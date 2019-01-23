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DHA YURT BÜLTENİ - 17

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 19:18 | Son Güncelleme

İŞÇİ SERVİSİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 19 YARALI MANİSA'nın Selendi ilçesinde otomobille işçi servis minibüsünün karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

İŞÇİ SERVİSİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 19 YARALI

MANİSA'nın Selendi ilçesinde otomobille işçi servis minibüsünün karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Selendi- Kula karayolunun 6'ncı kilometresi Kınık Rampası Mevkii'nde meydana geldi. Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren konserve gıda üretimi yapan fabrikaya işçi götüren Sait Erol yönetimindeki 45 J 9715 plakalı minibüsle, karşı yönden gelen Ali Dağhan yönetimindeki 45 RY 500 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü, minibüsteki 13 işçi Taşkın Aydın, Güldane Tokkaş, Nurullah Tokkaş, Savaş Karakoç, Osman Karagöz, Mecnun Bayrak, Şengül Tokkaş, Muhammet Aydın, Hakkı Batmaz, Candan Batmaz, Gonca Kurtulmuş, Suzan Batmaz ve Recep Yeşilkula ile otomobildeki Naide Dağhan (70), Naide Dağhan (22), Hüseyin Dağhan, Buse Şentürk ve Sevgi Dağhan yaralandı. Büyük çaplı hasar oluşan araçlardaki yaralıları görenler, kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan Sevgi Dağhan, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- YaralıIların hastaneye getirilmesinden görüntü
- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / SELENDİ(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HATAY'DA OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

HATAY'ın İskenderun ve Arsuz ilçe sınırında duvara çarpan otomobilde bulunan Cemre Köşker yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, İskenderun ile Arsuz ilçe sınırındaki Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Arsuz yönüne ilerleyen, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu duvara çaptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından kaza yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yoğun çaba sonucu çıkardı. Ambulanslarla yakındaki hastanelere götürülen yaralılardan Cemre Köşker müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerinde araçtan kurtarma çalışmaları
-Yaralıların ambulansa konulması
SÜRE:1'07" - BOYUT:48 MB

Haber-Kamera: İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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BİTLİS'TE 2 METRE KARDA TERÖR OPERASYONU

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından, kar kalınlığın yer yer 2 metreyi aştığı, hava sıcaklığının ise gece eksi 30 dereye kadar düştüğü kırsal bölgedeki terör operasyonları, zorlu doğa koşullarına rağmen sürdürülüyor.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik kırsal alanda operasyon düzenledi. Kötü hava koşullarına rağmen karla kaplı dağ ve ormanlık alanda Silahlı Kuvvetler mensuplarının operasyonlarında dedektör arama köpeği ile görev alıyor. Teröristlerin yakalanması için iz süren jandarma ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı, hava sıcaklığınnı ise gece eksi 30 dereceye kadar düştüğü kırsal bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Arama- tarama faaliyetleri kapsamında her taşın altına bakarak çalışmalarını büyük bir dikkatle sürdüren jandarma ekiplerinin, operasyonda çekilen fotoğrafları basın mensuplarıyla paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Fotoğraflar

Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,(DHA)

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HATAY'DAKİ AMATÖR MAÇTA FUTBOLCU HAKEME SALDIRDI

HATAY ASKF Süper Amatör Ligi'nde Samandağspor - Armutluspor karşılaşmasında Armutluspor futbolcusu Cihan Büyükaşık'ın karşılaşmanın hakemine saldırması sebebiyle mücadele tatil edildi.
Hatay ASKF Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Samandağspor ile Armutluspor karşı karşıya geldi. Samandağ Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin 87'nci dakikasında karşılaşmanın hakemi Semih Güçlü ile tartışmaya başlayan Armutluspor futbolcusu Cihan Büyükaşık, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Büyükaşık, kırmızı kart görmesinin ardından hakem Güçlü'ye saldırdı. Araya giren görevliler saldırıyı büyümeden engelledi. Cihan Büyükaşık polis tarafından gözaltına alırnırken, mücadele tatil edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Futbolcunun hakeme saldırması
- Görevlilerin sahaya inmesi
- Futbolcunun sahadan çıkartılması

Haber-Kamera: Ali ARSLAN / SAMANDAĞ(Hatay),(DHA)

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Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

ANTALYA'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ziynet T.'yi (36) oğlu M.C.T.'nin (8) gözü önünde öldüren Ekrem Çatal'ın (61) yargılanmasına devam edildi. M.C.T.'nin talimatla alınan ifadesinde, annesini Ekrem Çatal'ın öldürdüğünü söyledi.
Olay, geçen 5 Ekim'de Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak'ta yaşandı. Ziynet T., oğlu M.C.T.'yi okula götürdüğü sırada Dolaplıdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Ziynet T. olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı olarak bir süre birlikte yaşadığı Ekrem Çatal 4 gün sonra yakalandı. Tutuklanan Çatal'ın, kadını kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edildi.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı katıldı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen M.C.T.'nin Tefenni Asliye Ceza Mahkemesi'nde alınan ifadesi mahkemeye sunuldu. M.C.T. ifadesinde, yaşananları gördüğünü, annesini vuran kişinin Ekrem Çatal olduğunu söyledi.
Annesiyle birlikte bankaya gittiklerini anlatan M.C.T., "Annemle oradan okula geçecektik. Arabamızın önünü bir araç kesti ve içinden biri çıktı. Annemi öldüren kişi Ekrem Çatal'dır. Onu daha önceden hatırlıyorum. Ekrem Çatal'ın annemin çalıştığı işyerinin arkasında kafesi vardı. Annemi öldürdükten sonra ben oradan kaçtım. Annemi öldüren kişi de başka bir arabaya binerek oradan kaçtı" dedi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ersan Özmen ise olayın meydana geldiği yere yakın bir dükkanda çalıştığını, iş yerinde kahvaltı yaparken üç el silah sesi duyduğunu belirtti ve "Maktulü yerde vurulmuş gördüm. Sonrasında sokaktan bir araba hızla çıktı. Araçta sanığın bulunup bulunmadığını görmedim" diye konuştu.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(ARŞİV)

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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SİGARAYA BIRAKAN BELEDİYE İŞÇİLERİNE ÖDÜL

BELEDİYE İş Sendikası Niğde Şubesi ve Altunhisar Belediye Başkanlığı arasında yapılan sözleşme ile sigarayı bırakan belediye işçilerine “Sağlıklı Emekçiö ödülü ile 10 günlük mükâfat izni ve 750 TL harçlık verilecek.
Altunhisar Belediyesi’nde düzenlenen “Sağlıklı Emekçiö ödül törenine Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Belediye

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