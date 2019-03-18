DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz (2)

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN DEVAM ETTİĞİ BİR DÖNEMİ YAŞIYOR OLACAĞIZ' Şehit Aileleriyle buluştuktan sonra Erbaa ilçesine geçen Bakan Koca, 2016 yılında yapımına başlanan 150 yataklı, 28 bin 655 metrekare kapalı alana sahip, 57 poliklinik, 17 yoğun bakım, 6 ameliyathanesi bulunan Erbaa Devlet Hastanesinin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Fahrettin Koca "Özellikle yeni dönem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni bir hükümet sistemi. Bu hükümet sisteminde eski sistemin kodlarını öteleyen, daha pratik düşünen sonuç odaklı bir icraat dönemi olarak görüyoruz. Ve önümüzdeki dönem 31 Mart'an sonra 2023 yılına kadar, yani 4,5 yıla yakın seçimin olmadığı ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam ettiği bir dönemi yaşıyor olacağız. Bu icraat dönemi son derece önemli, bu anlamda özellikle yerel yönetimleri merkezi hükümetle sinerji içerisinde olup daha güçlü icraatları gerçekleştirme için bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Hastanenin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Koca ve protokol üyeleri yeni hastane binasını gezdi. Görüntü Dökümü:

-Hastane açılış programı

-Bakan koca'nın konuşmaları

-Detaylar Haber-Kamera: TOKAT (DHA) ========================= MUHARREM İNCE: BELEDİYE SEÇİMİ NEDEN VAR OLMA VE YOK OLMA SEÇİMİ OLSUN Kİ? CHP'nin 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 31 Mart seçimlerinin beka sorunu olarak adlandırılmasını eleştirerek, "Beka seçimi demek memleketin var olma, yok olma mücadelesi demek. Bir belediye seçimi neden var olma ve yok olma seçimi olsun ki?ö dedi. Muharrem İnce, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP Ereğli Belediye Başkan adayı Halil Posbıyık'a destek vermek için düzenlenen mitinge katıldı. Seçim bürosu önünde halka seslenen İnce, yerel seçimlerin beka sorunu olarak adlandırılmasını eleştirdi. Belediyenin işinin vatandaşın yolunu yapmak, suyunu ve alt yapısını iyileştirmek için çalışmalar olduğunu ifade eden İnce, "Gelirken daha Halil Posbıyık farkını gördük. Bu iş bitmiş. Hatta arkadaş yarın gelmese de olur. Türkiye'de belediyeler son 10 yılın 20 yılın kurumları değil. Yani rahmetli İsmet İnönü, rahmetli Menderes, rahmetli Demirel, rahmetli Özal, rahmetli Ecevit, rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş, Erdal İnönü bunların hepsi, belediye seçimlerini yaşadı. Ama yendiler, ama yenildiler. Hiçbirisi bir belediye seçimine bir beka seçimidir demedi. Yani beka seçimi demek memleketin var olma, yok olma mücadelesi demek. Bir belediye seçimi neden var olma ve yok olma seçimi olsun ki? İşte işin ustası burada. Ne yapacak belediye başkanı? Yolumuzu yapacak, çöpümüzü toplayacak, imarımızı yapacak. Yoksuluna yardım edecek. Parklarına bakacak. Yani belediye başkanının kanun çıkarak hali yok." dedi.

Muharrem İnce konuşmasının ardından caddede gezerek halkı ve esnafları selamladı. İnce daha sonra ilçeden ayrıldı. Görüntü Dökümü:

