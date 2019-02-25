DHA YURT BÜLTENİ-17

Selin, sevgilisiyle yakalanınca akrabaları tarafından öldürülmüş Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Selin Çulha'nın (25), akrabaları tarafından evinde sevgilisi A.S. (42) ile yakalanınca vurulduğu belirlendi. Akrabalarının feci şekilde dövdüğü A.S.'nın ise ağır yaralı olarak evden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde eşinden ayrı, ailesiyle yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha, 22 Şubat'ta evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çulha, Madenli Mahallesi'nde toprağa verildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Selin Çulha'nın yakınlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ Öte yandan polis, Çulha'nın öldürüldüğü gün Arsuz sahilinde ağır yaralı halde A.S.'yi buldu. Çiftçilik yapan A.S., İskenderun Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay ile ilgili yapılan incelemeler sırasında darbedilen A.S.'nin, öldürülen Selin Çulha ile ilişkisi olduğu belirlendi. Ayrıca olay günü A.S.'nin, Çulha'nın evinde olduğu ve kadının akrabaları tarafından yakalandığı anlaşıldı. Çulha'nın akrabalarının A.S.'yi döverek ağır yaraladığı ve A.S.'nin evden kaçtığı, Selin Çulha'nın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 2'si Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılırken, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mithat Çulha ve Zeki Çulha tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Polis aracından inişi

- Zanlıların adliye binasına girişi Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay), (DHA) =============== Ameliyatta ölen hastanın yakınları, hastaneyi birbirine kattı SİVAS'ta böbrek rahatsızlığı nedeniyle girdiği ameliyat sırasında yaşamını yitiren Turan Aydemir'in (46) yakınları, sinir krizi geçirerek sağlık personeline saldırıp, binanın camlarını kırdı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşandı. Üroloji servisinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve bugün ameliyata alınan Turan Aydemir, iddiaya göre operasyon sırasında hayatını kaybetti. Hastane çalışanları, Aydemir'in ailesi ile görüşerek ölüm haberini bildirdi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Aydemir'in bazı yakınları sağlık personeline saldırdı. Hastane güvenliğinin yetersiz kalması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi esnasında Aydemir'in yakınları hastane içerisinde bulunan Türk Sağlık-Sen odasının camlarını kırdı. İçeride kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Aydemir'in yakınları müdahalenin ardından hastaneden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan hastane çalışanlarının olayı yara almadan atlattığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden gövrüntüler

-Polisin ölen kişinin yakınlarını uzaklaştırması

-Kırılan camın görüntüsü

-Ekiplerin temizlik çalışması Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) =========================== Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta konuştu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gecelik faizlerin yüzde 7500'leri gördüğü, milletin vergilerinin faiz lobilerine peşkeş çekildiği dönemden çıktığını işaret ederek, "Siz 17 yıl önce bize emaneti verdiğinizde biz bu sömürü düzenine de kararlı bir şekilde dur dedik" dedi. Gerekli tedbirlerin alınması ile ülkelerine geri dönecek Suriyelilerin sayısının milyonu aşacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat programının ardından helikopter ile Tokat'a geldi. Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyerek geldiği stat önündeki miting alanına geçerek partililerle buluştu.

Miting alanında toplanan kalabalığı Tokat yöresine ait "Kara kara kazanlar, sarı kağıt yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar" türküsünün dizeleri ile selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıldır aralarına hiç kimseyi sokmadıkları ve 24 Haziran seçimlerinde verdikleri destekler için teşekkür etti.

Önlerinde yeni bir imtihan olduğunu ve 31 Mart'ta da destek beklediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden destek istiyoruz. Oy istiyoruz. Suriye'deki oyunu, Irak'taki oyunu, ekonomideki oyunu, terör örgütleri üzerinden kotarılan oyunu bozmak için sandıkta sizlerin oyunuzu istiyoruz. Ülkemiz için, geleceğimiz için, daha aydınlık, daha müreffeh yarınlar için bir kez daha Tokat'ın desteğini bekliyoruz. 31 Mart'ta Tokat'ın iradesine, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Tokat 'ın dünün Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si arasındaki farkı en iyi bilen il olduğuna dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:

