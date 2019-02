DHA YURT BÜLTENİ -17

Akdeniz'de petrol ve doğalgaz araması başladı

AKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğalgaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana'nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.

Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondajla başlanacağı açıklandı. 4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi.

3 aylık Reyhan bebek öldü, anne ev sahibini suçladı (GENİŞ HABER)

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebek, evde ölü bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan anne Asiye Karademir (24), daha sonra serbest bırakıldı. Asiye Karademir, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibinin elektrik sayacını sökmesi nedeniyle bebeğinin donarak öldüğünü iddia etti.

Olay, 25 Şubat günü Serik'e bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Serik'te yalnız oturan Asiye Karademir, 3 aylık bebeği Reyhan'ın hareketsiz yattığını fark etti. Bebeği kucağına alan Asiye Karademir, saat 08.00 sıralarında komşusunun kapısını çalarak yardım istedi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlendi.

ANNEDEN KAN, SAÇ VE TIRNAK ÖRNEKLERİ ALINDI

Olayın ardından minik Reyhan'ın cenazesi, ilk otopsinin ardından savcılık talimatıyla kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, anne Asiye Karademir polis tarafından gözaltına alındı. Reyhan'ın cenazesi otopsinin ardından Serik'te toprağa verildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Asiye Karademir, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli bulunan ve ihmal olduğu değerlendirilen Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili anneden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı.

ANNE KONUŞTU

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Asiye Karademir, anne ve babasını küçük yaşta kaybettiğini ve yetiştirme yurdunda büyüdüğünü anlattı. Aslen Rizeli olduğunu, orada atletizmle uğraştığını ve 19 yaşındayken de devlet memuru olduğunu aktaran Asiye Karademir, Isparta'daki görevinin ardından Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandığını söyledi.

'TEHDİT EDEREK BORCUMU ÖDEMEMİ İSTEDİ'

Eşinden boşandığını ve bebeği Reyhan'la Serik'te kirada oturduğunu belirten Asiye Karademir, bir arkadaşından aldığı ısıtıcıyla bebeğini ısıtmak istediğini, 500 lira elektrik faturası gelince ısıtıcıyı iade ettiğini kaydetti. Elektrik borcunu ödediğini, sonrasında sadece klimayı çalıştırdığını söyleyen Asiye Karademir, bu kez de 800 liralık elektrik faturası geldiğini aktardı. Kendi elektriğinin başkaları tarafından kullanıldığını öne süren Karademir, faturayı ödeyemeyeceğini söylediği ev sahibiyle tartıştığını anlattı. Karademir, "'Şu anda param yok' dedim. Adam ağza alınmayacak kelimelerle konuştu. Kendisini şikayet etmem halinde beni tehdit ederek borcumu ödememi istedi. Ben de bunun üzerine evimdeki aynayı kırdım. Elim şu anda kırık" dedi.

'3 GÜN BATTANİYEYLE ISITTIM'

Bu olay sonrası ev sahibinin elektrik saatini söktüğünü öne süren, evde elektrik olmadığı için 2 gün boyunca çocuğunu ısıtmak amacıyla bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Asiye Karademir, akradaşının daha fazla kalmasını istemedikleri için de evine döndüğünü anlattı. Asiye Karademir, "3 gün boyunca çocuğumu battaniyeye sararak ve vücudumla ısıtmaya çalıştım. Dördüncü gün saat 03.00 sıralarında mamasını verdim. Güzel uyusun, kendisine bir zarar gelmesin diye yatağına yatırdım. Sıcak olacak şekilde üzerini örttüm. Sabaha doğru mamasını verirken her tarafı mosmor, kafası donmuş şekilde, vücudu soğuktan sertleşmişti. Vücudu bildiğiniz kaya gibiydi. Hiçbir kalp atışı yoktu" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN KILINA ZARAR VEREMEM'

Hemen komşusunun evine koştuğunu anlatan Karademir, daha sonra eve polis ve sağlık ekiplerinin geldiğini söyledi. Sağlık ekiplerinin çocuğuna kalp masajı yaptığını belirten Karademir, bebeğinin soğuktan ölmüş olabileceğini söylediklerini ancak otopsiden çıkacak rapora göre ölüm sebebinin belli olacağını anlattı. Karademir, "Ben çocuğumun kılına zarar veremem. Benden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı. Şu an otopsiden gelecek sonucu bekliyoruz" dedi.

'CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM'

Kızının yaşamasına izin verilmediğini öne süren Karademir, "Böyle kişilerin yaşamasını istemiyorum. Ölmesini istiyorum. Cezaları neyse çekmelerini istiyorum. Bu bensem bile çekmesini istiyorum" diye konuştu.

EV SAHİBİ: ELEKTRİK SAATİNİ SÖKTÜĞÜM DOĞRU DEĞİL

Reyhan bebeğin, evde ölü bulunduğu olayda anne Asiye Karademir'in, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ve bu yüzden elektrik sayacını söktüğünü iddia ettiği ev sahibi O.A., iddiaları yalanladı. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin telefonla ulaştığı O.A., "Kesinlikle benim elektrik saatini söktüğüm doğru değil. Böyle bir şey yok. Kiracım her ay gelen 500-600 liralık elektrik faturasını ödeyemediği için elektrik dağıtım şirketi tarafından saat mühürlenerek, elektrik kesilmiştir. Ben sürekli borcunu ödemesi konusunda kendisini uyarırdım. Hatta kira bile almıyordum. En son, olaydan iki gün önce elektrik dağıtım şirketine giderek borcu ödeyip dilekçe verdim ve elektrik aboneliğini iptal ettirdim" dedi.

'BANA YARDIM EDEN OLMADI'

Asiye Karademir ise bu kez evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları anlattı:

"3 bin lira maaş alıyorum. 2 bin lirasıyla kredi ödüyorum. Eski eşimden dolayı olan bir borç. Ev kredisi çekti, ayrıldığım eşim. Yüksek miktarda para çekti. Bana 1000 lira kalıyor. Bunun da 500'ünü ilk eşimden olan oğluma gönderiyorum. Geri kalan parayla da ölen çocuğumun mamasını ve ev kirasını ödemeye çalışıyorum. Yüksek gelen elektrik paralarını ödemek için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşine gittim. Evimin halini gördüler. Bana eşya aldılar. Elektriğim mühürlüydü başkanın eşi ödeyerek, mührü kaldırdı. Ek işte bile çalışmak istiyordum. Yeter ki elektriğim kesilmeseydi. Benim evime bu kadar yüksek elektrik parası gelmemeliydi çünkü evde bir klima, bir televizyon var, başka bir şey yok. Şu anda herkes beni suçlayabilir. Bu sıkıntılarda gitmediğim kapı kalmadı. Bana yardım eden olmadı. 'Yurda ver' dediler. Yurda versem çocuğumdan olacaktım. Daha mı iyi oldu? İyi olmadı. Ben çocuğum için canımı verdim. Canımdan can aldılar. Elektriğimi borcumdan dolayı kestiler. Sonra ev sahibi aboneliği iptal ettirdiği için evde elektrik yok. Ben de dahil kim suçlu ise cezasını çeksin. Ev sahibimle görüştüm. 'Asiye biz o saati sökmeseydik sen kullanmaya devam edecektin' dedi."