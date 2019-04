DHA YURT BÜLTENİ -17

Görüntü Dökümü:

---------

-Mağaranın görüntüleri

-Vali Balcı'nın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

==================

Şeref Malkoç: Hedefimiz kamu hizmetinin kalitesini artırmak- Yeniden

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2010 yılında kurulan kurumun hedefinin Türkiye'de kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak olduğunu söyledi. Kurum olarak insan hakları konusunda toplumu daha duyarlı hale getirmek için çalıştıklarını da belirten Malkoç, aynı zamanda insan hakları kurumu olduklarını söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Atatürk Üniversitesi'nde 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferans verdi. Kültür Merkezi 15 Temmu Milli İrade Salonu'ndaki konferansı Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, öğretim üyeleri ve öğrenciler izledi. Adaletin çok geniş konferanslara, kitaplarla izah edilecek bir tarifi olduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ama çok basit bir tarifini söylemek gerekirse insanın kendisine yapılmasını istemediği bir muamele veya sözü, başkasına yapmaması. Bu adaleti tarif eden cümlelerden biridir. İnsan kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmıyorsa adil sayılır. Kardeşleri ile annesi ve babası ile diyaloglarında, arkadaşlarıyla, öğrencilerle yöneticiyse görev ve sorumluluklarında bu ölçüye dikkate ederse bundan sonrası daha kolaydır. Dünyadaki bütün ideolojiler, felsefi düşünceler, siyasi adımlar, dinler hedeflerine adaleti gerçekleştirmeyi koymuşlardır. Zaten dünyadaki hak ve özgürlüklerin arayışlarının temelinde adalet istek ve arzusu vardır" dedi.

HERKES KENDİNE GÖRE ADALET İSTİYOR

Herkesin adalet istediğini ifade eden Malkoç, "Kendi aramızda diyaloglarımız da çevremizde herkes adaleti sağlıyor. Ama işin ucu kendisine gelince biraz değişiyor iş. İnsan kendileri ile ilgili olaylarda adalet istiyorlar ama aynen kendilerinin dedikleri gibi olsun istiyorlar. Hakkaniyete, kul hakkına, insan haklarına önem verirsek gerisi düzelir. Türkiye'de 206 üniversite var, 7,5 milyon üniversite öğrencimiz var, 17 milyon ilk, orta ve lise de öğrencimiz var. Hastanelerimiz okullarımız, ekonomimiz bütün hepsi insanımız için çalışıyor. İnsanın hedefi de devletin hedefi de adalettir. Kolay bir şey değil tabi ki. Haberlerde dinliyoruz, öyle haberler görüyoruz insanlığımızdan utanıyoruz. İş vasıflı nitelikli ahlaklı adaleti sağlayan düzgün insan yetiştirmeye geliyor. Dünyada ki bütün huzursuzlukların temelinde de bu var. Bütün mesele insanı düzeltebilmek. Eğer insanımızı düzeltebilirsek, ülkemizde dünya da düzelir. İşte bütün eğitimlerin hedefi bu, adaleti temin etmek" diye konuştu.

KİMSE BİZE KARIŞAMIYOR

Konuşmasında 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi veren Malkoç, şunları söyledi:

"Türk idari teşkilatında yeni bir kurum ihdas oldu. Bu kurum kamu denetçiliği kurumu. Bizim görevimiz şu, Türkiye'de verilen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak. Hak arama kültürünü yaygınlaştırmak. İnsan hakları konusunda toplumu daha duyarlı hale getirmek. İdareyi şeffaf bir hale getirip denetleyebilmek. Denetim yapıyoruz ama aynı zaman da bir insan hakları kurumuyuz. Görevimiz esnasında kimse bize karışamıyor, kanunda buna göre düzenlenmiş. Ama bütün mesele bizim vatandaşımız devletin her hangi bir kurumun kapısına gittiğinde, her hangi bir kamu hizmeti alırken oradan memnun ayrılmasıdır. Bizim insanımız çok munistir, kanaatkardır. Ama ikna edilmesi gerekir. Kendisi ile kamunun devletin, herhangi kurumu, hizmeti verdiği zaman, bir sorun çıktığında ona izah edilmesi gerekir. Bütün mesele vatandaşın işi hukuka uygun değilse bile, işi görülemeyecekse bile onu memnun edecek şekilde muamele etmektir. Eğer bunu yaparsak, kamu denetçiliği kurumu bunun yapımına katkı sağlarsa biz memnun oluruz. Kurum olarak hedefimiz bu."

4 AYLIK BEBEĞİYLE KATILDI

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın konuşma yaptığı programda daha sonra öğretim üyelerine bilimsel teşvik ödülü verildi. Ayrıca öğretim üyelerini akademik giysileri de giydirildi. Doç.Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy, ödül törenine 4 aylık kızı Elif'le katıldı. Kucağında kızıyla takdir belgesini alan Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy'un kızını seven Rektör Çomaklı, başarılı akademisyeni de tebrik etti.