DHA YURT BÜLTENİ-17

YALOVA'DA SALMAN MAZBATASINI ALDI, BALKON KONUŞMASI YAPTI Yalova'da seçimi kazanarak belediye başkanı olan CHP'li Vefa Salman, mazbatasını aldı. Salman, daha sonra Yalova Belediyesi'ne giderek, çıktığı balkondan konuşma yaptı, itirazlar sonrası seçimi kazanmasına vurgu yaparak, alanda toplananlara Müslüm Gürses'in 'İtirazım var' şarkısını dinletti.

İlk olarak Yalova Adliyesi'ne giden Başkan Vefa Salman, seçim kurulundan mazbatasını aldı. Burada partililere seslenen Vefa Salman, ilk defa aynı partiden üst üste iki kez bir kişinin belediye başkanı seçildiğini belirterek, teşekkür etti.

Ardından Yalova Belediyesi'ne geçen Salman, burada törenle karşılandı. Burada balkona çıkarak toplanan kalabalığa konuşan Salman, "Bir klasikle başlayacağım. Canım Yalovam, canım Yalovam, güzel Yalovam. Yalova'nın güzel insanları hepinize yürekten selam olsun. Bu mazbata size helal olsun. Bu sizin hakkınız. Bunu ben değil siz kazandınız. Bu belediyenin çatısına bu mazbatayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını sizler diktiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

Vefa Salman, yeni dönemin sloganını açıkladığını belirterek, "Bu slogan da Türkiye'nin bundan sonraki 5 yılda ışığı olacaktır. 'Sevgidir Yalova. Yalova artık sevginin başkentidir'ö dedi.

Salman, konuşmasının devamında, seçimi yapılan itirazların ardından kazanmasına vurgu yaparak, Müslüm Gürses'in 'İtirazım Var' şarkısını alandakilere dinletti. Salman, ardından Atatürk heykeline de bir yürüyüş düzenleyerek burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Salman'a eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile partili yöneticiler de eşlik etti.

MUHARREM İNCE SORULDU

Bir gazetecinin yönelttiği, "Yanınızda bu seçimde Muharrem İnce'yi göremedik?ö sorusuna Salman, "Şimdi o konulara girme boş ver. Orada yorum Yalova halkının, kamuoyunun. Bana ait değilö diye cevap verdi. Görüntü Dökümü:

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-Adliye mazbata

-Belediye binası açıklama

-Atatürk anıtı çelenk Süre:5.16 dk Boyut:590 mb

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER-Kamera:İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA ============================== Muhittin Böcek, mazbatasını aldı ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Muhittin Böcek, mazbatasını aldı. Böcek, mazbatasını havayı kaldırarak sevincini paylaştı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP'li Muhittin Böcek, mazbatasını aldı. Başkan Böcek, alkışlar eşliğinde mazbatasını havaya kaldırarak sevincini paylaştı. Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki törende Böcek'e CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkanları, iki partinin milletvekilleri ile çok sayıda partili eşlik etti.

Böcek'in ardından CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na seçilen Semih Esen mazbatasını aldı. İki başkanın ardından Konyaaltı Belediye Meclis üyeliğine seçilen üyeler mazbatasını aldı.

BÖCEK, KONYAALTI'NDAKİ GÖREVİNİ ESEN'E DEVRETTİ

CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Muhittin Böcek, mazbatasını aldıktan sonra 20 yıl başkanlık yaptığı Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini, aynı partiden başkan seçilen Semih Esen'e teslim etti. Yoğun katılımın olduğu devir teslim töreninde konuşan Muhittin Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Yanında olan herkese teşekkür eden Böcek, "Başkan seçildiğimde ilçemizin nüfusu 8 bindi. Şimdi bir mahallemizin nüfusu 20 bin oldu. Kimse ile kavga etmeden, yanlış yapmadan geldiğimiz bugünlerde görevimi alnımın akıyla Semih Esen başkanıma mutluluk içinde devrediyorum. Başkanım da Konyaaltı'na güzellikler katacaktır" dedi. KONUŞMA DEĞİL, İŞ ZAMANI

