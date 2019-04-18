DHA YURT BÜLTENİ-17

Trabzon'da istinat duvarlarında çatlak oluşan 4 katlı bina boşaltıldı TRABZON'un Ortahisar ilçesinde istinat duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı, bitişiğindeki 11 katlı diğer bir binanın çevresinde ise çökme riskine karşı önlem alındı. Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın istinat duvarında çatlaklar oluştu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ve belediye ekipleri binada inceleme yaptı. İstinat duvarlarında irili ufaklı çatlaklar olduğu tespit edilen binanın tahliyesine karar verildi. Görevlilerin uyarısı ile bina tahliye edildi. İstinat duvarının çökme riskine karşı da bitişiğindeki 11 katlı binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri, tedbir amaçlı boşaltılan ve çevresinde önlem alınan binalarda teknik inceleme başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bina detayları

İstinat duvarı detayları

Vatandaşlarla röp. HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK TRABZON-DHA ================ Kanseri yenen öğretmene okulunda gözyaşartan karşılama(2)

'ÖĞRETMENLİK YAPMAYI ÖZLEDİM' Bunlar da ilginizi çekebilir Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu Çukura düşen ineği, itfaiye kurtardı Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Kanseri yendikten sonra döndüğü okulu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde öğrencileri ve arkadaşları tarafından sevgi seli ile karşılanan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu(58), öğrenci ve öğretmen arkadaşlarının kendisine yaptığı sürprizde çok duygulandığını söyledi. Poyrazoğlu, "27 yıllık öğretmenim, bundan 8 ay önce kanser şüphesiyle hastaneye gittim. 8 aylık süreci Denizli'deki Pamukkale Üniversites Hastanesi'nde tamamladım. Buradaki akademisyen kadro ve doktorların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçirdiğim hastalığın tedavisi ilaç ama en büyük oranla moral ve motivasyona da dayalı. Bu yüzden herkes bana çok destek oldu. Başta ailem, arkadaşlarım, öğretmen camiası okul müdürüm, komşularım insanların o kadar çok seveni oluyormuş ki bu duruma düşünce beni hiç bir zaman mesaj ve iletileri ve aramaları ile destek veren öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Süreci tamamladım. Bundan sonra en kısa sürede tekrar tahtanın başına olmak istiyorum.Çok özledim mesleğimi yapmamı, 8 aydır çok uzak kaldım. Hiç bir şey yapmadan yaşamın kıyısında kalmak çok zor. Ancak gelen destek telefonları ile moral ve motivasyon yükseltince tedavim daha kısa sürede tamamlandı" dedi.

'AĞLADIM'

Okula döndükten sonra öğrencilerinin kendisine yoğun bir duygu seli yaşattığını belirten Poyrazoğlu, "Okula geldiğim de öğrencilerim bana büyük bir güç verdi. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok güçlü ve moralli hissediyorum. Bu hastalıkla uğraşan herkese şunu söylemek istiyorum. Yaşamak çok güzel. Bu hastalıkta moral ve motivasyonla yeneceğini inancı pekişmesi. Ben böyle bir tören ve kalabalığın toplanmasını istemediğim için böyle teneffüs olmadan ders arasındayken gideyim çocuklar beni görmesin istemiştim. Çünkü dersin aksamasını da istemiyordum açıkçası.Geldiğim de bambaşka bir senaryo gördüm. İnsan çok sonra tanıdığı, gördüğü birisine sarılmak istiyor. Ben buraya girince herkesi tanıyor ve herkese sarılmak istiyordum. Fakat bir süre sonra o yukardan balonların atılması ve daha sonra tutamadım kendimi çok fazla sert gözüken o Muharrem hoca imajını bir anda yerle bir ettim. Ağladım. Çok büyük bir duygusallık yaşadım.Çocukların yarattığı bu ortam çok güzeldi. Onları çok seviyorum ve onlara daha fazla faydalı olmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte daha fazla çalışmak istiyorum. Hepsi ayrı bir değer çünkü. Sağ olsunlar onlarda bana aynı değeri göstermişler bu eğitimin yada mesleğimizin en güzel yanıydı.Çok güzel bir gün yaşadım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğretmen Muharrem Payrozoğlu ile röp.

