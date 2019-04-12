HABER

DHA YURT BÜLTENİ-17

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:34 | Son Güncelleme

Akyazı'da 3.8'lik deprem korkuttu (EK) DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Akyazı'da 3.8'lik deprem korkuttu (EK)
DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinde depremi hissedenler dışarı çıkarken, kısa süreli panik yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Güvenlik kamerası görüntüleri, iş yerinde bulunanların panik anı ve dışarı çıkmaları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

=========================

El ve ayakları bağlı ölü bulundu, katili komşu çıktı (2)
TUTUKLANDI

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki evinde el ve ayakları bağlı halde öldürülmüş bulunan Ali Çetinkaya'nın (69) katil zanlısı Özal A. (Acar) (20), sevk adliyede tutuklandı.

ELDİVEN YIRTILINCA YAKAYI ELE VERMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, olayın aydınlatılması için mahalledeki 30 kişinin ifadesine başvurdukları belirtildi. Cinayetin aydınlatılmasında önemli bir detay da dikkat çekti. Hırsızlık için eve girdiğini söyleyen Özal A.'nın elindeki eldivenin bir parmağının, Çetinkaya ile yaşanan boğuşma sırasında yırtıldığı, polis ekiplerinin bu parmağın bıraktığı izden zanlıya ulaştığı öğrenildi.

Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)

===================

KARS'TA 29 ÖĞRENCİ, ÖĞRETMENLERİNE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜNDE ZEHİRLENDİ

KARS merkeze bağlı Kocabahçe köyünde öğretmenlerinin doğum günü için okula getirilen pasta ve kurabiyeden yiyip, asitli içecekten içen 29 öğrenci zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, çocukların yiyeceklerden mi yoksa tarihi geçtiği belirlenen asitli içecekten mi zehirlendikleri inceleme sonucu belirlenecek.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kocabahçe köyünde meydana geldi. Fen Bilgisi öğretmeni Selim Sofu'ya doğum günü sürprizi yapmak isteyen ortaokul öğrencileri pasta, kurabiye ve asitli içecek alarak okula geldi. Öğretmenlerinin doğum gününde kesilen pastayı yiyen öğrencilerde, bir süre sonra karın ağrısı ve kusma başladı. Durumu fark eden okul yetkilileri sağlık ve UMKE ekiplerine haber verdi. Okula gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde öğrencilerin zehirlendiğini belirledi. Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Okula gelerek inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çocukların yedikleri yaş pastadan, kurabiye ve asitli içeceklerden örnekler aldı. Ekipler, yaptığı incelemede asitli içeceğin son kullanım tarihinin geçtiğini tespit etti. Numuneler Kars Gıda Laboratuvar Müdürlüğü'na gönderilirken, öğrencilerin yiyeceklerden mi yoksa içecekten mi zehirlendiği yapılan inceleme sonucu belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Okul bahçesinde kalabalık ve ambulans
Öğrencilerin hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

=====================

ŞANLIURFA'DA, ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.
Şanlıurfa'nın kurtuluşu etkinlikleri proğramı kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Dergah Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. Dualar edilen mevlidin ardından Balıklıgöl bölgesinde kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve lokum ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------------
- Dergah caminde okutulan mevlit
- Namazın ardından vatandaşlara şeker ve lokum dağıtılması
- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA)

========================

KENDİNİ FUTBOLCU OLARAK TANITAN KAMERUNLU, GÖÇMEN ÇIKTI, İNŞAATTA ÇALIŞIYOR

KAMERUN'dan geldiği Türkiye'de Sinopspor Kulübü'ne başvuran ve kendini futbolcu olarak tanıtan Thierry Christel (27) çıkarıldığı idmanda varlık gösteremeyince gönderildi. Göçmen olduğu ortaya çıkan Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı.

Sinop'a gelen ve Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını söyleyen Thierry Christel, Sinopspor Kulübü'ne başvurdu, futbol oynamak istediğini söyledi. Kulüp yetkililerinin denemek için idmana çıkardığı Christel beğenilmeyince gönderildi. Christel'in yapılan araştırmada futbolcu değil iş bulmak için Türkiye'ye gelen göçmen olduğu belirlendi. Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı. Tuğla taşıyan, harç karan ve toprak kazan Christel, para kazanarak geçimini sağlıyor.

Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını öne süren Thierry Christel, "Ben futbolcuyum. Lisansım çıkmadı. Mecburen çalışmak zorundaydım. İnşaatlarda çalışıyorum. Lisansımı çıkarabilirsem futbol oynamayı çok istiyorum. Çok yetenekliyim" dedi.

SİNOPSPOR BAŞKANI: GÖÇMEN OLARAK GELMİŞ

Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, futbolcu olduğunu iddia eden kişinin kendileri ile bir bağı olmadığını belirterek, "Bu genç arkadaşımızın bizimle alakası yoktur. Göçmen olarak Sinop’a gelmiş ve top oynayacağını ifade etmiş. Bu olayla benim yönetimimde olmadı. Benden önceki yönetimde olmuş. İdmana çıkarmışlar. Topla alakası yokmuş ve göndermişler. İnşaatlarda çalışmaya gelmiş" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kamerunlu Christel'in detayları
İnşaatta çalışması
Top sektirmesi
Röp.
Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA

=========================

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
Sakarya’daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdıSakarya’daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdı
Kütahya'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgaKütahya'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.