"Tokat, yıllarca yatırımlardan pay alamamanın acısını çekmiş bir şehrimizdi. Ankara maalesef senelerce Tokat'ın dertlerine, problemlerine, sıkıntılarına adeta sağır kesildi. Tokat'ın talep ve istekleri Ankara dehlizleri, girdapları arasında kaybolup gitti. Ta ki AK Parti iktidarına kadar. Sizlerin desteği ile iktidara geldiğimizde işe öncelikle bu anlayışa bir son vererek başladık. İller arasında öz üvey ayrımı yapan zihniyeti de, vatandaş arasında makbul, makbul olmayan ayrımı yapan anlayışı da tamamen rafa kaldırdık. 81 vilayetimizin, 922 ilçemizin, 183 bin köyümüzün her birine aynı kalitede, aynı standartta hizmet götürmenin mücadelesi verdik. Batıdaki imkanlardan doğudaki insanımızın da faydalanmasını arzu ettik. Güneyde ne varsa kuzeyde aynısı olsun istedik. İstanbul'daki, Ankara'daki hayat standardına Sivas'taki, Tokat'taki, Yozgat'taki insanımız da sahip olsun istedik. Benim Tokatlı kardeşim, kaliteli sağlık hizmeti için, MR için, en basit ameliyatlar için Ankara'ya, Samsun'a gitmek zorunda kalmasın istedik. Tokatlı gencim iş bulmak için gurbete gitmek mecburiyetinde olmasın istedik. Emeklim, evini geçindirmek için tekrar çalışmak zorunda kalmasın dedik. Engelli vatandaşım maddi sıkıntı çekmesin, ailesine yük olmasın istedik. Esnaf, üretici işini büyütmek istediğinde kendisine uzanacak bir el bulabilsin istedik. Bu anlayışla gece gündüz çalışarak hem Tokat'ta yılların ihmalini giderdik, hem de Tokat'ın en büyük yatırımları ile tanıştırdık."

Son 17 yılda Tokat'a 13 katrilyon tutarında yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, 1921 yeni derslik inşa edildiğini, üniversitenin öğrenci sayısının 17 yılda 25 bin artış gösterdiğini belirtti. Tokat'a 15 bin seyirci kapasiteli stadyum yapacaklarını ifade eden Erdoğan, ayrıca Tokat ve Turhal'da millet bahçeleri yapılacağını ifade etti. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Tokat'ta son yıllarda 120 tarihi eserin restore edildiğini anlattı. Yapımı süren yeni hava limanının gelecek yıl hizmete gireceğini müjdeledi.

'SÖMÜRÜ DÜZENİNE DUR DEDİK'

Daha önceki dönemlerde de hükümetlerin görev aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kötü yönetimlerin faturasını ödeyen vatandaşı refaha kendi dönemlerinde ulaştırdıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Türkiye layık olduğu yatırımlara ancak bizim dönemimizde kavuştu. İllerimiz özlediği, hasretini çektiği hizmetlerle ancak bizim dönmemizde buluştu. Çünkü Türkiye uzun yıllar plansız, projesiz hareket eden, sadece günü kurtarmanın hesabını yapan bir zihniyetin esiri oldu. Ülkemiz ne sıkıntılar yaşadıysa vizyonsuzluktan, öngörüsüzlükten yaşadı. Devletimizin kaynakları verimli ve etkili harcanmak yerine senelerce bu zihniyet tarafından çar çur edildi. Bu ülke 2 anahtar vaat edenlerin, tam tersine vatandaşın evinin, arabasının anahtarını da aldığı dönemler yaşadı. Türkiye, terörün ülkemizin şehirlerini esir aldığı, hemen her gün bir terör eyleminin gerçekleştiği umutsuz günlere şehit oldu. Bu millet, gecelik faizlerin yüzde 7500'li gördüğü, dövizin bir gecede ikiye katlandığı kötü günlere şahitlik etti. Vatandaşın çoluk çocuğunun rızkından keserek ödediği vergiler faiz lobilerine, rant peşinde koşanlara, üretmeden, riske girmeden kazanmaya alışmış 3-5 kişiye peşkeş çekildi. Siz 17 yıl önce bize emaneti verdiğinizde biz bu sömürü düzenine de kararlı bir şekilde dur dedik. Tabi gençler siz bunların bir çoğunu bilmiyorsunuz. 18 yaşında oy kullanacak olanlar bu olanları bilmiyor. Yağ kuyruklarını bilmiyor, benzin kuyruklarını bilmiyor. Ve bu ülkede bu faiz lobilerinin neler yaptığından haberleri yok. Rantçılara akan paraları, vatandaşımızın, sizlerin refahı için biz harcadık. Faize giden kamu gelirlerini yatırımlara, projelere, üretime kanalize ettik. Belli gruplara, milletin sırtına sülük gibi yapışan bir avuç elite giden kaynakları, çiftçimize, esnafımıza, memurumuza, emeklimize, ihtiyaç sahiplerine aktardık. Birilerinin istismarını yaptığı sosyal devlet ilkesini biz ayağa kaldırdık. 2002-2018 döneminde toplam 284 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Mali disiplinden sapmadan yatırımlara hız verdik. Son 17 senede Türkiye ekonomisini tem 3,5 kat büyüttük. 3500 dolardan kişi başına milli geliri 11 bin dolara çıkardık. İhracatımız 365 milyar dolardan, 170 milyar dolara çıktı. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'tan yüz de 8,4'e düşürdük."

