DHA YURT BÜLTENİ -17

Bakan Pakdemirli'den, hortumun verdiği zararla ilgili açıklama: 30 milyon lira tazminat ödendi (1) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’daki hortumun verdiği zararla ilgili üreticilere 30 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Antalya’daki hortumun verdiği zararla ilgili rakamları vermek istiyorum. 24-31 Ocak 2019 tarihlerinde 2 bin 845 adet sera sigortası, bin 343 adet açık alan bitkisel ürün sigortası hasar ihbarı yapıldı. Antalya genelindeki hasar ihbar sayısı ise 4 bin 188 adet. Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak'ta başladık. Önceliği en yüksek hasarlı seralara verdik. 31 Ocak’ta bin 380 hasar dosyasını sonuçlandırarak, Tarsim'den 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık" dedi. Görüntü Dökümü

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-Bakan Pakdemirli'nin konuşması Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ================= Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oldu ERZURUM'da bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezini uzun zamandan sonra beyaza bürüdü.

Bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında güçlükler yaşanırken, sokakta yürüyenler ise kardan adama dönüştü. Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nederiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, yolların da buzlanmasıyla hasarlı trafik kazaları yaşandı. İhbarlar üzerine kazalara müdahale eden ekipler, sürücüleri öncelikle can güvenliklerini almaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise karayolunda ulaşımın sağlanması için tuzlama çalışması yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehir merkezinden detay

-Kar yağışı altında resim çekilen vatandaşlar

-Cadde ve sokaklarda belediye görevlilerin kar temizliği

-Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar

-Kar topu oynayan vatandaşlar Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) ============================ Darp ederek yaşlı adamı öldüren zanlı adliyeye çıkartıldı Yalova’nın Çınarcık İlçesi’nde 26 Ocak’ta evinde ölü bulunan yaşlı adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yalova Emniyet Müdürlüğü yaptığı teknik takip ve kriminal inceleme sonucu katil zanlısını aynı ilçede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Çınarcık İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 26 Ocak tarihinde sabah evinde ölü bulunan 79 yaşındaki Ender Acıköylü’nün darp edilerek cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Yalova Emniyeti Asayiş Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü, ölümün şüpheli bulunması üzerine olayın aydınlatılabilmesi için 4 gün boyunca ilçede 80 kişinin bilgisine başvurdu. İlçe genelinde de tüm MOBESE kameraları incelendi. Yürütülen çalışmalar sonucu yaşlı adamın evinde öldürüldüğü, kişinin öldürülmesi olayının faili olarak tespit edilen K.A.S.Ö. (55) isimli şüpheli yapılan takip sonucu 31 Ocak tarihinde Çınarcık ilçesinde ekiplerce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, Emniyet Müdürlüğü’nde elde edilen deliller ışığında yapılan sorgulamasında cinayeti itiraf etti. Zanlı, “Kasten Adam Öldürme Suçuöndan hakkında yapılan adli işlemlerin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Görüntü Bilgisi

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-Zanlının adliyeye çıkartılması

-Adliye detayı Haber:Süheyla GÖZDERELİLER - Kamera :İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA ====================================== Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı KARTEPE(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yaklaşık 50 metreden dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza öğleden sonra, Kartepe Ahmediye Mahallesi yolunda meydana geldi. Aslan Demir yönetimindeki 34 AGF 519 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dereye uçtu. Kazada sürücü Aslan Demir,Duygu Doğan ve Ümit Yalçın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş makineleriyle olay yerine ulaştıktan müdahalede bulundu. Yaralılar yol kenarında bekletilen ambulanslara taşınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dereye düşen araç

-Olay yerinde jandarma ekiplerinin çalışması

-Sürücünün fotoğrafı