DHA YURT BÜLTENİ-17

Bacaklarından vurduğu kadını hastanenin önüne bırakıp kaçtı BOLU,(DHA)- BOLU'da, Nihat B. (46) bir süredir ayrı olduğu nikahsız eşi Huri G.(25) ile barışma bahanesiyle buluştu. Nihat B. tartıştığı Huri G.'yi tabanca ile bacaklarına 6 el ateş ederek yaraladıktan sonra kadını özel hastanenin önünde bırakarak kaçtı. Nihat B. ve 2 arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Dün gece meydana gelen olayda, Nihat B. bir süredir ayrı olduğu Huri G. ile yeniden barışma bahanesiyle bir araya geldi. Nihat B., yanındaki 2 arkadaşı ile birlikte Huri G. ile buluşup bir otomobile bindirdi. Otomobilde Huri G. ve Nihat B. arka koltukta otururken, yanlarında bulunanlardan biri aracı sürdü, diğeri de ön koltukta oturdu. Issız bir yere gidilirken, burada Huri G. ve Nihat B. arasında tartışma çıktı. Nihat B. tabancasıyla Huri G.'nin bacak ve dizlerine 6 el ateş açtı. Nihat B. ve beraberindekiler, daha sonra yaraladıkları kadını Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı. Hastane personelinin yaralı kadını görmesiyle kadına müdahale edildi. Yaralı kadın, özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Şüpheliler, dün gece saatlerinde Gölyüzü Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan temizlik firması sahibi ve hurdacılık yapan Nihat B. ve beraberindeki 2 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde suçun işlendiği otomobilde de arama yapıldı. Aramalarda otomobil içinde özel muhafaza kılıfı bulunan bir döner bıçağı ve 2 adet mermi bulundu. Ayrıca otomobilin sol arka kapısında mermilerin açtığı delikler görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araçta yapılan arama

-Polisin döner bıçağı bulması

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================== 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezası (2)- Yeniden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında suikast planlayan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanıklı davada karar çıktı. DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 25 sanığa 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 4 yıl 2 ay ile 15 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Firari sanığın dosyası ayrılırken, mahkeme tüm sanıkları 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan, eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat ettirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari toplam 28 sanık hakkında, 'Anayasa'yı ihlal', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'terör örgütü DEAŞ üyesi olma' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. KARAR DURUŞMASI YAPILDI Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada sanık avukatları ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile CHP Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Ümit Özer ve bazı partililer de hazır bulundu. SAVICI 3 SUÇTAN CEZA İSTEDİ Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Cumhuriyet Savcısı, daha önce açıkladığı mütalaasında, sanıkların DEAŞ yapılanması içinde Kayseri'de ayrı bir yapılanmaya gittikleri, 'Zekeriya' kod adlı Oğuzhan Korkmaz öncülüğünde kentteki faaliyetleri yürüttükleri, örgüte eleman kazandırıp, örgütün iletişim programını kullandıkları, örgütsel toplantı yaptıklarına dikkat çekti. Savcı, bazıları Suriye'ye gidip gelen sanıkların ses getirecek bir eylem planladığını, bunun için bir arayış içinde olduklarını, örgütün iletişim programını kullanarak haberleştiklerinin saptandığını bildirdi. Kiraladıkları minibüsle Kocaeli'ye hareket eden sanıkların teknik izleme sonucu D-100 Karayolu'nda yakalandığına vurgu yapan savcı, sanıkların eylemi birlikte gerçekleştirmek istedikleri kanaatiyle 'Anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

TUTUKLU 5 SANIĞA HAPİS Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Oğuzhan Korkmaz'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 13 yıl 19 ay, Emre Emre'ye 13 yıl 15 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6 ay, Ali Merttaş'a ise birleştirilen iki farklı dosyada aynı suçtan 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat ettirilen sanıklara 'Anayasayı ihlal' suçundan da ceza verilmedi. TUTUKSUZ SANIKLARA DA CEZA YAĞDI Tutuksuz sanıklardan Seyit K.'ya yine birleşen 2 farklı dosyada 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan toplam 15 yıl, Ahmet K. ve Muharrem A.'ya 6 yıl 10 ay 15'er gün, Ferhat K. ve Kadir K.'ya 13 yıl 8 ay 15 gün, Ergün K., Ahmet T., Buğrahan Ç., Orhan E., Şükrü O., Selim İ., Cihan K., Safa K., Osman Nuri Ü., Göktürk K., Burhanettin K., Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla K., Selahattin A. ve Abbdullah A.'ya 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan K.'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. 2 SANIK TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ, FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme Halil İbrahim A. ve Muhammed K.'yı tüm suçlardan beraat ettiriken, firari sanık M.K.'nın dosyasını ise ayırdı. . GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) =============== Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (2)

