DHA YURT BÜLTENİ -17

Uşak'ın Banaz ilçesinde, balkondan girdiği bir evde iki kadını rehin alan Çetin Kaplan'ın pompalı av tüfeğiyle açtığa ateş sonucu göğsünden vurularak şehit olan 15 yıllık polis memuru Mehmet Aksoy için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. 15 Ağustos 2017 tarihinden bu yana Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olan şehit polis Aksoy için düzenlenen törene, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, şehit polisin eşi Arzu Aksoy, çocukları Aziz Ateş Aksoy (9) ve Bade Mine Aksoy (6), babası Celal Aksoy (62), kardeşi Erdal Aksoy (34), meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Törende şehidin çocukları Aziz Ateş Aksoy ve Bade Mine Aksoy, polis şapkası taktı. Tören şehit polis Aksoy'un özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Törende konuşan Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ülkemizin esenliği, vatandaşlarımızın can güvenliği için görev yaparken canını feda eden şehit kardeşimiz Mehmet Aksoy için biraraya geldik. Mehmet, kardeşimiz, bugün bir vatandaşın hayatını kurtarmak için gözüün kırpmadan şehadete yürümüştür. Kendisine Allah'tan rahmen, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık da "Şehadet mertebesine ulaşmış Mehmet kardeşimizi uğurluyoruz. Mehmet kardeşimiz, görevi başında halkın güevinliğini sağlamak için ihbar üzerine giden bir olayda, menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Şehidin anne ve babasına böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. 'OĞLUNUN KAHRAMANI OLDUN MEHMET' Törende gözyaşı döken Arzu Aksoy'un eşinin ardından "Oğulunun kahramanı oldun Mehmet. Sen bana gelecektin ben sana geldim Mehmet'im. Şaka olduğunu söyle. Yine şakalar yap bana Mehmet'im" diyerek, ağlaması yürekleri dağladı. Duaların okunmasının ardından şehit polisi meslektaşlarıın omuzunda bir süre taşınan tabutu cenaze aracına konulup, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya uğurlandı. Öte yandan Şehit Polis Aksoy'un çerçeveli bir fotoğrafı, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü girişindeki şehit bölümüne asıldı.

Uyuşturucuya yönelik operasyonlar kapsamında 203 bin kişinin gözaltına alındığını açıklayan Erdil, "Uyuşturucuya ilişkin eylem, operasyon yapıldı. 203 bin vatandaş gözaltına alındı. 23 bin küsur vatandaş tutuklandı. Vatandaş diyorum. Çantacı, uyuşturucu satıcısı vs. Bu süre içerisinde 20 tonun üstünde eroin. Sadece geçen 3 ay içerisinde 17 ton uyuşturucu yakalandı. Geçen pazartesi günü için 7 ton esrar yakalandı. Sentetik uyuşturucu da dahil Türkiye uyuşturucu malzemeleri toplama ve uyuşturucu lojistiği üzerinde çok etkin olan dünyada ikinci ülke. Malzeme toplayan ikinci ülke konumundaö dedi.

Bir öğrencisi ise "Her zaman affediyordu. Affediciydi. Çok iyi bir insandı" diye konuştu..

'MARMARA'DAKİ DEPREM MİLLİ GÜVENLİK SORUNU'

Marmara depreminin milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Ersoy, "Niye Marmara'yı fazla konuşuyoruz. Çünkü 13 tane il var, toplam nüfusa baktığımız da 26 milyon yapıyor, 6 milyon konut var. Neredeyse ekonominin yüzde 50'sine katkı buradan. Dolayısıyla İstanbul insanı, Tekirdağ insanı, Anadolu insanın da daha kıymetli olduğunu söylemiyoruz. Diyoruz ki, Marmara'daki bir deprem ülkenin milli güvenlik sorunudur. Buradaki deprem bizi bağımlı hale getirebilir. Ülkemizin bağımsızlığı tehlike altına girebilir. Senaryolara göre 60 milyar dolara kadar çıkacak zararlar oluşabilir" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin olacağını bildiklerini ancak ne zaman olacağını bilemedikleri ifade ederek, "Jeolojik anlamda kıtalar her renk ayrı bir kıta ve bir birilerini itiyor. Biz bunları her yıl uydudan ölçebiliyoruz. Ne kadar itiliyor ve nereler sıkışıyor gelecekte nerede deprem olacak hepsini biliyoruz. Bakın deprem nerede olacak biliyoruz. Ne büyüklükte olacağını biliyoruz. Ama zamanını bilmiyoruz, biz değil kimse bilmiyor. Dünyada depremi önceden bilme şansımız yok. Fakat potansiyel olarak nereler gerilim altında, nerelerde deprem olacak bunları biliyoruz. Marmara'da deprem olacak diyorsak bu yaklaşım genel olarak doğrudur. Tekrarlanma aralıklarını tahmin ediyoruz, geçmiş depremleri ortaya koyarak. Deprem olan yer rahatlar orada uzun süre deprem olmaz. 1999 yılında iki deprem oldu, 160 kilometre kırıldı.169 kilometre boyunca uzun süre deprem olmayacak ama her ucunda gerilim birikti. Biri Bolu Tüneli'nin içi, diğeri İzmit Körfezi'nin Hersek bölgesinin batısında bitti. Bu iki uçta müthiş bir gerilim. Çünkü bu gerilimde mesela bir kıtayı 4 metre itmişsiniz. Marmara'daki gelecek depremi öne çekiyorsunuz o gerilimle. Marmara'da beklerken, Bolu Dağı'nda büyük bir deprem olabilir. Aynı derece ve gerilime sahip 10 yıl içerisinde 7'den büyük bir deprem olabilir. En kötü senaryo ise 7.7, büyüklüğünde bir deprem.7.7. büyüklüğü ne demek biliyor musunuz. Yaklaşık üç tane Kocaeli depremi aynı anda olması. Marmara'nın çevresindeki 13 il bundan etkilenebilir" dedi.