına çıkan M.Y. intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin tüm çabalarına rağmen M.Y. ikna olmadı. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine M.Y.'nin eşini getirdi. Eşi, M.Y. ile konuşarak kısa sürede ikna etti. Terastan inen M.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polisler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Polis, itfaiye ve sağlık görevlileri

- Önlem alınması

- Toplanan kalabalık

- Şüpheli ikna edilmeye çalışılması

- Şüpheli ikna edilmesi ve inmesi

- Genel ve detay görüntüler