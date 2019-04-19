DHA YURT BÜLTENİ -17

BAKAN SELÇUK: GENEL SAĞLIK SİGORTASI, 'TÜRK MUCİZESİ' AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün dünyanın en geniş kapsamlı, en düşük maliyetli ve en derinlikli sağlık paketini sunan Türk Genel Sağlık Sigorta Sistemi, 'Türk mucizesi' olarak adlandırılabilecek bir sistem" dedi. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları'nın 10'uncusu, Antalya'da yapıldı. 18-20 Nisan tarihleri arsındaki toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan OHSAD Başkanı Reşat Bahat, "Türkiye'de 571 hastane var ve bunların 20-25'i sağlık turizmi yapabilecek kapasitede. 20 milyar dolarlık bir sağlık turizmi hedefi konuldu ama en az 150 hastaneyle bunu yapabiliriz" dedi. Sağlık hizmetini bir kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise "Sağlık hizmetinin finansmanını üstlenen Bakanlık olarak; sağlık hizmetinin tüm vatandaşlarımıza eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulması birincil hedefimiz. Sizler bizim temel çalışma ve çözüm ortaklarımız, aynı zamanda birlikte sunduğumuz hizmetin asli unsurlarısınız. Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri olan sosyal güvenlik reformunu ve onun en dikkat çeken değerli unsuru olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemini kurup işletme başarısını AK Parti iktidarları olarak sizlerle birlikte elde ettik" diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler Kamu Sen, toplu sözleşmeden en az yüzde 26 zam bekliyor Posof, Nisan'da beyaza büründü

'TÜRK MUCİZESİ' Bakan Selçuk, "Bugün dünyanın en geniş kapsamlı, en düşük maliyetli ve en derinlikli sağlık paketini sunan Türk Genel Sağlık Sigorta Sistemi, 'Türk mucizesi' olarak adlandırılabilecek bir sistem. Uluslararası bir başarı örneği olarak nitelendiriyoruz. Bu kamunun, özel sektörün, bir bütün olarak Türkiye'nin başarısıdır. Anayasa'nın devlete görev olarak verdiği Genel Sağlık Sigortası'nı kurup işletmek 26 yıl sonra ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın başında bulunduğu AK Parti hükümetlerine nasip oldu. 2008'de gerçekleştirilmeye başlanıp 2012'de bütün hükümleriyle yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformunun ve onun iki temel unsuru olan kanunların altında AK Parti hükümetlerinin imzası bulunmaktadır" dedi. GSS'NİN ÖNEMİ Sosyal güvenlik reformunun en önemli sonucu olan GSS'nin öneminin, ancak geçmişle mukayeseyle anlaşılabileceğini kaydeden Selçuk, 2002'de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortası'nın kapsamını, bugün yüzde 99,5'e çıkardıklarını açıkladı. Neredeyse parası olanların değil herkesin ulaşabileceği bir hizmet olarak sistemin bugün gündemde olduğunu kaydeden Selçuk, "Ülke genelindeki 17 bin eczaneden sadece 3 bin 260'ının SSK ile sözleşmesi vardı. SSK bünyesindeki 261 eczane ile birlikte ülkedeki eczanelerin ancak yüzde 19'u kamu sağlık sigortasına hizmet verebiliyordu. Bugüne baktığımızda ise 26 bin 221 eczanenin tamamına yakınından vatandaşlarımız sağlık sigortası kapsamında yararlanabiliyor" dedi.

Bugün tüm sigortalıların özel-kamu ayrımı olmaksızın 2 bin 463 sözleşmeli sağlık hizmet sunucusundan hizmet alabildiğini anlatan Selçuk, bütün bu verilerdeki iyileşmeyi, aslında sağlık hizmetlerine ve dolayısıyla GSS'ye daha fazla kaynak ayırarak sağladıklarını söyledi. Dünyanın hiçbir ülkesinde 76 TL ile kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu tüm aile üyelerini kamu sağlık sigorta sistemine dahil eden başka bir sistem olmadığını belirten Selçuk, şöyle konuştu: "Türkiye'de belirli bir düzeyin altında geliri olanların bu primini de devletimiz ödüyor. Onları aynen memurlar ve işçiler gibi kapsama alıyoruz. Eskiden 'Yeşil Kartlı' olarak tanımlanan bu kapsamdaki vatandaşlarımız üniversite hastanelerinden ve hatta özel hastanelerden de yararlanabiliyor. Eskiden hemen hiçbir eczaneden ilaç alamazlarken bugün ise 8 bin 353 vatandaşımız için Bakanlık bütçemize özel ödenek koyduk" diye konuştu 7 YILDA 43 MİLYAR TL ÖDEME 2012 yılında uygulamaya başlanan GSS kapsamında bugüne kadar yaklaşık 43 milyar TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyleyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle dedi:

