DHA YURT BÜLTENİ -17

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN FIRLADI, O ANLAR KAMERALARA YANSIDI MANİSA’nın Soma ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi aracın açılan arka kapısından fırlayarak yaralandı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Soma Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukan H. (20) yönetimindeki 45 ABM 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırımdaki ağaca çarpıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet A. (28), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Öte yandan, kaza anının çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayaların kıl payı kurtulduğu görüldü. Görüntülerde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişiden biri, aracın açılan arka kapısından fırlayarak yola uçarken, diğer 3 kişinin ise otomobilden kapıyı açarak dışarıya çıktığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Güvenlik kamerası)

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- Kaldırımda yürüyen vatandaşlar

- Aracıın gelmesi

- Takla atarak kaldırıma çıkması

- İçinden bir kişin dışarıya doğru savrulması

- İçindekilerin dışarıya çıkması

- Vatandaşların yardıma gelmesi Haber: Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) ========================= İZMİR'DE POMPALI TÜFEKLE SALDIRI: 1 ÖLÜ İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Adnan K. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Ahmet Demircan, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Adnan K. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı yakınında meydana geldi. Ahmet Demircan, cadde üzerindeki tekel marketin önünde durduğu sırada, Adnan K. pompalı tüfekle ateş açarak kayıplara karıştı. Olayda vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Demircan, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Demircan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri Ahmet Demircan'a pompalı tüfekle saldırarak kaçan Adnan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinin bulunduğu noktalardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kısa süre içerisinde Adnan K.'yı yakaladı. Adnan K., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber - Kamera:Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ======================= SURİYE'DE KUTLAMA YAPAN TERÖRİSTLER ATEŞ AÇTI, NUSAYBİN'DE ARACA MERMİ İSABET ETTİ ABD'nin, Suriye'de DEAŞ'ın bitirildiğine dair yapılan açıklamaların ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden PKK/PYD'li teröristler havaya ateş açarak yaptıkları kutlama esnasında, Nusaybin ilçesindeki bir aracın camına mermi isabet etti. Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Haseke'nin Kamışlı ilçesindeki PKK/PYD'li teröristler, ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ın kalmadığına yönelik yapılan açıklamalarını, havaya ateş ederek karşıladılar. Ağır silahlarla havaya ateş ederek ve havai fişekleri kullanıldığı kutlamalar sırasında, kurşunlardan biri Nusaybin ilçe merkezindeki Yeni Turan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde hareket halinde olan 72 DE 872 plakalı aracın ön camına isabet etti.