-Okuldan detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) ===================== Testereyle ağaç keserken canından oluyordu Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya atölyesi bulunan Mehmet Cengiz, testereyle ağaç kestiği sırada, fırlayan ağaç parçası başına isabet etti. Ağır yaralanan Cengiz, tedaviye alındı Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilya atölyesi bulunan Mehmet Cengiz (56), şerit testereyle ağaç kesimi yaparken, fırlayan ağaç parçası başına çarptı. Başından yaralanan adam, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Cengiz'in hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-yaralının hastane görüntüsü Süre: 0.40 Boyut: 75 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGOL-DHA ======================= Kediye tekme atma davasında karar ESKİŞEHİR’de kliniğini önündeki bir kediye tekme atan 6 yaşındaki bir çocuğu uyaran veteriner Turgay Özdemir’e (60) saldıran çocuğun dedesi ve babasına, yargılandıkları davada mahkemece 1 yıl 1’er ay hapis cezası verildi.

Olay, 2017 yılı Haziran ayında Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki ‘Kalbim Veteriner Kliniği’ önünde meydana geldi. Dedesi Burhaniddin Erbay ile birlikte veteriner kliniğini bulunduğu apartmandaki evlerine giden 6 yaşındaki bir çocuk, klinik önündeki kediye doğru tekme salladı. Tekmesi kediye isabet etmeyen çocuğa veteriner Turgay Özdemir sözle uyarıda bulundu. Dede Burhaniddin Erbay ve veteriner Özdemir arasında tartışma çıktı. Dede ile veteriner birbirlerini ittiği sırada çevreden gelenler araya girdi ve iki tarafı uzaklaştırmaya çalıştı. Kısa süre sonra çocuğun babası Bora Erbay da gelip tartışmaya katıldı. Baba Erbay, veteriner Özdemir'i arkadan boynundan tutarak yere düşürdü. Düşme sonucuna sol ayağı kırılan veteriner Özdemir çağrılan 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılırken, ayağı alçıya alındıktan sonra taburcu edildi. Veteriner Turgay Özdemir’in işyeri güvenlik kamerası kayıtlarıyla şikayette bulunması üzerine Eskişehir 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne saldırıda bulunan şüpheliler Burhaniddin Erbay ve oğlu Bora Erbay ile Turgay Özdemir hakkında karşılıklı olarak ‘basit yaralama, hakaret ve tehdit’ dava açıldı. Karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Burhaniddin Erbay ile oğlu Bora Erbay katılmazken, Turgay Özdemir ile avukatı hazır bulundu. Eskişehir 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi veteriner Turgay Özdemir’e beraat kararı verirken, ona saldıran Burhaniddin Erbay ile oğlu Bora Erbay’a ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıl 1’er ay hapis cezası verdi.

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-İşyeri güvenlik görüntüleri Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)- ================ Caretta caretta'ların yumurta bırakacağı plajda temizlik MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde caretta caretta cinsi kaplumbağaların üreme alanı Çalış Plajı, traktöre bağlanan kum eleme aracıyla temizlendi. Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, plajdaki çalışmalarla, deniz kaplumbağalarının yumurtlama ve yuva sayılarında artış gözlendiğini söyledi. Gün batımı manzarasıyla ünlü Çalış Plajı'nda, Çalış Turizm Tanıtma Derneği'nce temizlik çalışması başlatıldı. Bu kapsamda kumsala giren traktör, arkasına bağlanan eleme makinesiyle kumdaki taş ve çöpleri ayrıştırdı. Geçmiş sezondan kalan atıklar, eleme makinesi sayesinde tamamen temizlenmiş oldu. Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, 2.5 kilometre uzunluğundaki kumsalı taşlardan arındırdıklarını belirterek, "Kumsalı yıllardır temizlediğimiz için kumun kalitesi arttı. Son yıllarda artış gösteren yuvalama sayısında yapılan temizlik çalışmalarının etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

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- Çalışmalardan detay Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - ========================== Çukura düşen ineği, itfaiye kurtardı VAN'ın Başkale ilçesinde, foseptiğe düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Başkale ilçesinin Aşalah Mahallesi'nde bir evin yanında bulunan üstü açık lağım çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı. Mahallede üstü açık bırakılan foseptiğe büyükbaş hayvan düştü. Sahibi tarafından yapılan ihbar sonrasında Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine giderek çukura düşen hayvanı kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. Açık bırakılan çukurun kapatılması için de kurum bilgilendirmesi yapıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-Lağım çukuruna düşen ineği kurtaran itfaiye ekipleri ve vatandaşlar

-İneğin lağım çukurundan çıkarılması

-Detaylar BOYUT:79 MB - SÜRE:39 SN Engin ERTÜRK/BAŞKALE,(Van)-(DHA)- ============================ Elazığ'da fotokapanla dağ keçisi sürüsü görüntülendi