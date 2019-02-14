DHA YURT BÜLTENİ-17

Van merkezli 8 ilde terör operasyonu: 16 gözaltı Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN merkezli 8 ilde terör işbirlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Van'ın Erciş ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü işbirlikçileri olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

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-Operasyona giden askeri araçlar ============== MÜZE İNŞAATINDA İSKELE ÇÖKTÜ:1 ÖLÜ, 4 YARALI (3)- YENİDEN ADANA Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı. Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Müzenin ikinci etap inşaatında, üzerinde işçilerinde bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye CANKUR ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, CANKUR ekipleri tarafından çöken iskelenin altından çıkarılırken, AFAD ekipleri de eğitimli köpekle enkaz altında başka işçi olup olmadığı yönünde arama yaptı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden Halil Bilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 işçinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Acı haberi alan işçilerin arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü. VALİ İNCELEME YAPTI Müze inşaatına gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, olay yerinde inceleme yaptı. İskelenin çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Vali Demirtaş, "Kaza aşırıyı yağıştan dolayı duvarın yıkılması ve iskelenin devrilmesi sonucu meydana geldi. 1 işçimiz yaşamını yitirdi, 4 işçimiz de yaralandı. Yetkililerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor" dedi. Görüntü Dökümü

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- AFAD aracı

- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gelmesi

- İçeri girmesi

- Adana Valisi Mahmut Demirtaşın gelmesi

- Müzeye girmesi

- Vali Demirtaş'ın açıklaması

- Bir işçinin müze önüne gelmesi

- İşçinin ağlaması

- Araca bindirilmesi

- Aracın gidişi

SÜRE:02'43" BOYUT:301 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Ceyhun ÖZER-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ================== Yalova’da deniz çekildi Yalova'nın sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 10 metre çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu, depremle bir ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Bu sabah Yalova sahiline inenler deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekildiğini gördü. Deniz suyunun çekilmesi nedeniyle limandaki kayıklar karaya otururken, yosunlar yüzeye çıktı. Bölge sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem düşüncesiyle endişelendi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bu anların fotoğrafını çekti.

Karadan gelen rüzgârların suyu denizin ortasına çektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. DHA muhabirine açıklamada bulunan Gündoğdu, “Marmara Denizi’nde rüzgara bağlı olan bir durum bu. 1999 depreminden bu yana bu durum hep Marmara Denizi’nde gözlenen bir şey. Rüzgâr değişimi yaşandı. Onun etkileri denizin çekilmesine neden oldu. Bu normal bir durum. Vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok. Depremle de ilgisi yok” dedi.

Doğa sporuyla uğraştığını söyleyen vatandaşlardan Coşkun İdiz ise, “Deniz yaklaşık 5-10 metre çekildi. Gözükmeyen yerler gözüktü. Birkaç gün içinde kendine gelir. Kimsenin korkmasına gerek yok” diye konuştu.

Görüntü Bilgisi

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-Denizden detay görüntüler

-Dereyatağından görüntü

-Vatandaşla röp Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA ============== Apartmanın 6'ncı katında yangın HATAY'da bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 kişi, dumandan etkilendi. Merkez Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katında bulunan İbrahim Binici'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangında ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Apartman sakinlerinin gözyaşlarıyla izlediği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü Dökümü

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- Apartmandan görüntü

- Çıkan alevler ve duman

- İtfaiye ekibinin çalışması

- Söndürme çalışmaları

- Kalabalıktan detay SÜRE:02'13" BOYUT:246 MB Haber:Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY,(DHA)

============================ 14 ŞUBAT'TA ÇİFTE MUTLULUK YAŞADILAR İZMİR'de akılda kalıcı bir tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen birçok çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi. Çiftlerden bazıları evlilik yıldönümlerini unutmamak için bazıları da iki ayrı gün hediye almamak için bugün evlenmeyi tercih etti. İzmir'de hayatlarının en özel gününü yaşamak isteyen çiftler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi. Kültürpark'taki Fuar Evlendirme Dairesi'nde dünya evine giren gelin ve damatlar, çifte mutluluk yaşadı. Kış aylarında büyük bir yoğunluk yaşamadıklarını dile getiren nikah memuru Nejla Yelkikalan, 14 Şubat'ın diğer günlere göre daha sık tercih edildiğini vurguladı. Geçmişle kıyaslama yaptıklarında çiftlerin ilgisinde bir azalma olduğunu dile getiren Yelkikalan, "Bugün güzel ve özel bir gün. Bütün çiftlerimiz işallah çok mutlu olurlar. Bugün için salonumuzu onlara özel süsledik. Tek dileğimiz mutlu olmaları. Nikahlarını yürekten kıyıyorum. Bugün salonumuzda 10 çiftimizin nikahı kıyılacak. Hafta sonu gibi bir yoğunluğumuz var" dedi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıydığı nikah sayısındaki rekorun 35 olduğunu belirten Yelkikalan, "Geçmiş yıllarda 14 Şubat bizim için çok yorucu geçerdi. Akşama kadar nefes almadan nikah kıyardım. Bazı şeyler önceliğini kaybediyor galiba. Ama kaybetmesin, bunlar özel günler" diye konuştu.

DAMATLARIN MASRAFI AZALDI En mutlu günlerini yaşadıklarını belirten Özge Nilay Aksay ve Uğur Soyer çifti, evlenmek için özellikle Sevgililer Günü'nü beklediklerini belirterek büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Evlilik tarihini Sevgililer Günü'ne özel olarak denk getirdiğini ifade eden damat Şahin Kaymaz ise, "Hem evlilik yıldönümü hem de sevgililer günü aynı gün olsun istedim. Hem romantik oldu hem de masraftan kaçmış oldum. Malum piyasa bozuk. Bir bilezikle kurtarmayı istedim" dedi. Senem Çatı ve Soner Çatı çifti ise evlendikleri için yaşadıkları heyecanın Sevgililer Günü nedeniyle iki katına çıktığını söyleyerek, "Özellikle bugünü bekledik. Evlenmek için en ideal gün. Yıldönümümüzü hayatta unutmayız" diye konuştu. 14 Şubat 2019 tarihinde nikah sayısı açısından rekorun sahibi ilçelerden biri de Karşıyaka oldu. Karşıyaka Nikah Sarayı'ndaki nikah sayısı 14 Şubat'ta 21'i buldu. Selahaddin Akçiçek Kültür Merkezi'nde ise 15 çift dünya evine girdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çiftlere nikah kıyılmasından görüntü,

-Gelin ve damatlardan detay görüntü,

-Gelinin damadın ayağına basmasından görüntü,

-Nikah memuru Nejla Yelkikalan ile röp,

-Çiftlerle röp.