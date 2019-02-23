DHA YURT BÜLTENİ -17

İZNİK GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTUYOR (1) BURSA'nın İznik İlçesinde bulunan İznik Gölü'nün sazlıklarında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın gölün etrafını sardı ve yükselen alevler yerleşim yerlerinden de görüntülendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında mahsur kalan 4 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Rüzgarın yoğun olduğu bölgede söndürülemeyen yangının çevrede bulunan yerleşim yerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri önlem alıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan bölgeden detaylar

- İtfaiye ekiplerinden detay

- Vatandaşlarla röportaj Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA(DHA) ======================== ÇANAKKALE'DE KAR YAĞŞIŞ NEDENİYLE TIR'LAR YOLDA KALDI Çanakkale'de gün boyu etkili olan kar, deniz ulaşımından sonra kara ulaşımını da durma noktasına getirdi. Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önündeki yokuş nedeniyle çok sayıda TIR yolda kaldı. Ekipler seferber oldu.

Çanakkale'de poyraz ve tipi gün boyu deniz ulaşımına izin vermeyerek hayatı olumsuz etkiledi. Feribotların çalışmaması nedeniyle şehirler arası otobüslerle yolculuk eden çok sayıda vatandaş boğazın Anadolu ve Avrupa yakalarında zorunlu konaklamak durumunda kaldı. Akşam saatlerinde fırtına ve tipinin deniz ulaşımında yarattığı olumsuzluğa karayolu da eklendi. Karla kaplanan yollarda eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığıyla buzlanma da meydana gelince karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Çanakkale-Bursa ve Çanakkale-İzmir güzergahında Karayolları ekipleri gün boyu tuzlama ve kar küreme çalışması yaparak yolları güçlükle de olsa açık tuttu. Ancak akşam saatlerinde ekiplerin hızına yetişemediği tipi özellikle Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın bulunduğu çevreyolunda ulaşımı durdurdu. Otogar önünden Özbek rampasına tırmanan TIR'lar başarılı olamayıp, yolda kaldı. Çok sayıda TIR yolda kalınca Çanakkale-Bursa yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Trafik ekipleri hemen müdahale edip, yol güvenliği aldı. Bölgeye çağrılan Karayolları ekiplerinin kar küremesi ve tuzlaması çalışmasının ardından yol kısmen normale döndü. Ancak buna rağmen bazı araçlar yine de yoluna devam edemedi. Trafik polisleri ise otogardan ilçelere hareket edecek olan minibüsleri zincir takmadan yola çıkarmadı.

KENT MERKEZİNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Öte yandan, Çanakkale'de tipi ve fırtına nedeniyle kent merkezi de beyaza büründü. Truva Atı önünde birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirdi. Truva Atı ve kordonboyunun yanı sıra yat limanındaki teknelerinden de beyaza örtüye bürünmesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolda kalan TIR'lardan ve araçların zorlukla ilerlemesinden görüntü.

-Karayolları ekiplerinin çalışmalarından görüntü.

-Çanakkale Valiliği ve kent merkezinden görüntü.

-Truva Atı ve yat limanı ile teknelerden görüntü. Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ====================== Kızılay Genel Başkanı Kınık: 8 milyon dolarlık insanı yardım ile Amerika'nın önüne geçtik TÜRK Kızılay'ın Bursa şubesinde gerçekleşen olağanüstü kongresine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı. Burada konuşma yapan Başkan Kınık, "Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden bir tanesidir" diye konuştu.

Kızılay Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapıldı. Genel kurul toplantısına; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ile davetliler katıldı. Burada konuşan ve Türkiye'nin çok cömert olduğunu yaptıkları yardımlar ile Amerika Birleşik Devletlerini geride bıraktığını belirterek," "2018 yılında 40'ı aşkın ülkede, başta ülkemiz olmak üzere 23 milyon insana insani yardım ulaştırdık. Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden bir tanesidir. Bugün, Kızılay aracılığıyla dünyanın en kapsamlı koruma programı uygulanmaktadır, 70 farklı vatandaşlıktan yaklaşık 2 milyon mülteciye koruma ve insani destek sağlamaktayız. Yaklaşık 400 bin çocuğun okula gitmesi için öğrenim bursu vermekteyiz. Yaklaşık 2 milyon kere psikososyal ve rehabilistasyon seansı yapmışız topraklarımıza sığınmış olan mülteci çocuklara. Faaliyetlerimiz milletin himmetiyle yürütülmektedir." dedi.