'BORCU SIFIRLADIĞIMIZ IMF, BİZDEN BORÇ İSTEDİ'

Görece geldiklerinde kucaklarında 23,5 milyar dolarlık IMF borcu bulduklarını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi Bay Kemal diyor ki 'yine IMF'ye giderler' diyor. Bay Kemal, bu ülkeyi siz muhtaç ettiniz IMF'ye siz. Biz göreve geldik, kucağımızda 23,5 milyar dolar borcu bulduk. Davos'ta IMF başkanı ile görüşme yaptık. Kendisine şunu söyledim. 'Sen IMF'nen başkanısın. Türkiye'nin başbakanı benim. Siz alacağınızı bizden taksit taksit alıyorsunuz. Ama siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Sadece taksidinizi alırsınız o kadar. Bu ülkenin yöneticisi olarak biz taksitleri ödemeye devam ettik. Mayıs 2013. 23,5 milyar dolar ödemesi bitti, sıfırlandı. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok. Orayla da işimiz yok. Ve geldiler bizden 5 milyar Avro borç istediler. Arkadaşlar bana sorunca 'Verin' dedim. Baktılar ki çılgın Türkler bu işi ciddiye aldılar, vazgeçtiler. Biz buyuz ya. Savunmada yüzde 80 dışa bağımlı bir ülke iken, bugün kendi silahını, kendi helikopterini, tankını, kendi fırkateynini, istihbarat gemisini, uçak gemisini üretir hale geldik. Artık bizim insansız hava araçlarını bir yerlerden almıyoruz., Silahlı insansız hava araçların bir yerden almıyoruz. Biz üretiyoruz" dedi.

Asgari ücreti kendi dönemlerinde 184 liradan 2020 liraya çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal konuşuyor. Bizim belediyelerimiz diyor, asgari ücreti 2200 liraya indirecek. Ya Bay Kemal. Sizin belediyeleriniz vardı zaten. Niye indirmediler. Şimdi mi aklınız başınıza geldi. Biz göreve geldiğimizde 2002'de net 184 olan asgari ücreti 2020 liraya biz çıkardık. 392 olan en düşüm memur maşı 3133 liraya biz yükseltik bay Kemal. Emekliler için her iki bayramda, biner liralık bayram ikramiyesi getirdik. 65 yaş üstü biz göreve geldiğimizde 24 liracık alıyordu. Bugün 601 lira. 24 lira nere 601 lira nere. Engellilerimiz 2002'de 24 liracık alırken bugün 724 lira veriyoruz. Bizden önce evde bakım hizmeti var mıydı, yoktu. Bugün 514 in insanımız evde bakım hizmetinden faydalanıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ YAPTIK'

Yaşadıkları her türlü saldırı ve girişimlere karşı halkın desteği sayesinde ayakta kaldıklarına işaret eden Erdoğan şöyle dedi:

"Kefenimizi giyerek çıktığımız bu hizmet yolculuğunda her türlü saldırıya, her türlü gizli, açık darbe teşebbüsüne, her türlü kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi bir an olsun yere düşürmedik. Siz bize itimat ettiniz, bize güvendiniz, inandınız. Biz de sizlerin hizmetkarı olduk. Sizden aldığımız güçle Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi yaptık. Bugün Türkiye'de milli menfaatleri korumak için hiç kimseden icazet alma ihtiyacı duymuyorsak sizin desteğiniz sayesindedir. Bugün Türkiye, Suriye'den Irak'a kadar dünyanın en vahşi terör örgütlerine nefes aldırmıyorsa sizin yanımızda olmanız sayesindedir. Bugün Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de bu teröristleri inlerine soktuk mu? Sizin sayenizde. Bugün Türkiye kendi silahlarıyla, kendi mühimmatıyla, kendi askeri, polisi, istihbarat birimleriyle her türlü operasyonu gerçekleştirebiliyorsa sizden aldığımız güç sayesinde , silahları ile her türlü operasyonu gerçekleştiriyorsa sizden aldığı güç sayesinde. Bugün Türkiye kur, faiz, enflasyon şer güçleri üzerinden yapılan bu ekonomik darbe girişimlerini püskürtebiliyorsa gerisinde sizin desteğiniz ve duanız var. Son 10 yılda içerideki ve dışarıdaki odaklara karşı elde ettiğimiz tüm zaferler, bütün başarılar 81 vilayetle birlikte Tokat'ın bize sahip çıkmasın bir sonucudur."