BAKAN SELÇUK AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa'daki programında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Bursa'yı çok özel ve önemli projeler için ziyaret ettiğini belirten Bakan Selçuk, "Bursa'nın eğitim öğretim kalitesi konusunda buradaki arkadaşlarımızla istişare etmek için buraya geldik. Sabahtan beri çeşitli sanayi ve ticaret odası temsilcileriyle bir araya gelip, onlarlar çok sayıda protokol imzaladık. Mesleki eğitim konusunda sektörlerle el el kol kola olmak için buradayız. Bursa, mesleki eğitim konusunda öncü bir kent. Bu öncülüğün tüm Türkiye'ye model olması gerekiyor. AK Parti döneminde yapılan birçok hizmet yeni hizmetlerimizde altyapı olması açısında bizim için çok önemlidir" dedi.

'HİZMETLERİNİZLE ÇOCUKLARINIZIN GELECEĞİ İÇİN KATKI SAĞLIYORSUNUZ' Bursa'daki görüşmeler çerçevesinde yapılan eğitimin uluslararası standartlarda hangi aşamada olduğu ve bu konuya dair ne tür tedbirler alınacağı konusunda işbirliği içerisinde olacaklarını kaydeden Bakan Selçuk, vali ve belediye başkanının bu noktada büyük gayretleri bulunduğunu ve el birliği ile Bursa'nın eğitim kalitesine dair yeni başarılar ve projelere imza atacaklarını belirtti. Bursa'daki eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlayan herkese de teşekkür eden Bakan Selçuk, "Buradaki hizmetlerinizle sizler, çocuklarınızın, hatta doğmamış çocuklarınızın geleceği için katkı sağlıyorsunuz. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim dünyamızın gelişen bilimsel ve teknolojik unsurlara göre yeniden düşünmek ve zamanın ruhuna uygun olarak yeni projelere imza atma mesuliyetimiz var. Ekip arkadaşlarımızla beraber bu mesuliyetimizin son derece farkındayız" diye konuştu. 'YENİ BAŞARILARA İMZA ATMAK DURUMUNDAYIZ' "Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünyada rekabet edebilecek konumda bulunabilmesi için eğitimde muhakkak suretle yeni başarılara imza atmak durumundayız ki, bu Türkiye ekonomisi ve Türk demokrasisini yükseltsin ve yüceltsin" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Eğitimin iktisadi hayatla bütünleşmesi, eğitimin ekonominin gereksinimlerine duyarlı olması ve aynı zamanda da demokrasinin gelişmesine katkı sağlaması bizim için son derece kaçınılmaz bir gerekliliktir. O anlamda da eğitimi sadece okullarda sınıflarda yapılan bir iş olarak görmüyoruz, bunun Türk ekonomisi ve demokrasisine katkısını da hep birlikte eşzamanlı ve eşgüdümlü olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum inşallah hep birlikte çok parlak bir geleceğe imza atacağız." Görüntü dökümü;

-BTSO protokol imza töreninden detaylar

-AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinden detaylar

- Bakan Selçuk konuşmasından kesitler Süre:4.17 Boyut: 481 MB Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) ========================= Domaniç'te kar ulaşımı olumsuz etkiliyor KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgede bazı araçlar kayarken, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yolda kalan araçlar Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekildi. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Görüntü dökümü:

-Domaniç Kocayayla mevkiinden,

-Karayolları ekiplerinin çalışmalarından çekilen görüntüler bulunuyor.) Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)/DHA =============================== TELEFONUNDAN BAĞLANDIĞI GÜVENLİK KAMERASINDAN HIRSIZI YAKALATTI KONYA'da gece yarısı markete giren hırsız, market sahibinin tesadüfen uyanarak cep telefonundan güvenlik kameralarını kontrol etmesiyle yakalandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Demir kesme makası ile markete giren bir kişi, yanında getirdiği çuvala yaklaşık 2 bin lira değerindeki sigaraları doldurdu. Bu sırada gece tesadüfen uyanan ve cep telefonundan kameraları kontrol eden iş yeri sahibi, şüpheliyi fark etti. İş yeri sahibi polisi arayarak marketinde hırsız olduğunu söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında İsmail Ş. (51) yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli İsmail Ş.'nin hırsızlık suçundan 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.