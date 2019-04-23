DHA YURT BÜLTENİ -17

Tunceli'nin Pertek ilçesinde evlerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Gülsüm Taş (61) ile oğlu Cafer Taş'ın (30) cenazeleri, Elazığ'da yapılan otopsinin ardından memleketlerine getirildi. Anne ve oğlu için Pertek Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Pertek Cemevi dedesi tarafından anne ve oğul için kılınan namazın ardından omuzlara alınan cenazeler, Asri mezarlıkta yan yana kazılan mezarlara defnedildi. ÖLMEDEN ÖNCE İFADE VERDİ Öte yandan Cafer Taş'ın yaralı olarak kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde polise verdiği ifadede, "Annemle evde olduğumuz sırada kapı çaldı. Açtığımızda beyaz maskeli biri o anda bize saldırdı. Annemi ve beni bıçakladı. İkimiz ağır yaralandık. Saldırganla bir süre boğuştum sonra saldırgan kaçtı, annem bana yardım etti 200 metre sürünerek ana yola çıktık, sonrasını hatırlamıyorum" dediği belirtildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde elde edilen delil ve bulguların değerlendirildiği, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Suriye tarafında TIR'larla getirilen beton bloklar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),(DHA)

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Konyaaltı Sahili'nde 23 Nisan bereketi (2)

ALANYA'DA PLAJLAR DOLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı izinli olarak geçirenler plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü ilçenin ünlü Damlataş ve Kleopatra plajlarına gelenler, güneşlenip, denize girdi. Meteoroloji yetkilileri güneşli havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Sahilden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Uluslararası Manisa Mesir Festivali başladı

Uluslararası Manisa Mesir Festivali, 26'ıncı Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılışıyla başladı.

UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 479'ncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'yla start aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde firmalara kapılarını 26'ncı kez açan fuara ise; Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Mehmet Yılmaz, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Fuarın açılış töreni öncesi, Sri Lanka'dan gelen yabancı dans topluluğu ekibi gösteri yaptı. Sri Lanka ekibi, ülkesindeki saldırı sonrası isterlerse gösteriyi gerçekleştirmeyebilecekleri yönündeki öneriye, Türkiye'ye bunun için geldiklerini belirterek, gösteriyi yapacaklarını söyledikleri belirtildi.

'ÜLKEMİZ AVRUPA SIRALAMASINDA İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR'

Açılışta konuşma yapan MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, son dönemde Türkiye'nin fuarcılıkta yükselişe geçtiğini belirterek, "Dünyadaki 200 bin metrekarenin üzerinde yer alan fuar sıralamasında, 28 ülkeden birisi Türkiye Cumhuriyeti olarak yer almıştır. Bu 28 ülkeden ilk 5'i, dünyadaki tüm fuar gelirlerinin yüzde 60'ını kendisi alıyor. 2018 yılında Avrupa'da 2 bin fuar düzenlenmiş. Ülkemizde düzenlenen 400 fuar, Avrupa sıralamasında ikinci sırada yer almıştır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün de Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Manisa ve Türkiye için çok önemli ve değerli olduğunu belirtti. Başkan Ergün, açılışı yapılan Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın da yurtiçi ile yurtdışından birçok firmayı ağırladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Ahmet Deniz de mesir festivalinin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından fuar merkezi önünde açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri, fuar merkezi içerisindeki stantları gezdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen fuar, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde SNS Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Manisa Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 120 firmanın katıldığı fuar, 28 Nisan'a kadar 10.00- 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

HAZIRLIKLAR VE FESTİVAL PROGRAMI

28 Nisan Pazar günü Sultan Camii kubbe ve minarelerinden, evlerin balkonlarından olmak üzere 45 noktada saçılacak olan 6 ton mesir macunu, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği tarafından hazırlanıp, paketlendi ve koruma altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ise şehrin işlek noktalarını ve mesirin saçılacağı Sultan Camii çevresini Türk Bayrağı ve festivalin bayraklarıyla donattı. Festival kapsamında bando ve dans gösterileri, sokak konserleri ile renklenecek olan 24 Nisan Çarşamba günü, fantezi müziğin sevilen sesi Kibariye saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılarla buluşacak. 25 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te bir otelde karma el sanatları sergisi açılacak. Saat 15.00'te Kültür Merkezi'nde 'Dünden Bugüne Basında Mesir' konulu gazete haberleri sergisi, Kalemle Kağıdın Düeti isimli 'Tükenmez Kalem' sergisi, 'Dodolina Seramik' sergisi açılacak. Yine aynı gün fener alayı ve Uluslararası Halk Dansları Gala Gecesi düzenlenecek. 26 Nisan Cuma günü Saat 12.00 Sultan Camii'nde Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve mesire emeği geçenlerin ruhuna mevlidi şerif okunacak. Pilav ve keşkek dağıtılacak. Saat 21.00'de Türk pop müziğinin sevilen sesi Fettah Can Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek. 27 Nisan Cumartesi günü Yeni Han Develik alanında 18. Mesir Yemekleri ve Mesirli Tatlılar Yarışması düzenlenecek. Saat 21.00 arabesk müzik şarkıcısı Serkan Kaya Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılarla buluşacak. Köklü festival, 28 Nisan Pazar günü, saat 12.00'de geleneksel mesir korteji ve ardından Sultan Camii'nden 6 ton mesir macununun halka saçılmasıyla noktalanacak.