'GERİ DÖNECEK SURİYELİ SAYISI MİLYONLARI AŞACAK'

31 Mart'tan sonra çok daha büyük hamleler yapacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandıracak adımlar atılacağını belirterek şöyle dedi:

"Suriye'de güvenli bölgeler kurarak 8 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli kardeşlerimizin huzuru kalple buralara dönmesini sağlayacağız. Nitekim Zeytin Dalı ve Fırat Dalı Harekatı ile terörden arındırdığımız alanlara şimdiye kadar 310 binden fazla Suriyeli muhacir geri döndü. Sadece Münbiç'i güvenli hale getirdiğimizde buraya dönmeyi arzu eden 500 bin Suriyeli kardeşimiz buluyor. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden temizlediğimizde inşallah bu sayı milyonları aşacaktır. Yaz aylarında döviz kuru üzerinden maruz kaldığımız ekonomik saldırıyı hamdolsun, sizlerin desteği ile çok büyük oranda atlattık. Aldığımız tedbirler sayesinde döviz kurundaki balonu söndürdük. Ardından sebze-meyve fiyatları üzerinden kurulan bir başka oyunu da tanzim satışı ile bozduk. Üreticimizi, esnafımızı, sanayici rahatlatacak adımlar üzerinde çalışıyor, bunları dönem dönem kamu oyun ile paylaşıyoruz. İnşallah daha öncekilerde olduğu gibi bu süreçten, bu imtihandan yine güçlenerek çıkacağız."

Konuşmasının son bölümünde yerel seçimler için destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'tan da alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. Gerek partimizin, gerekse Cumhur ittifakının adaylarına çok güçlü destek bekliyorum" ifadelerini kullandı. Mitingin sonunda kadınlara kenevirden yapılma çantalar içinde hazırlanan keyif çayları dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Tokat Valiliğini ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

-Mitingden görnütüler

-Cumhurbaşkanının konuşması Haber: Eraydın AYTEKİN-Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL-İbrahim UĞUR/TOKAT, DHA) ============ Bakan Kurum: Türkiye'mizin 'Ulusal Stratejik Planı' olacak ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ulusal stratejik planını olacağını belirterek,"2019'un sonuna geldiğimizde Türkiye'mizin bir ulusal stratejik planı olacak. Ulusal stratejik planın altında da şehirlerin kendi içindeki kentsel dönüşümü, atık su arıtma tesisleri, düzenli depolama tesisleri, altyapı ve üstyapı anlamında şehrin ihtiyacı olan projeleri planlayarak, önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte vatandaşın isteği ve şehrin talebi doğrultusunda, öncelik sırasına göre bu işleri yapmaya gayret göstereceğiz."dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Karaman'a geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kurum, CHP'yi eleştirdi. CHP'nin seçim manifestosunu yayınladığını ve 'Mart sonunda bahar gelecek' şeklinde sloganlarının olduğunu belirten Kurum, "CHP iktidarı döneminde ne zaman baharı gördük ki, bu martta görsün. CHP'nin karnesi belli. Pehlivan mindere çıkışından bellidir." dedi.

Bakan Kurum daha sonra kent merkezindeki esnafları ziyaret edip, sohbet etti. Çevredekilere bez torba dağıtan Bakan Kurum, daha sonra Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret ederek iş adamlarıyla bir araya geldi.