Görevi teslim alan Semih Esen ise Türkiye genelinde rüzgarı haktan hukuktan yana hissettiren herkesi saygıyla selamladığını söyledi. Esen, "Muhittin Böcek'e Konyaaltı'na getirdiği seviye nedeniyle tebrik ediyorum. Bütünlük, hak, hukuk içinde güzel hizmetleri beraber yapmanın sevinci içindeyiz. Bizler halkın umudu olmuş insanlarız, bunun bilincindeyiz. Bu bilinci asla unutmayacağız. Daha güzel parlak Türkiye için elimizden geleni yapacağız. Zaman konuşma zamanı değil, iş zamanı. Umutları boşa çıkarmayacağız" diye konuştu.

İki başkan törende birbirlerini 3 defa öpüp, çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mazbata töreni detay

- Görev devir teslim

- Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek konuşması

- Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen konuşması

- Detay Haber: Hasan Demirbaş- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA) ======================= Batman Belediye Başkanı, göreve başladı HALKLARIN Demokratik Partisi'nden (HDP) Batman Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Demir, mazbatasını alarak, göreve başladı. HDP'den Batman Belediye Başkanı seçilen Mehmet Demir, mazbatasını Batman Adliyesi'nden aldı. Demir, daha sonra beraberindeki çok sayıda partiliyle belediyeye gelerek görevi devraldı. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un katılmadığı devir teslim törenine İçişleri Bakanlığı'nca 11 Eylül 2016 günü Batman Belediye Başkanlığı'nda terör soruşturma kapsamında görevden alınan Sabri Özdemir, katıldı. Makam koltuğunu değiştirerek konuşmasına başlayan Başkan Demir, "Belediye başkanın koltuğunu tamamen buradan kaldırıyoruz. Kimse bu koltuğun üzerine oturmaz. Biz istiyoruz hak ve hakkaniyet üzerinde ve adaletli bir koltuk olsun. Biz belediye başkanları olarak, bizim koltuğumuzun halkın koltuğundan daha düşük ve daha küçük olacağı inancı ve sözüyle hem kayyumun kullandığı hem de daha düşük bir koltuk amacı ve planlamasıyla o koltuğu yan tarafa kaldırdık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Demir ve beraberindekilerin belediyeye yürümesi

- Zılgıt ve alkışlar

- Belediye önünde devir teslim

- Demir'in makam koltuğunu kaldırması

- Demir'in açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) =========================== Köprü korkuluğuna çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobilin alev alması sonucu Aynur Güney (71) yanarak yaşamını yitirdi, aracı kullanan eşi Nizamettin Güney(73) ise yaralandı. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Akıncılar ilçesi kum ocağı mevkisinde meydana geldi. Suşehri'nden Erzincan'a gitmekte olan, Nizamettin Güney'in kullandığı 25 TT 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmendere Köprüsü'nün korkuluklarına çarparak alev aldı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Kazada otomobilde bulunan sürücü Nizamettin Güney yaralı olarak kurtulurken eşi Aynur Güney ise yanarak can verdi. Yaralı Nizamettin Güney, ilk müdahalenin ardından Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Aynur Güney cansız bedeni ise otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü ve ekiplerin çalışması Haber:Bülent TATLI/AKINCILAR(Sivas), (DHA) ============================= DÜNYANIN EN ESKİ GEMİ BATIĞI ANTALYA'DA BULUNDU ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Batı Antalya açıklarında, içinde 1,5 tonluk bakır külçe bulunan 14 metre boyunda, dünyanın en eski gemi batığının keşfedildiğini belirterek, "Su altı arkeolojisi bakımından çığır açacak yeni bir keşif. Bu batık su altının Göbeklitepe'sidir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Araştırma Merkezi ekiplerinin, M.Ö. 1600 yılına ait, dünyanın en eski ticaret gemisini bulduğu kaydedildi. Yeni keşifle ilgili açıklama, Vali Münir Karaloğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ Sualtı Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz ve su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın katılımıyla Kaleiçi Yat Limanı'nda yapıldı. Batı Antalya kıyılarında olduğu belirtilen ancak tam noktası talan edilme tehlikesine karşı açıklanmayan ve 'Tunç Çağı batığı' olarak da adlandırılan yeni keşfin su altındaki görüntü ve fotoğraflarını ise Tahsin Ceylan çekti.