"Kişi başına milli geliri orta gelir düzeyinde olan ve kayıt dışılığın yüzde 30'lar bandında olduğu bir ülkede böyle bir mucizeye sahip olmanın da hepimizin ortak başarısı olduğunu düşünüyorum. Bugün hekime müracaatların yaklaşık yüzde 16'sı özel sağlık hizmet sunucularına yapılmaktayken SGK sağlık harcamaları içindeki tedavi harcamalarında özel sağlık hizmet sunucularının aldığı pay yüzde 20,4. 2018 yılında 69 milyon kişi hastaneye başvurmuşken, bunlardan 25 milyonu özel hizmet sunucularına başvurmuş. Bunun karşılığında SGK olarak özel hizmet sunucularına sadece 2018 yılında 10 milyar 272 milyon lira ödeme yapmışız. Özellikle 2007 yılından bu yana birçok işlem kalemi değişmeksizin devam eden SUT'un ciddi bir revizyona tabi tutulmasına dair talebinizi de makul ve haklı gördüğümü belirtmek isterim. İnşallah bu konudaki çalışmalarımıza da devam ediyoruz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi

- Salondan detay

- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA) ================= ABD KONSOLOSU BAEZ: TÜRKİYE PATRİOT TEKLİFİNİ KABUL EDERSE GÜVENLİK ENDİŞELERİ KALMAMIŞ OLUR AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Alejandro Baez, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemine alternatif olarak Türkiye ile Patriot'ların satışıyla ilgili diyalogların devam ettiğini belirterek, "Türkiye Patriot teklifini kabul ederse güvenlikle ilgili endişeleri kalmamış olur, NATO içerisinde kullanılabilecek bir sistem almış olur. Dolayısıyla bizle, ittifakın diğer üyeleriyle ve F-35'lerle de bir sıkıntısı kalmamış olur" dedi. ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, özel konutunda gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baez, 31 Mart yerel seçimlerinde Adana'da tutkulu bir kampanya süreci yaşandığını gördüğünü anlattı. Baez, göreve yeni başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için "Hoş geldin diyorum ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alacak olmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alejandro Baez, S-400 projesinin gerçekleşmesi halinde F-35'lerin güvenliği konusunda sıkıntı olabileceği endişesinin yaşandığını kaydetti. ABD Kongresi'nin 'Amerika'ya karşıt olanları cezalandırma' şeklinde yasası bulunduğunu bildiren Baez, şunları söyledi:

"Söz konusu ülke aslında Türkiye değil, Rusya. Rusya ile özellikle savunma konusunda yapılan büyük meblağlarda anlaşmalar bu yasa uyarınca bazı yaptırımları getiriyor. Bu yasaya istisna yok ama başkana ne tür yaptırımlar uygulanabileceği konusunda biraz esneklik tanımlanmış. Türkiye'nin savunma endişelerini anlıyoruz, farkındayız ve Türkiye ile NATO dahilinde bu yaptırımları gerektirmeyecek şekilde alternatifler konuştuk. Bize göre cömert bir teklif yaptık Patriot füzelerinin satışıyla ilgili. Bu süreçte Türkiye Patriot teklifini kabul ederse Türkiye'nin güvenlikle ilgili endişeleri kalmamış olur ve NATO içerisinde kullanılabilecek bir sistem almış olur. Dolayısıyla bizle veya ittifakın diğer üyeleriyle ve F-35'le de bir sıkıntısı kalmamış olur. Bu diyaloglar devam ediyor ve ümit ediyoruz ki Patriot'ların satışıyla ilgili S-400'lere alternatif olarak ilerleyebiliriz. Tabii ki buna karar vermesi gereken taraf Türk hükümeti ama S-400'le devam ederse de bunların nasıl sonuçları olacağını da bilmesi gerekiyor."

Görüntü Dökümü

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- ABD Konsolosu Baez'den detaylar