Toplanan kalabalık

Muharrem İnce’nin alana gelişi

Muharrem İnce’nin konuşması

Ereğli sokaklarında gezmesi HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) ============================== ÇANAKKALE ZAFERİ İÇİN 'HEY ONBEŞLİ' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİLER BALIKESİR’in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Bükdere Mahallesi sakinleri, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104'üncü yıl dönümünü kutlayıp, ‘Hey Onbeşli’ türküsüne seslendirdiler. Kepsut ilçesine bağlı Bükdere Mahallesi'deki camide şehitler için sela okunmasıyla başlayan program, mevlit ve hayır yemeği ile devam etti. Programa Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kepsut Belediye Başkanı AK Partili İsmail Cankul, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Ekrem Pehlivan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz ve AK Parti 26’ncı dönem Milletvekili Kasım Bostan katıldı. Bükdere Mahallesi sakinleri tarafından seslendirilen, ‘Hey Onbeşli’ türküsü katılanları duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan türkü, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bükdere Mahallesi sakinleri tarafından hazırlanan klipten görüntü. Haber-Kamera: BALIKESİR, (DHA) ======================== TEKİRDAĞ'DA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE YEMEK TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek düzenledi. Vali Aziz Yıldırım, Çanakkale Zaferi'nin yazılmasında, vatan için canını feda eden şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini söyledi. Tarih boyunca Türkiye'ye boyun eğdirmeye çalışanların asla başarılı olamayacağını ifade eden Yıldırım, "Türk milleti bu vatanı kanıyla canıyla kazandı. Bu milleti asla bu topraklardan atamayacaklar. Bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bize Çanakkale Zaferi gururuna yaşatan şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi. Öte yandan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı etkilikleri, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Köprübaşında kurulan stantta vatandaşlara günün anısına zor şartlarda mücadele eden kahraman Türk askerlerinin o günün menüsü olan şekersiz hoşaf ve çorba dağıtıldı. Etkinlikte jandarma erlerinin Çanakkale'de askerlerin giydikleri tarihi kıyafetlerle nöbet tutması vatandaşları duygulandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali yıldırımın, Şehit ve gazi yakınlarına verdiği yemek

-Yemekten detaylar

-Vali Yıldırım'ın konuşması

-Jandarmanın çorba ve hoşaf etkinliği ve detayları

-Valinin tastan çorba dağıtması

-Etkinlikten detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ======================== ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANAMUR'DA ANILDI MERSİN'in Anamur ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı nedeni ile tören düzenlendi. Yeni Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, şehit aileleri, gaziler, askerler, STK temsilcileri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Yüzbaşı Nuri Sayan, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, vatan tutkusu ile verdiğiniz kutsal mücadeleye, sizlerden aldığımız güçle devam ediyoruz. Sizleri bizden ayıran ecel, kalplerimizi asla ayırmayacaktır. Tertemiz kanlarınızla rengini verdiğiniz şanlı bayrağımız, her zaman en yüksekte dalgalanacaktır" dedi.

Törende Çanakkale temalı şiirler okunurken, İlçe Müftülüğü'nün organizasyonunda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Görüntü Dökümü

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- Alanın genel görüntüsü

- Çelenklerin sunulması

- Yüzbaşının konuşması

- Şiir okunması

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 04'00" BOYUT: 200 MB Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) ============================= ALACAK TARTIŞMASINDA BACANAĞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, ORMANDA DRONE İLE ARANIYOR DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Hasan D. (42), alacak meselesinden çıkan kavgada aynı zamanda bacanağı olan ev sahibi Çetin Gökdel'i (60) av tüfeğiyle vurdu. Gökdel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan Hasan K.'nin yakalanması için olay yerinin yakınındaki bir ormanlık alanda polis tarafından başlatılan, drone destekli arama çalışmaları sürüyor. Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Hasan D., bugün saat 14.00 sıralarında, 2432 Sokak'ta ev sahibi ve aynı zamanda bacanağı olan Çetin Gökdel ile karşılaştı. İkili arasında, iddiaya göre, alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, çevredekiler araya girip, ayırdı. Eve gidip, ruhsatsız av tüfeğini alan Hasan D., tekrar olay yerine döndü. Hasan D., tüfeğini bacanağı Gökdel'e doğrultup, ateşledi. Göğsünden vurulan Gökdel, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan D. 20 RH 916 plakalı otomobile binerek hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Gökdel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökdel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.