Ülke çapında mekansal stratejik planlarının olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Tüm şehirlerin büyüme öngörüsünü, nüfus artışını, turizm, tarım, tekstil ve ulaşım yolları, mekansal strateji planı içerisinde yer alıyor. Artık şehirde sanayi tesisi yaptığımızda, 'bunu niye buraya yaptık' demeyeceğimiz uygulamaları yapmak istiyoruz. Buna ilişkin çalışmamızı süratle bitireceğiz. 2019'un sonuna geldiğimizde Türkiye'mizin bir ulusal stratejik planı olacak. Ulusal stratejik planın altında da şehirlerin kendi içindeki kentsel dönüşümü, atık su arıtma tesisleri, düzenli depolama tesisleri, altyapı ve üstyapı anlamında şehrin ihtiyacı olan projeleri planlayarak, önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte vatandaşın isteği ve şehrin talebi doğrultusunda, öncelik sırasına göre bu işleri yapmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, ziyaretin ardından Yunus Emre Konferans Salonu'na geçerek sivil toplum kuruluşu temsileriyle buluştu.

Karaman'a yapılması planlan yatırım ve projeleri anlatan Bakan Kurum, yurt genelindeki yapılması planlanan kentsel dönüşüme de değindi. Kurum, marketlerde poşetlerin ücretli satılmasının ardından, poşet kullanımının yüzde 70 oranında azıldığını ve bunu yüzde 90 oranına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Kurum, programın ardından Millet Kıraathanesi'nde gençlerle sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Kurum'dan detay

- Partideki konuşması

- Esnaf ziyaretleri

-Vatandaşlarla sohbet

- Organize Sanayi Bölgesindeki konuşması

- Genel ve detay Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) =========================================== Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Sandığa gitmeyi ihmal etmemeliyiz (3)

BAKAN KOCA, HASTALARI ZİYARET ETTİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Konya'da, kent merkezinde bulunan Numune Hastanesi'ni ziyaret etti. Koca'yı hastane önünde İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve diğer yetkililer karşıladı. İlk olarak Hastane İletişim Merkezi'ni (HİM) gezerek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Koca, dahiliye servisinde yatan hastaları ziyaret etti. Bakan Koca, ziyareti sırasında yatan hastalara karanfil hediye etti. Kadın bir hasta ise Bakan Koca ile hastalığıyla ilgili konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.Ardından Bakan Koca'ya çalışmalarında başarılar dileyerek dua etti. Bakan Koca da, hasta kadının doktorundan son durumuyla ilgili bilgi aldı

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- Bakan Koca'nın hastaları ziyaret etmesi

- Sohbet etmesi, kadın hastanın ağlaması

- Genel ve detay Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) =============================================== AK Parti'li Yılmaz: Terör örgütleri, aynı şirketin şubeleri gibidir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan PKK, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DHKP-C, bütün terör örgütlerini üzerimize saldılar. Bunların mutfağı aynı, tezgahı aynı. İsimlerinin farklı olduğuna bakmayın. Bunlar, aynı şirketin şubeleri gibidir" dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, partisinin Bingöl Belediye Başkanı adayı Erdal Arıkan'ın seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, AK Parti'nin hem hizmet ürettiğini hem de huzur ve güven ortamı sağladığını söyledi. AK Parti'nin hizmetlerini gölgelemeye çalışanlar olduğunu kaydeden Yılmaz, "'AK Parti ne yaptı ki?' diye soranlar var. Ben onlara öncelikle şu soruyu sormanızı istiyorum. AK Parti'nin yaptıkları ortada, 'Siz ne yaptınız?'. Bir sorun lütfen. Bırakın yapmayı; yıkmayın, gölge etmeyin yeter. AK Parti; laf üstüne laf koyanların partisi değil, taş üstüne taş koyanların partisidir. Tankını, topunu, tüfeğini üretmeye başlayan bir ülke haline geldik. İnsanlı ve insansız hava araçları üretip, ihraç eden bir ülke haline geldik. Şimdi bazıları diyor ki 'Neden bu kadar Türkiye'ye saldırıyorlar?' Değerli kardeşlerim; dışarıda Türkiye'yi sevmeyen, bu toplumu sevmeyen güçler olsanız bunlara müsaade eder misiniz? İşte o yüzden saldırıyorlar; ama Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Bir taraftan PKK, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DHKP-C, bütün terör örgütlerini üzerimize saldılar. Ayrı ayrı değil, hepsini eş zamanlı üzerimize saldılar. Çünkü bunların mutfağı aynı, bunların tezgahı aynı. Bunların isimlerinin farklı olduğuna bakmayın. Bunlar, aynı şirketin bayileri gibidir, aynı şirketin şubeleri gibidir" diye konuştu.

AK Parti'li Yılmaz, konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışını yapıp, partililerle sohbet etti.