- Baez'in açıklamaları

- Toplantıya katılan gazetecilerden detaylar

- Gazetecilerin soru sorması SÜRE:05'54" BOYUT:654 MB Haber-Kamera:Nuri PİR/ADANA, (DHA) ============================== Kayıp iş adamı yazlığında boğulmuş, cinayet şüphelisi yurt dışına kaçmış İSTANBUL'da geçen şubat ayından bu yana kayıp olan ve cansız bedeni Tekirdağ'daki yazlığında bulunan iş adamı Şahin Akça'nın (59) ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi Azerbaycanlı S.M.'nin Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçtığı belirlendi. Türkiye'nin yanı sıra vatandaşı olduğu ABD'de lokanta işletmeciliği yapan iş adamı Şahin Akça, İstanbul'da kayboldu. Yurt dışında yaşayan ailesi, Akça'ya ulaşamayınca geldikleri İstanbul'da geçen 19 Şubat'ta kayıp başvurusunda bulundu, ancak iş adamının izine rastlanılmadı. Aile bunun üzerine 16 Nisan günü Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Şahin Akça'nın Tekirdağ'ın turistik beldesi Kumbağ'da yazlığı olduğunu bildirdi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kumbağ Safran Sokak'ta bulunan yazlığa girerek arama çalışması başlattı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ekipler, yazlığın çatı katında Şahin Akça'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede, Akça'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi. ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Şahin Akça'nın cinayet zanlısını yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Plakalı Takip Sistemi (PTS) incelemesinde iş adamının lüks aracının geçen 11 Aralık günü yazlığın bulunduğu bölgeye girdiği ve bir daha çıkış yapmadığı tespit edildi. İncelemelerde, Akça'nın beraberinde Azerbaycan uyruklu S.M. ile seyahat ettiği saptandı. Jandarma, yaptığı incelemede cinayet şüphelisi S.M.'nin 9 Ocak'ta Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet zanlısı Azerbaycanlı S.M.'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla çalışmalara başlandığını belirtti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İşadamının cesedinin bulunduğu yazlık

-Yazlığın çatı katı

-Yazlıktan detaylar

-Yazlığın kapısına vurulan mühür

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) ========================= ULUDERE'DE OTOMOBİL DEREYE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ ŞIRNAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Akıntıya kapılan otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, AFAD ekiplerinin yaptığı aramada sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Kaza, akşam saatlerinde Uludere ilçesinde Hilal beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 73 AAC 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye yuvarlandı. Akıntıda sürüklenen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, sürücü ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 kişiye müdahalede bulunurken, AFAD ekipleri ise derede arama yaptı. Olayı gören birçok kişi arama çalışmalarını takip ederken, sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Görüntü Dökümü:

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- Kazanın yaşandığı bölge

- Otomobilin devrildiği dere

- Genel ve detay görüntü

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,(DHA) ============================== 47 ÜLKEDEN BİN 100 ÇOCUK İZMİT'TE BULUŞTU KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 11'inci Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali çocukların kortej yürüyüşüyle başladı. 47 ülkeden gelen bin 100 çocuk geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11'inci Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali bu sene 'Doğa ve Çevre' temasıyla çocukların kortej yürüyüşüyle başladı. Kültür Tepesi'nden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasının önüne geleneksel kıyafetleriyle yürüyen 47 ülkeden bin 100 çocuk renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş boyunca halk danslarını sergileyen çocuklar ilgiyle izlenildi. Dünya çocuklarının oluşturduğu yürüyüş kortejini belediye binasının bahçesinde karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu festival bizim için dünyanın geleceğine atılmış en kutlu tohumdur. Çünkü biz biliyoruz ki dünyanın geleceğini çocuklar yeniden inşa edecek. Geleceğin dünyası daha güzel olsun diye, onlar daha güzel şeyler yapacaklar ve biz bu tohumları bugünden yetiştiriyoruz. Her yıl bir konsept ile toplanıyoruz. Bu yılki konseptimiz doğa. Bizler istedik ki bu sene çocuklarımız doğa bilinciyle yetişsinler. Ana temamız doğa olmak üzere çocuklarımıza yine bir dünya eğlence hazırladık. Üç gün boyunca muhteşem eğlenceler sizi bekliyor. Bu eğlenceler esnasında yeni arkadaşlıklar kuracaksınız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocukların yürüyüşü

-Çocukların yerel kıyafetlerle dans etmesi

-Belediye binası önünde toplu fotoğraf çekilmeleri

-Yürüyüşü izleyen vatandaşlar HABER: Alişan KOYUNCU/KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ====================== Posof, Nisan'da beyaza büründü ARDAHAN'ın Posof İlçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar, ani bastıran kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. Posof'ta ilçesinde aniden bastıran kar Nisan ayında adeta kışı yaşattı.Kar yağışı ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken zaman zaman kar topu oynamayı ihmal etmediler. Taksi durağının önündeki araçların üzerinde biriken karları temizleyen araç sahipleri de araç üzerinde kardan adam yapmaya çalıştılar. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışı

-Araçlarının üzerindeki karı temizleyen vatandaşlar

-Taksicilerin kardan adam yapmaya çalışmaları

-Birbirlerine kar topu atmaları Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA) ============================= Empati kurmak için ellerinde su bidonlarıyla kadınlara karşı maç yaptılar