3600 YILLIK

Su altı arkeolojisi bakımından çığır açacak yeni bir keşif olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "Akdeniz Üniversitesi'nin Kemer'de Sualtı Araştırma Merkezi var. Hakan Öniz hocamızın başında olduğu ekibin çalışmaları neticesinde Antalya'nın batısında diyoruz, şu anda noktasını söyleyemiyoruz. Söylersek maalesef meraklısı çok, talan edilme ihtimali olduğu için Batı Antalya diye isimlendiriyoruz. Şu ana kadar bulunmuş en eski ticari gemi batığı olduğunu uzmanların söylediği bir keşif. Bundan önceki en eski batık, yine Antalya Uluburun'da Uluburun batığı olarak adlandırılan ve M.Ö. 1400 yılına ait batığımız var. Oradaki eserler Bodrum'daki su altı eserleri müzesinde sergileniyor. Bu batığımız Uluburun batığından 200 yıl daha olayı geri götürdü. M.Ö. 1600 yıllarına ait bir batık. 3600 yaşında bir batıktan bahsediyoruz, yükü bakır külçelerden oluşuyor. Boyu 14 metre ve taşıdığı yük de 1, 5 tonluk bakır külçe" diye konuştu.

SU ALTININ GÖBEKLİTEPESİ

Karada yapılan arkeolojik kazılarda Göbeklitepe'nin tarihin sıfır noktası olarak alındığına işaret eden Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İşte su altı arkeolojisinde de bu yeni batık su altının yeni Göbeklitepe'sidir. O kadar önemli bir batık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle kazı çalışmalarına başlayacağımız bu batık, su altının Göbeklitepe'sidir. Burada çıkacak eserler için, Kültür ve Turizm Bakanımıza Kemer'de bir Akdeniz su altı arkeoloji müzesi kurulması için proje sunmuştuk. İnşallah yapacağımız bu müzede buradan çıkacak buluntular konservasyonları yapıldıktan sonra sergilenecek. Kemer ilçemiz bu müzeyle beraber su altı arkeoloji ve denizciliğin de merkezi konumuna gelecek. Bu yeni keşfin su altı arkeolojisine yeni bir pencere açmasını temenni ediyorum. İnşallah kazı çalışmaları tamamlandığında çıkan eserleri müzede sergilemeye başladığımızda ne söylediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Akdeniz sahillerinde bu ve benzeri daha birçok batık olduğu ifade ediliyor. İmkanlar arttıkça, kabiliyetimiz geliştikçe diğerlerine de ulaşabiliriz."

50 METRE DERİNLİKTE

Doç. Dr. Hakan Öniz, 50 metre derinlikteki batıkla ilgili 5 yıllık proje kapsamında uluslararası ünlü arkeologların da katılımıyla kazı çalışmalarının yapılacağını kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleriyle Akdeniz kıyılarında arkeolojik su altı araştırmaları projesi kapsamında dünyanın en eski ticaret gemisi olduğunun bilimsel olarak tespit edildiğini söyleyen Doç. Dr. Öniz, "Bu batık muhtemelen günümüzden 3 bin 600 sene önce Kıbrıs adasından Ege'de bir bölgeye giderken yolda fırtınaya yakalanarak batıyor. Batığın ana yükü bakır külçeler. Külçelerin tipolojisinden M.Ö. 16'ncı yüzyıla ait bir ticaret gemisi olduğu ortaya çıkıyor. Bu gemi muhtemelen dünyanın ilk, en erken endüstriyel ürünlerini taşıyan bir gemi aynı zamanda. Bu özellikleriyle bilimsel olarak dünyada su altı arkeolojisi kapsamında çığır açtı diyebiliriz. Ayrıca Akdeniz kıyılarında bugüne kadar keşfi yapılan batık sayısı da toplam 167'ye yükseldi" diye konuştu.