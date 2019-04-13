DHA YURT BÜLTENİ -17

ÇÖKME TEHLİKESİ BULUNAN BİNA BOŞALTILDI
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, zemininde market bulunan iki katlı bina, çökme tehlikesi olduğu için tahliye edilerek, belediye ekiplerince mühürlendi.
Şehitler Mahallesi Çiçek Sokak 41 numarada bulunan binanın duvarlarında, çatlaklar oluştu. Market sahibi Mehmet Bekiç (60) ve üst kattaki evde yaşayan Bedrettin Korkmaz, bugün Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a durumu anlatıp, yardım istedi. Başkan Akın, İmar Müdürlüğü'ne talimat vererek, binada inceleme yapılmasını istedi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, çökme tehlikesi bulunduğu tespitiyle binanın tahliye edilmesine karar verildi. Polis ekipleri, olay yerinde önlem aldı. Korkmaz ev eşyalarını binadan çıkarttı. Bekiç de marketini boşalttı. Belediye yetkilileri de binayı mühürledi.
Bir hafta önce kendine yeni bir ev aldığını, oraya taşınacağını belirten Bedrettin Korkmaz, "3 gündür acayip sesler geliyordu. Kimi zemin çöküyor diyordu. Binanın dışında sıvalar döküldü, çatlaklar oluştu" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Binadan görüntü
- Bina sakinlerinin taşınması
- Bedrettin Korkmaz konuşma
- Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)
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DİYARBAKIR'DA AMATÖR MAÇTA OLAY: 1 YARALI
DİYARBAKIR Deplasmanlı 1'inci Amatör Küme Ligi, Play-Off grubunda mücadele eden Çüngüş Gençlikspor ve Licespor arasında oynanan maçta çıkan kavgada 1 taraftar yaralandı.
Diyarbakır Vali Ahmet Cemil Serhadlı Spor Kompleksi'ndeki Beyaz Tebeşir Stadı'nda 1'inci Amatör Ligi, Play-Off Grubu'nda mücadele eden Çüngüş Gençlikspor ve Licespor karşılaşması olaylı geçti. Karşılaşma, 3-0 Çüngüş Gençlikspor'un galibiyetiyle devam ederken, 80'inci dakikada Licespor futbolcusunun kırmızı kart görmesiyle, sahada futbolcular arasında kavga çıktı. Kavgaya, taraftarların da karışmasıyla Licespor taraftarı bir kişi yaralandı. Yaralı taraftar ambulansla hastaneye götürülürken, karşılaşmanın hakemi çıkan olaylar nedeniyle maçı tatil etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kavga anına ait cep telefonu kamerası görüntüleri
Haber: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) - Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)
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DİYARBAKIR'DA ÖLÜ BULUNAN 13 KÖPEK ÇUKURA GÖMÜLDÜ
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde yol kenarında bulunan ve iddiaya göre zehirlenerek öldürülen 13 köpek, köylüler tarafından çukura gömüldü.
Olay, Çınar ilçesine bağlı Altınakar Mahallesi Gelensu mezrasında meydana geldi. Mezra sakinleri yol kenarında 13 köpeği ölü buldu. Hayvanları gelen koku üzerine bulduklarını söyleyen mezra sakinleri, köpeklerin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldüklerini iddia etti. Köpekler boş arazide açılan çukura gömüldü. Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler, köpekleri öldürenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yol kenarına bırakılmış köpekler
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)
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GAZİANTEP'TE 22 TON 239 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
GAZİANTEP'te, polisin sahte içki ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kente, batıdaki illerden büyük miktarda sahte içki getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'ı durdurdu. Ekiplerin TIR'da yaptığı aramada 67 bin 392 kutu içinde 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirdi. İçkiye el koyan ekipler TIR sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- TIR'ın durdurulması
- Polisin TIR'da ki aramaları
- Ele geçirilen içkiler
Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)
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BASKETBOL MAÇINDA PEMBE TOP İLE KANSERE DİKKAT ÇEKİLDİ
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Edremit Belediyesi Gürespor ve İstanbul Üniversitesi Gelişim kadın basketbol takımları arasındaki maç, kansere dikkat çekmek amacıyla, pembe topla yapılan hava atışıyla başladı.
Edremit Spor Salonu'nda, Edremit Belediyesi Gürespor ile İstanbul Üniversitesi Gelişim kadın basketbol takımları arasında Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi karşılaşması oynandı. Kansere dikkat çekmek amacıyla maçta hava atışı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı tarafından pembe topla yapıldı. Konuk ekip oyuncuları da giydikleri formalarla kansere dikkat çekti. Maçı izlemeye gelen taraftarlar, 'Farkında ol sevdiklerinle kal', 'Kansersiz yaşam elinizde', 'Kanserden değil geç kalmaktan kork' ve 'KETEM yanınızda kanser uzağınızda' yazan dövizlerle hem takımlara destek oldu hem de kansere dikkat çekti.
Kanserin artık en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Kaymakam Ali Sırmalı, "Kanserle mücadelede özellikle erken tanı çok önemli. Bugün biz burada erken tanıyla ilgili olarak bir farkındalık yaratmak için bayan basketbol maçında pembe top ile bir hava atışı yaptık. Bu farkındalık için her iki takım oyuncularına bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Sırmalı, Edremit'te kanserde erken tanıyla ilgili hem devlet hastanesinde hem de sağlıklı yaşam merkezinde çalışmalar olduğunu belirterek, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.
Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burakcan ise "Bilindiği gibi kanser ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. İlçemizde de bu sağlık sorununa dikkat çekmek amacıyla buradayız. İlçemizde faaliyetlerimiz, hem hastanede hem de sağlıklı yaşam merkezlerimizde erken tanı amaçlı yaptığımız testlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızı tahlillerini yaptırmak ve tanılarını daha erken koymak üzere merkezlerimize bekliyoruz" diye konuştu.
Karşılaşmada Edremit Belediyesi Gürespor, rakibi İstanbul Üniversitesi Gelişim'i 82-55 mağlup etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Pembe top ile kaymakamın başlama atışından görüntü.
-Basketbol karşılaşmasından genel ve detay görüntü.
-Seyircilerden görüntü.
-Pankartlardan görüntü.
-Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı açıklama görüntüsü.
-Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burakcan açıklama görüntüsü.
Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)
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