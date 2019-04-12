DHA YURT BÜLTENİ-17

Akyazı'da 3.8'lik deprem korkuttu (EK)
DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinde depremi hissedenler dışarı çıkarken, kısa süreli panik yaşandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Güvenlik kamerası görüntüleri, iş yerinde bulunanların panik anı ve dışarı çıkmaları
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
HABER: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)
=========================
El ve ayakları bağlı ölü bulundu, katili komşu çıktı (2)
TUTUKLANDI
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki evinde el ve ayakları bağlı halde öldürülmüş bulunan Ali Çetinkaya'nın (69) katil zanlısı Özal A. (Acar) (20), sevk adliyede tutuklandı.
ELDİVEN YIRTILINCA YAKAYI ELE VERMİŞ
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, olayın aydınlatılması için mahalledeki 30 kişinin ifadesine başvurdukları belirtildi. Cinayetin aydınlatılmasında önemli bir detay da dikkat çekti. Hırsızlık için eve girdiğini söyleyen Özal A.'nın elindeki eldivenin bir parmağının, Çetinkaya ile yaşanan boğuşma sırasında yırtıldığı, polis ekiplerinin bu parmağın bıraktığı izden zanlıya ulaştığı öğrenildi.
Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)
===================
KARS'TA 29 ÖĞRENCİ, ÖĞRETMENLERİNE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜNDE ZEHİRLENDİ
KARS merkeze bağlı Kocabahçe köyünde öğretmenlerinin doğum günü için okula getirilen pasta ve kurabiyeden yiyip, asitli içecekten içen 29 öğrenci zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, çocukların yiyeceklerden mi yoksa tarihi geçtiği belirlenen asitli içecekten mi zehirlendikleri inceleme sonucu belirlenecek.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kocabahçe köyünde meydana geldi. Fen Bilgisi öğretmeni Selim Sofu'ya doğum günü sürprizi yapmak isteyen ortaokul öğrencileri pasta, kurabiye ve asitli içecek alarak okula geldi. Öğretmenlerinin doğum gününde kesilen pastayı yiyen öğrencilerde, bir süre sonra karın ağrısı ve kusma başladı. Durumu fark eden okul yetkilileri sağlık ve UMKE ekiplerine haber verdi. Okula gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde öğrencilerin zehirlendiğini belirledi. Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Okula gelerek inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çocukların yedikleri yaş pastadan, kurabiye ve asitli içeceklerden örnekler aldı. Ekipler, yaptığı incelemede asitli içeceğin son kullanım tarihinin geçtiğini tespit etti. Numuneler Kars Gıda Laboratuvar Müdürlüğü'na gönderilirken, öğrencilerin yiyeceklerden mi yoksa içecekten mi zehirlendiği yapılan inceleme sonucu belirlenecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Okul bahçesinde kalabalık ve ambulans
Öğrencilerin hastaneye getirilmesi
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)
=====================
ŞANLIURFA'DA, ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.
Şanlıurfa'nın kurtuluşu etkinlikleri proğramı kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Dergah Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. Dualar edilen mevlidin ardından Balıklıgöl bölgesinde kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve lokum ikram edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------------
- Dergah caminde okutulan mevlit
- Namazın ardından vatandaşlara şeker ve lokum dağıtılması
- Genel ve detay görüntüler
Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA)
========================
KENDİNİ FUTBOLCU OLARAK TANITAN KAMERUNLU, GÖÇMEN ÇIKTI, İNŞAATTA ÇALIŞIYOR
KAMERUN'dan geldiği Türkiye'de Sinopspor Kulübü'ne başvuran ve kendini futbolcu olarak tanıtan Thierry Christel (27) çıkarıldığı idmanda varlık gösteremeyince gönderildi. Göçmen olduğu ortaya çıkan Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı.
Sinop'a gelen ve Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını söyleyen Thierry Christel, Sinopspor Kulübü'ne başvurdu, futbol oynamak istediğini söyledi. Kulüp yetkililerinin denemek için idmana çıkardığı Christel beğenilmeyince gönderildi. Christel'in yapılan araştırmada futbolcu değil iş bulmak için Türkiye'ye gelen göçmen olduğu belirlendi. Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı. Tuğla taşıyan, harç karan ve toprak kazan Christel, para kazanarak geçimini sağlıyor.
Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını öne süren Thierry Christel, "Ben futbolcuyum. Lisansım çıkmadı. Mecburen çalışmak zorundaydım. İnşaatlarda çalışıyorum. Lisansımı çıkarabilirsem futbol oynamayı çok istiyorum. Çok yetenekliyim" dedi.
SİNOPSPOR BAŞKANI: GÖÇMEN OLARAK GELMİŞ
Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, futbolcu olduğunu iddia eden kişinin kendileri ile bir bağı olmadığını belirterek, "Bu genç arkadaşımızın bizimle alakası yoktur. Göçmen olarak Sinop’a gelmiş ve top oynayacağını ifade etmiş. Bu olayla benim yönetimimde olmadı. Benden önceki yönetimde olmuş. İdmana çıkarmışlar. Topla alakası yokmuş ve göndermişler. İnşaatlarda çalışmaya gelmiş" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kamerunlu Christel'in detayları
İnşaatta çalışması
Top sektirmesi
Röp.
Detaylar
Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA
=========================
Okuyucu Yorumları 0 yorum