DHA YURT BÜLTENİ-17

İzmir merkezli 'Birlik' operasyonu; uluslararası sularda 5 ton toz esrar ele geçti - EK

ARMATÖR VE BERABERİNDEKİLER JETLE İZMİR'E GETİRİLDİ İzmir merkezli olarak uluslararası sularda yapılan uyuşturucu madde operasyonunda ele geçirilen 5 ton toz esrarı Türkiye'ye sokmayı planlayan sanıklar İzmir'e getirildi. Uyuşturucu madde kaçakçısı olduğu ve 'baron' diye bilindiği belirtilen, aynı zamanda armatörlük yapan İ.Y., sevgilisi ve üç adamı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla verilen bakanlığa ait uçakla, İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Güvenlik gerekçesiyle böyle bir yöntemi uygulayan polis, sanıkları aprondan emniyet araçlarına aldı. Yüzlerini gizlemeye çalışan İ.Y. ve yanındakiler, ardından yine geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araç eşliğinde İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sanıkların uçaktan inmesinden görüntüsü.

- Araçlara bindirilmesinden görüntü. Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

========================== MERSİN'DE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI MERSİN’in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçileri taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. 33 S 8250 plakalı midibüs bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Aracın devrilmesi ile birlikte içinde bulunan ve bazıları sıkışan işçileri yoldan geçenler ve vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri yolda kontrol sağlarken, 11 yaralı ambulanslarla ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK SİLİFKE(Mersin), (DHA)- ======================= Bolu'da kırmızı ışıkta geçen 1 kişiye ceza kesildi BOLU,(DHA)- BOLU’da polis tarafından YSE kavşağında yayalara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde kırmızı ışıkta geçen 1 yayaya 108 TL idari para cezası uygulanırken, diğer yayalar da kavşaklarda geçiş konusunda bilgilendirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya geçidi kullanımı ve kırmızı ışık ihlalinin önüne geçmek amacıyla YSE Kavşağı’nda yayalara yönelik kırmızı ışık uygulaması yaptı. Uygulamada, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen bir yayaya 108 TL cezai işlem uygulandı. Yayalara, kavşaklarda karşıdan karşıya geçilirken uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uygulamadan görüntüler

-Kırmızıda geçen yayaya ceza yazılması

-Polisin bilgilendirmesi

-Detaylar Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============ BURSA'DA 3 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN Bursa'nın Harmancık ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, Bursa'nın Harmancık ilçesi Tavşanlı Caddesi'nde Hasan Bozkurt'a ait 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Bozkurt'a ait evden alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye araçları ile yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle Bozkurt'a ait binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yanan binadan görüntüler Süre: 1.16 Boyut: 116 MB

Haber-Kamera: Aydın AKALIN/BURSA,(DHA) ================ Bakan Pakdemirli: Yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırıkkale'de Türkiye, Azerbaycan ve Belarus ortaklığında yapılan traktör fabrikasını ziyaret etti. Pakdemirli, "Bu ve bunun gibi yatırımların, yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Keskin ilçesinde, Türkiye, Azerbaycan ve Belarus ortaklığında yapılan traktör fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli'ye Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko, Kırıkkale AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da eşlik etti. Fabrika ziyaretinde konuşan Pakdemirli, Türkiye ile Belarus arasında önemli ticaret ağının oluştuğunu söyledi. Türkiye ve Belarus'un karşılıklı yatırımlarının olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Bu anlamda karşılıklı yatırımları birlikte izleme, ticaretimizi artırma kararı aldık. Ticaretimiz 2014- 2015 yıllarında bir düşüş trendine girse de 2016 yılından itibaren iki ülkenin liderlerinin yakın yaklaşımları sayesinde arttı. Ticaretin yanında yatırımlar da arttı. Bugün burada Belarus ve Azerbaycan ortaklığı ile yapılan fabrikayı Belarus Başbakan Yardımcısı, Karma Ekonomi Eş Başkanımız ile birlikte ziyaret ettik" diye konuştu.

Buradaki yatırımın, geleceğe yönelik umut verici olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, "İki ülke arasındaki ilişkilerin artması ve ekonomik faaliyetlerin artması konusunda gerekli aksiyonların birlikte almaya karar verdik. Yarın da iki cumhurbaşkanımızın liderliğindeki toplantılarda, ikili görüşmelerde, heyetler arası görüşmelerde birlikte olacağız. Bu faaliyetleri nasıl artırırız, ona bakacağız. Azerbaycan da bizim için dost ülke. Azerbaycan'ın bu işin içerisinde bir parçası olması, bizim için son derece memnuniyet verici. Bu ve bunun gibi yatırımların, yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz. Burada bu yatırım yapılırken her türlü kolaylığı sağladık. Bundan sonra da gerek Belarus gerek Azerbaycan gerek ise diğer yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte fabrikada üretilen traktörü inceledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fabrikadan görüntü

