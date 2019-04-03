DHA YURT BÜLTENİ-17

Malkara'da orman yangını çıktı TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilerek, söndürme çalışmalarına başlandı. Yangın, akşam saatlerinde Malkara ile Edirne'nin Keşan ilçesi arasında bulunan Danişment mevkisinde bulunun ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangın söndürme çalışmaların sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan ormanlık alan

- Alevlerden detaylar

- Söndürme çalışmaları

- İtfaiye araçları

- Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- =============== KARLIOVA'DA KARDAN KAPANAN YOL 19 SAAT SONRA AÇILDI BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kaynarpınar köyü yolu, 19 saatlik temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nun da bulunduğu köy yolunun açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yolun temizlenmesinde 2 ekip ve 2 kar aracı görev aldı. Ekipler, yaptıkları 19 saatlik kar temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yol açma çalışmaları

- Genel ve detay görüntü Haber: Serkan BİNGÖL - Kamera: KARLIOVA(Bingöl),(DHA) =========================== Yüksekova'da heyelan 3 köyün yolunu kapattı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi, 3 köye ulaşım kapandı. İlçede dün etkili sağanak nedeniyle bağlı Dilektaş, Bağdaş ve Kazan köylerinin yolunda bugün heyelan ve çökme meydana geldi. Bölgede etkili olan yağmurun ardından yumuşayan kaya ve toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle, bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan Rıfat Ertunç, heyelan nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, "Heyelanla birlikte yolda yarıklar oluşmuş. Yolda ciddi kayma meydana geldiğini gördükten sonra durumu Yüksekova Şantiye şefliğine bildirdim. Şimdi iş makineleri yolun güzergahını değiştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yola inen heyalan ve kaya parçaları

-Yolda kalan araçlar

-Yoldaki kayaları kaldırmaya çalışan vatandaşlar

-İş makinesinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) ======================== BODRUM'DA FUHUŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kadının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, istihbarat çalışmasıyla fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen şüphelileri 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından dün harekete geçen polis, şüphelilere yönelik Bodrum ilçe merkezi ile Gümbet Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen Kırgızistan uyruklu S.B. ile fuhşa aracılık ettikleri belirlenen D.A.A., V.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ise ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 48 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA) ====================== KAPAKLI'NIN AK PARTİ'Lİ BAŞKANI MAZBATASINI ALDI TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Parti'li Mustafa Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Çetin, "Kapaklı'yı şaha kaldırmak, Kapaklı'nın ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Kapaklı'mıza hükümetimizin gücünü getirmek istiyoruz" dedi. 31 Mart yerel seçimlerde Kapaklı ilçesinde belediye başkanlığına seçilen 'cumhur ittifakı' adayı AK Parti'li Mustafa Çetin, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Mülahim Kuru, İlçe Başkanı Ercan Uçel ve partililerle birlikte mazbatasını aldı. Belediye önünde partililerin sevgi gösterisiyle karşılanan Çetin, belediyenin temsili anahtarını 15 yıl başkanlık yapan CHP'li İrfan Mandalı'dan aldı. Çetin, kendisini bu göreve layık gören ilçe halkına teşekkür etti. Eski başkan Mandalı, bir konuşma yaparak, yaptıkları hizmetleri anlatıp, yeni başkana başarılar diledi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, seçimlerin ilçede bayram havasında geçtiğini belirtip, siyasi geçmişini anlatarak, "Siyasette ana hedef hizmettir. Bu hizmeti yaparken siyasi düşünceye bakılmaksızın, memleket ayrımı yapılmaksızın, siyaset yapılmasının gerektiğini bilen birisi olarak Kapaklı'mızda güzel hizmetler yapmak için, mutlu ve gelişen bir Kapaklı'yı ortaya çıkarmak için yola çıktık. İnşallah aldığımız bu görevi sizlere mahcup olamadan, bize gösterdiğiniz teveccühle hizmet etmek istiyoruz. Herkesi kucaklayarak, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizle birlikte, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, herkesle Kapaklı'mızı yönetmek, Kapaklı'yı şaha kaldırmak, Kapaklı'nın ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Kapaklı'mıza hükümetimizin gücünü getirmek istiyoruz" dedi. 'BU KOLTUKLAR ZOR KOLTUKLAR' Kapaklı Belediyesi'nin kapısının herkese açık olacağını kaydeden Çetin, "Seçim çalışmaları yaptığımızda Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'yı beş yıllık tatile göndereceğimizi söyledik. İrfan Mandalı'ya bundan sonraki hayatında sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. İrfan Mandalı'nın da tecrübelerinden yararlanacağız. Tecrübelerinden faydalanmayı borç biliriz. Bu koltuklar zor koltuklar. İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde, ailesiyle, torunlarıyla birlikte güzel günler ve güzel bir ömür diliyorum. Belediye personelimizin tamamıyla birlik, beraberlik, hoşgörü ve sevgi içinde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Her yerde söyledim, yeniden söylüyorum. Belediyede İrfan Mandalı başkanımızın kızı varsa kızı, akrabası varsa akrabası. Hizmet ediyorsa, işine bakıyorsa, halkın derdiyle dertleniyorsa benim başımın tacıdır. Ancak altını çizerek söylüyorum. Benim öz kardeşim olsun, yan gelip yatıyorsa onunla yol yürüyemem. Bunun arkasındayım" diye konuştu.