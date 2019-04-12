DHA YURT BÜLTENİ-17

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, olayın aydınlatılması için mahalledeki 30 kişinin ifadesine başvurdukları belirtildi. Cinayetin aydınlatılmasında önemli bir detay da dikkat çekti. Hırsızlık için eve girdiğini söyleyen Özal A.'nın elindeki eldivenin bir parmağının, Çetinkaya ile yaşanan boğuşma sırasında yırtıldığı, polis ekiplerinin bu parmağın bıraktığı izden zanlıya ulaştığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kocabahçe köyünde meydana geldi. Fen Bilgisi öğretmeni Selim Sofu'ya doğum günü sürprizi yapmak isteyen ortaokul öğrencileri pasta, kurabiye ve asitli içecek alarak okula geldi. Öğretmenlerinin doğum gününde kesilen pastayı yiyen öğrencilerde, bir süre sonra karın ağrısı ve kusma başladı. Durumu fark eden okul yetkilileri sağlık ve UMKE ekiplerine haber verdi. Okula gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde öğrencilerin zehirlendiğini belirledi. Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KARS merkeze bağlı Kocabahçe köyünde öğretmenlerinin doğum günü için okula getirilen pasta ve kurabiyeden yiyip, asitli içecekten içen 29 öğrenci zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, çocukların yiyeceklerden mi yoksa tarihi geçtiği belirlenen asitli içecekten mi zehirlendikleri inceleme sonucu belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------------- - Dergah caminde okutulan mevlit - Namazın ardından vatandaşlara şeker ve lokum dağıtılması - Genel ve detay görüntüler

ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu. Şanlıurfa'nın kurtuluşu etkinlikleri proğramı kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Dergah Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. Dualar edilen mevlidin ardından Balıklıgöl bölgesinde kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve lokum ikram edildi.

Okula gelerek inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çocukların yedikleri yaş pastadan, kurabiye ve asitli içeceklerden örnekler aldı. Ekipler, yaptığı incelemede asitli içeceğin son kullanım tarihinin geçtiğini tespit etti. Numuneler Kars Gıda Laboratuvar Müdürlüğü'na gönderilirken, öğrencilerin yiyeceklerden mi yoksa içecekten mi zehirlendiği yapılan inceleme sonucu belirlenecek.

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA)

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KENDİNİ FUTBOLCU OLARAK TANITAN KAMERUNLU, GÖÇMEN ÇIKTI, İNŞAATTA ÇALIŞIYOR

KAMERUN'dan geldiği Türkiye'de Sinopspor Kulübü'ne başvuran ve kendini futbolcu olarak tanıtan Thierry Christel (27) çıkarıldığı idmanda varlık gösteremeyince gönderildi. Göçmen olduğu ortaya çıkan Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı.

Sinop'a gelen ve Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını söyleyen Thierry Christel, Sinopspor Kulübü'ne başvurdu, futbol oynamak istediğini söyledi. Kulüp yetkililerinin denemek için idmana çıkardığı Christel beğenilmeyince gönderildi. Christel'in yapılan araştırmada futbolcu değil iş bulmak için Türkiye'ye gelen göçmen olduğu belirlendi. Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı. Tuğla taşıyan, harç karan ve toprak kazan Christel, para kazanarak geçimini sağlıyor.

Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını öne süren Thierry Christel, "Ben futbolcuyum. Lisansım çıkmadı. Mecburen çalışmak zorundaydım. İnşaatlarda çalışıyorum. Lisansımı çıkarabilirsem futbol oynamayı çok istiyorum. Çok yetenekliyim" dedi.