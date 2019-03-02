DHA YURT BÜLTENİ -17

"Kriz çıktığında ağustos ayında İstanbul'da bir basın toplantısı yaptım. Krizden nasıl çıkılır diye 13 madde halinde dile getirdik. Devlette liyakat sisteminin olması gerektiğini söyledik, tasarruf edilmesi gerektiğini, kamunun saydam olması gerektiğini, yapılan harcamaların Sayıştay tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledik. Bütün bunları anlattık 13 madde halinde, beklerdim ki iktidar yani ülkeyi yönetenler dönüp şunu söylesinler; teşekkür ederiz iyi öneriler getirdiniz, bizde bunlara bir bakacağız. Öneri getirdiniz ama şu eksiklikler var. Şu eksikliklerinde ifade edilmesi lazım. Ben onu da anlayışla karşılarım. Bu söylediklerinizin hiçbirinin tutarlılığı yok, bu öneriler doğru değil. 3 seçenekli bir yanıt beklerdik hiçbirisi olmadı. Doğrudan doğruya CHP eleştirildi. Vay efendim bunları nasıl söylersiniz? "

TÜRKİYE'NİN ÜRETMESİ LAZIM

Siyasal krizin başlangıcının önerilere kapalı bir siyaset anlayışı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Önerilere kapalı bir siyaset anlayışı varsa orada bir demokrasi yoktur zaten. Benim önerimi beğenmeyebilirsiniz. Eksik bulabilir, fazla bulabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama suçlamak insanın aklına gelmez ve doğru değil. O nedenle şimdi biz gittikçe derinleşen bu krizden Türkiye'yi nasıl çıkarabiliriz. Her birimizin tek tek sorumluluğu var baştan bunu söyleyeyim. İşçinin, işverenin, çiftçinin de işsizin de üniversitedeki aydının da, siyasetçinin de var. Hepimizin tek tek sorumluluğu var. Stratejik dönüşüme ihtiyacımız var. Birincisi şu; Türkiye hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundadır. Yargı bağımsızlığını sağlamak zorundadır. Eğer siz hukukun üstünlüğünü sağlamazsanız can ve mal güvenliğini sağlayamazsınız. Yabancı gelip yatırıp yapacak, can, mal güvenliği yoksa niye yapsın? Şu an yürürlükte olan yasaya göre, hepimizi terörist ilan edip, gözaltına almaları mümkün. Bir de dosyaya gizlilik kararı koyarlar, bizi savunacak avukat neden bunlar tutuklandı onu bile anlayamazlar. Çünkü gizli. Böyle bir hukuk düzeni olmaz. Hukukun üstünlüğü can ve mal güvenliğinin teminatıdır. Yargı bağımsızlığı, hakim vicdanıyla görev ve hukukun üstünlüğüyle karar verecek. Saraya bakacaksa ben karar verirsem nasıl memnun olur diye karar verecekse orada hukukta, yargı da yargıçta yoktur. Bir kişi var ve o kişinin beklentilerine göre hakim karar vermiş olur. Kişinin beklentisine göre karar verilmez ki. Karar yasalara göre, hukukun üstünlüğüne göre verilir. Evrensel hukuka göre verilir. Siz bir kişinin beklentilerine göre karar veriyorsanız hukukun üstünlüğü olmaz. İkinci ayağı ise şu; Üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Bugün içinde bulunduğumuz tablo nedir ? İthalat olmazsa üretim olmuyor. Dışardan ham madde gelecek ki Türkiye'de üretim yapalım. Sanayimizin büyük bir kısmı böyle. Tarım, her şey ithalat. Kendi kendine yeten bir Türkiye, ithal etmeden beslenemez hale geldi."