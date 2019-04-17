DHA YURT BÜLTENİ -17

TESK Başkanı Palandöken: Sebze meyve fiyatları yarı yarıya düşecek
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Talimat verdim pahalı satışı önleyeceğiz" açıklamasının ardından piyasaları değerlendiren Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Biz de elimizi taşın altına koyacağız. Sebze meyve fiyatları önümüzdeki günlerde yarı yarıya düşecek" dedi.
Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşın pahalı fiyatlardan şikayetçi olduğu vurgusu yaparak, "Talimat verdim pahalı satışı önleyeceğiz" açıklaması, piyasalarda hareketliliğe neden oldu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirdi. Erdoğan'ın fiyatların istikrara kavuşması için kararlı olduğunu gördüğünü belirten Palandöken, "Konfederasyonla işbirliği ile 2 milyon esnafımızla birlikte fahiş fiyatların önüne geçilmesi ve üretimin artırılması için çalışmalar başlayacak. Bunu artık hayata geçirmenin zamanı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spekülatif fiyat artışlarının, üreticinin ve tüketicinin zararına böyle bir ticaretin mümkün olmayacağını söyledi" dedi.
'FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞECEK'
Fiyat istikrarının sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını da ifade eden Palandöken, "Biz de elimizi taşın altına koyacağız. Vatandaşın daha kaliteli, daha kısa zamanda evine en yakın noktada ihtiyacını almasının sağlanması için birlikte çalışacağız" dedi. Vatandaşın uygun fiyata ne zaman alışveriş yapacağı konusunda da bilgi paylaşan TESK Başkanı Palandöken, TBMM'nin açılacağı günü işaret etti. TBMM'nin ilk gündem maddesini fiyatlarda istikrarı sağlayacak formüllerin oluşturacağını belirten Palandöken, "Vatandaşlarımız hiç tedirgin olmasın. Bundan sonra zaten bir mevsimsel bir düzelme olacak. Fiyat istikrarı kendiliğinden zaten gelmiş olacak. Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da müjdeleriyle birlikte piyasaları regüle etti. Benim tahminim 15-20 gün sonra bu hareketlilik başlayacak. Dolayısıyla piyasalar rahatlayacak. Sebze meyve fiyatlarında yüzde 50 oranında bir düşüş olacak" diye konuştu.
Palandöken, her yıl turfanda döneminde fiyat artışı olduğunu, ancak bu yıl nedense çok dillendirildiği için dikkat çektiğini söyledi. Seraların yıkılması ve doğal afetlerin de fiyat artışına sebep olduğunu kaydeden Palandöken, "Tabi fırsatçılar da bu sırada görevdeydi. Her ne kadar hükümet bu konuda halka destek olsa da üretilecek ürünün yetişmemesi nedeniyle arz- talep dengesinde değişim oldu. Süratle önümüzdeki haftalarda fiyatlarda gerileme olacak" dedi.
Yerel seçimlerin bitmesiyle artık herkesin ekonomiye odaklanacağını belirten Palandöken, "Süreç böyle devam etmeyecek. Herkes emin olsun ve tedirgin olmasın. Fiyatlar ciddi oranda düşecek. Önümüz Ramazan. Özellikle belirtmek istiyorum, her Ramazan öncesi et başta üzere gıda fiyatlarının yükseleceği yönünde söylentiler çıkıyor. Böyle bir şey olmayacak. Piyasada et bol. Tedirginliğe gerek yok" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Röp: Bendevi Palandöken
Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) -
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İşten çıkartılan işçiler toplandı, belediye başkan yardımcısı söz verdi
İzmir'de Çiğli Belediyesi’ne bağlı şirkete seçim öncesi alınan 110 işçiden 10’unun işten çıkartılması üzerine bir araya gelen işçiler sorunlarının çözülmesini istedi. İşçileri dinleyen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, kimseyi mağdur etmeden sorunu halledeceklerinin sözünü verdi.
Çiğli Belediyesi’ne bağlı Çiğli Gıda A.Ş.’ye seçimden önce mart ayında 110 işçi alındı. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan şirketin işçi sayısı 92’den 202’e yükseldi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Çiğli Belediye Başkanlığı'na CHP'li Utku Gümrükçü’nün seçilmesinin ardından seçim öncesi işe alınan 10 işçi işten çıkartıldı. Diğer 100 işçinin işten çıkartılacağı söylentileri üzerine işçiler Demokrasi Parkı’nda bir araya geldi. Eylem hazırlığında olan işçileri Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, ziyaret etti. Park içindeki restoranda işçilerin çözüm önerilerini dinleyen Koçer, hatanın daha önceki yönetimde olduğunu belirterek, işe alınan işçilerin mağdur edilmeyeceğini söyledi. Şirket hakkında işçilere bilgi veren Koçer, şöyle dedi:
"Çiğli Gıda A.Ş., seçime kadar 92 kişiyle çalışırken, Mart ayında 110 işçi daha işe alınmış. Dolayısıyla karşımızda bir sorun var. 'Bu sorunu nasıl çözeriz' diye düşündük. Sorunu çözmek için buraya geldik. Sizlerle birlikte çözeceğiz. Bu sorunu yaratanlar belli. Burada çalışan arkadaşların mağduriyetlerini gidermek için buraya geldik. Bugüne kadar kimseyi mağdur etmedik. Bundan sonra da mağdur etmeyeceğiz. Size bunun sözünü veriyorum"
Çiğli Gıda A.Ş’de çalışan işçilerden Veli Atalay, Koçer’in şirkete bağlı tesislerin zarar ettiğine yönelik sözlerine, "Madem zarar ediyor neden bu tesisler açılıyor? Neden işe alındık? Biz de çocuğumuza evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Bize verilen sözler var. Biz bedavaya da çalışırız ama sokaktaki hapçı esrarcı olmayacağız" diye konuştu. Koçer’in konuşması sırasında bazı kadın işçilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Bazı işçiler maaş almadan birkaç ay çalışabileceklerini belirtirken, bazı işçiler ise bu öneriye karşı çıktı. İşçilerin çözüm önerilerini dinleyen Koçer'in sorunun en kısa zamanda çözüleceği ve kimsenin mağdur edilmeyeceği sözleri üzerine topantı sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İşçilerden görüntü
- Konuşmalardan görüntü
- Genel ve detay görüntü
Mehmet CANDAN
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