-Bakan Pakdemirli'nin açıklaması

-Detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-

================= ESKİ MUHTARDAN YENİ MUHTARA SUÇ DUYURUSU Bursa'nın İnegöl İlçesi Burhaniye Mahallesi'ne 31 Mart Seçimleri'nde muhtar seçilen ve muhtarlık binasının boşaltılmasıyla ilgili açıklama yapan Coşkun Yıldız’a, eski mahalle muhtarı Harun Yıldız suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bursa'nın İnegöl İlçesi Burhaniye Mahallesi'ne 31 Mart Seçimleri'nde muhtar seçilen ve muhtarlık binasının boşaltılmasına tepki gösteren Coşkun Yıldız’a, eski mahalle muhtarı Harun Yıldız suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İnegöl’ün bazı mahalle muhtarlarıyla birlikte basın açıklaması yapan eski muhtar Harun Yıldız, hakkındaki iddiaları yanıtlandırıd. Burhaniye Mahallesi’nde 25 yıl muhtarlık yaptığını belirten Yıldız, “25 yıllık onur ve gururla yürütmüş olduğum Burhaniye Mahallesi muhtarlığı görevim 31 Mart 2019 tarihi itibariyle son bulmuştur. Bu güne kadar mahallemize hizmet verebilmemiz için bize desteğini esirgemeyen mahalle sakinlerine çok teşekkür ederim. Bu hizmetlerimizi yaparken hiçbir kimseden maddi bir yardım almadan yapmaya çalıştım. Burhaniye Mahallesi hizmet binası 2006 yılında boş olarak tarafımıza teslim edilmiş olup, içeresinde bulunan malzemeleri bütün muhtarlar gibi bende kendi paramla temin ettim. Bunun için hiç kimseden bir bağış ya da hibe istemedim. Zaten istemekte yasal ve ahlaki değildirö dedi.

"EŞYALARIN ŞAHSIMA AİT OLDUĞUNU EN İYİ KENDİSİNİ BİLİR" Kendisine ait olan muhtarlık binasındaki eşyaları aldığı için yeni muhtar Coşkun Yıldız’ın reklam ve yardım amaçlı böyle bir iddia ortaya attığını söyleyen Coşkun Yıldız, "Görevi alan yeni muhtar Coşkun Yıldız bu malzemelerin şahsıma ait olduğunu en iyi kendisinin bilmesine rağmen diğer muhtar arkadaşlardan da sorup öğrendiği halde kendisine bırakılmadığı için reklam ve yardım amaçlı talihsiz bir basın açıklaması yapmıştır. Seçimi kazandığı günden sonra Coşkun Yıldız’ı kaç defa davet ettiysem gelmedi. Bende belediyemizin muhtarlık binasını bana nasıl teslim ettiyse aynı şekilde sadece şahsımın almış olduğu malzemeleri boşaltarak Bursa Büyükşehir Belediyesinin hediye etmiş olduğu bilgisayarın içinde olduğu muhtarlık binasının anahtarı ve muhtarlık mührünü Kaymakamlığa bırakmak zorunda kaldım. Yeni muhtar Coşkun Yıldız, insanlardan yardım toplamak için böyle bir duygu sömürüsü yaparak beni alet etmesi üzücü bir olaydır. Ben 25 yıllık muhtarlık görevimde mahalle sakinlerinden şahsi çıkarlarım için bir şey talep etmedim. Bana yapılan bu hadsiz ve hukuksuz suçlamalar için yeni muhtar Coşkun Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunacağımö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Eski muhtardan görüntüler

-Röportaj

-Detaylar Haber-KamerA: Yavuz YILMAZ/INEGOL-DHA ============== Engelli ikizlerin hayali gerçek oldu AFYONKARAHİSAR'da 'Arka Sokaklar' dizisi hayranı olan ve polis olmak isteyen ilkokul öğrencisi bedensel engelli ikiz kardeşler Selami ve Mehmet Baş, polis ekipleriyle hayali operasyona katıldı. Bayraktepe İlkokulu 4. sınıfa kayıtlı olan ve evde eğitim gören bedensel engelli ikiz kardeşler Selami ve Mehmet Baş, hayranı oldukları ve sürekli izledikleri 'Arka Sokaklar' dizisindeki gibi polis olmak istediklerini öğretmenleri Rabia Ören'e söyledi. Ören de öğrencilerinin isteklerini Okul Müdürü Murat Turan'a iletti. Okul Müdürü Turan da Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nden randevu alarak Selami ve Mehmet Baş'ı Asayiş Şube Müdürü Mustafa Yüksel'in yanına götürdü. Bedensel engelli kardeşler, Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bütün personelin Polis Haftası'nı kutlayarak Asayiş Şube Müdürü Yüksel'e hayallerini anlattı. Asayiş Şube Müdürü Mustafa Yüksel, büyüyünce polis olmak isteyen kardeşlerin polislerle bir operasyona katılabileceklerini söyledi.