Gençlerin eğitildiği bir Kızılaycılık kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirten Kınık," Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde 18 milyon talebemize anaokuldan lise son sınıfa kadar Kızılaycılık müfredatı, güvenli yaşam eğitimi vermek için bugün Talim Terbiye Kurulumuz müfredatı gözden geçirmekte. Artık her birey ilkyardımı bilen, temel afet bilincine sahip, olağanüstü bir durum olduğunda, bu doğal afet de olabilir, 15 Temmuz gibi beşeri bir afet olabilir, birbiriyle nasıl dayanışacağını, nasıl direneceğini, nasıl tehlikeleri ve riskleri bertaraf edebileceğini bilen özellikle gençlerin eğitildiği bir Kızılaycılık kültürünü topluma yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KIZILAY'A KAN ARACI Kızılay Bursa olağan üstü kongresine katılan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak kan aracının Kızılay'a bağışlanmasını içeren protokolü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'la birlikte imzaladı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise kan aracı desteği nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Dr. Kınık, yapılan protokolün kurum faaliyetlerini daha da hızlandıracak, var olan verimi artıracak alt yapı içerdiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kerem Kınık'ın salondaki vatandaşlar ile selamlaşmasından görüntüler

- Protokolden görüntüler

- Kerem Kınık ve Alinur Aktaş ile protokol imzalaması

- Kerem Kınık'ın konuşması

- Detaylar Haber: Serkan AKKUŞ/BURSA(DHA) - Kamera: İsmail Hakkı Seymen/BURSA(DHA) ============================= HESAREK KAYAK FESTİVALİ, KAR ÜZERİNDE 'HALAY'LA KUTLANDI BİNGÖL'de düzenlenen 4'üncü Hesarek Kayak Festivali'ne katılanlar kar üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca seslendirdikleri şarkılar eşleğinde halay çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklediği Bingöl Belediyesi'nin organizasyonuyla 4'üncü Hasarek Kayak Festivali düzenlendi. Merkeze bağlı Dikme köyünde bulunan Haserek Kayak Merkezi'nde yapılan festivale Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve çok sayıda kişi katıldı. Festivale katılmak isteyenler için Bingöl Belediyesi'nce kent merkezinde ulaşım imkanları sağladı. Hesarek Kayak Merkezi'ne festival için gelen binlerce kişi kayak ve kızaklarla karda kaymanın keyfini yaşadı. Kayak bilmeyenler ise teleferiğe binerek Hesarek Dağı'nın 2 bin 450 rakımlı zirvesine çıkarak unutulmaz bir gün yaşadı. Festivale gelenler Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılar seslendirerek hayal çekmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale katılan Vali Kadir Ekinci, katılımcılara sucuk ekmek ikramında bulunarak, böylesi bir ortamda insanların barış, kardeşlik, sevgi içinde ve coşkuyla hep birlikte bir arada eğlenmesinin önemine değindi. Vali Ekinci, "Bir önceki yıldan, çok daha ciddi bir katılımla tüm Türkiye'ye ve hatta tüm uluslararası alana örnek olacak şekilde festivalimizi icra edeceğiz. Her yıl festivale olan ilgi artıyor. Bu Bingöllü kardeşlerimizin, bölge halkının teveccühüyle gerçekleşen bir durumdur. İnşallah Haserekle birlikte Bingöl'ün Yüzenadalar'da, kaplıcalarda elbirliğiyle yapacağımız çalışmalarla turizm merkezi haline getireceğiz. Tüm dünyada Bingöl'ün farkındalığını oluşturma noktasında hep beraber gayret ederek, daha iyi noktalara Bingöl'ü getireceğiz" dedi. Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise belediye olarak festivalin düzenlemekten ve geleneksel hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festival kapsamında sanatçı Servet Kocakaya tarafından Kürtçe, Zazaca ve Türkçe şarkılarla konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Festivale katılanlar

- Haserek kayak merkezinden görüntü

- Kayak yapan vatandaşlar.

- Vali Ekinci'nin vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulunması

- Karda halay çekilmesi

- Konser etkinliği

- Valinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler. Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) ==================== Bergüzar Korel: Filmimiz sadece sinema salonlarında oynayacak BAŞROLLERİNİ Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in paylaştığı 'Bir Aşk İki Hayat' filminin Eskişehir galası yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, hayat gibi yalın bir aşk filmi çektiklerini belirterek, "Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor, filmimiz sadece sinema salonlarında oynuyor ve oynayacak. Onu da buradan söylemek istiyoruz" dedi. Yaklaşık 1 hafta önce vizyona giren 'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, Eskişehir galasında sinemaseverler ve hayranlarıyla buluştu. Bir alışveriş merkezindeki galaya katılan ünlü oyuncular yoğun ilgiyle karşılandı. Filmin başrol oyuncularından Engin Akyürek, güzel bir aşk filmi yaptıklarını ifade ederek, "Filmimiz bir haftadır gösterimde. Ankara ve İzmir'e gittik, buradan da Bursa'ya geçeceğiz. Güzel bir aşk filmi yaptık, filmden çıktıktan sonra hayatınıza dair çok şeyi düşüneceksiniz. İnşallah beğenirsiniz" dedi.