DHA YURT BÜLTENİ -17

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

İZMİR'in Bornova ilçesinde iki yıl önce Yağmur K.'yi (9) taciz ettiği iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakılan inşaat işçisi Tuncay Ç. (59), bu defa Muğla'da, Suriyeli kız çocuğu S.J.'ye (10) "Seni İzmir'e götüreyim" ve M.S. (12) adlı erkek çocuğuna da ilişki teklifinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin, ilkokul bahçesine girerek öğrencilerin ellerini okşadığı da ileri sürüldü. Bornova'daki olayda, Yağmur K., duruşma öncesi sanık Tuncay Ç. ile karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden yaşamını yitirmişti.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan mühimmat yüklü askeri araç, zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ve komandolar, konvoy halinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.

Tuncay Ç. iki yıl önce İzmir'in Bornova ilçesinde, torununun arkadaşı Yağmur K.'ye (9) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, hakkında dava açılmıştı. Yağmur, duruşma öncesi sanıkla karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden yaşamını yitirmiş, aile, kızlarının ölümünden sorumlu tuttuğu Tuncay Ç. hakkında, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL manevi, 1 TL de maddi tazminat davası açmıştı. Davada, Yağmur'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirtilmesine rağmen üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen, eşinden boşanmış olan, 3 çocuk sahibi Tuncay Ç., geçen yıl tahliye edilmişti.

Muğla'da inşaat işçiliği yapan Tuncay Ç.'nin okul bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine Bayır Jandarma Karakolu ekipleri, Salih Paşalar Mahallesi'ne gitti. Tuncay Ç.'nin, Salih Paşalar İlkokulu bahçesine girerek, öğrencilerden Suriye uyruklu S.J.'ye "Seni İzmir'e götüreyim" dediği, M.S. isimli erkek çocuğuna da ilişki teklif ettiği iddia edildi. Tuncay Ç.'nin ayrıca, okul bahçesinde çocukların ellerini okşadığı ileri sürüldü.

ISPARTA'da, kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne seyreden Veysel G.'nin kullandığı 07 NOS 02 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat S. yönetimindeki 07 ZH 177 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücüler Veysel G. ve Murat S. ile otomobildeki İbrahim T., Orkun A. ve Hande K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Isparta'daki hastanelerde tedaviye alındı.

Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Bodrum'da

UKRAYNA'da pazar günü yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen komedyen Volodimir Zelenskiy, 2 günlük tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Ukrayna'da pazar günü yapılan seçimde oyların yüzde 73'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilen Volodimir Zelenskiy, seçim galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından, "Şeffaf olma konusunda anlaştık. İşte böyle. Türkiye'ye uçuyoruz. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum" ifadelerini kullandı. Bodrum'a 2 günlüğüne tatile gelen Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan bir otele yerleşti. Zelenskiy'in yine aynı otelde kendi şirketi tarafından düzenlenecek çocuk festivaline katılacağı belirtildi. Festivalin basına kapalı gerçekleşeceği bildirildi. Seçim yorgunluğunu Bodrum'da atan Zelenskiy'in, pazar günü Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

YARIN YATLA GEZİYE ÇIKACAK

Bodrum ilçesine tatil için gelen Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, konakladığı otelden dışarı çıkmadı. 5 yıldızlı otelde Zelenskiy'e, kendi korumalarının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanlığı korumalarının da eşlik ettiği öğrenilirken, otel bölgesine gazeteciler alınmadı. Zelenskiy'in, yarın (cumartesi) sabah 40 metrelik bir yatla,Yunan adalarını da kapsayan geziye çıkacağı öğrenildi.