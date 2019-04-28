DHA YURT BÜLTENİ -17

İzmir'de piknik yolunda kaza: 3'ü çocuk 7 ölü, 1 yaralı (ek)

CENAZELER YARIN DEFNEDİLECEK İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Turan Kaplan (38), Evin Kaplan (31), Asel Kaplan (7), Zeynep Lina Kaplan (1), Funda Kaplan (26), Ferit Kaplan (21) ve Özgür Kaplan'ın (13) cenazesinin yarın Buca'da Kaynaklar Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ==================== Kocaeli'de görevli doktor, hastanedeki odasında ölü bulundu KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde görevli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tolga Yazıcı (41), hastanedeki çalışma odasında ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Alikahya Yerleşkesi'nde meydana geldi. Hastanedeki odasına giren Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tolga Yazıcı'dan yaklaşık 4 saat haber alamayan çalışma arkadaşları, odanın kilitli olan kapısını kırarak içeri girdi. Arkadaşlarını odada hareketsiz şekilde bulan sağlık çalışanları, yaptıkları kontrollerde Tolga Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunlar da ilginizi çekebilir Bu halıya paha biçilemiyor Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti! Esenyurt'ta yolda çökme (1)

Hastane personeli tarafından doktorun ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybeden Yazıcı'nın odasında inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Yazıcı'nın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. 'TIP DÜNYASI OLARAK BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ' Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, "Maalesef Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizde talihsiz bir olay yaşandı. Doktor arkadaşımızın hastanedeki çalışma odasında hayatını kaybettiğini öğrendik. Bundan sonraki süreçte ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından titizlikle yürütülecektir. Tıp dünyası olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden doktor arkadaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin hastaneye girmesi

-Detaylar HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

============================ Genç kızın feci ölümü, metrelerce sürüklendi İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre hafif ticari bir aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucu, yaya yolunda karşıdan karşıya geçen 17 yaşındaki Bürge Y.'nin ölmesine neden oldu. Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında Akçay Caddesi Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 AY 197 plakalı hafif ticari araç Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada Semt Garajı yakınında kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, hızlı olduğu ileri sürülen hafif ticari araç yaya yolundan karşıdan karşıya geçen Bürge Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz kız metrelerce sürüklenirken, hafif ticari araç hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bürge Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Öte yandan, genç kızın öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri Bürge Y.'ye çarpan hafif ticari araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde incelemelerde, Bürge Y.'ye çarpan aracın plakasının düştüğü tespit edildi. Bürge Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Cenazeden görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ============================= Yolun karşısına geçmeye çalışan genç, TIR'ın çarpmasıyla öldü AKSARAY’da, yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Baylan (16), TIR’ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi. Yüksel Coşkun (44) yönetimindeki 22 UB 407 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Baylan’a çarptı. Kazada Baylan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bulunan polis kontrol noktasına giden TIR sürücüsü yolda bir şeye çarptığını söyledi. Yapılan araştırmada sürücünün tarif ettiği yere giden polisler, karşıya geçmeye çalışan gencin cesedini buldu. Polis olay yerinde yapılan incelemenin ardından Enes Baylan’ın cesedini Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polislerin olay yerinde inceleme yapması

-TIR’ın görüntüsü

-Detaylar Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)) ======================= Adıyaman'da turist taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen turistleri taşıyan minibüs devrildi, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Nemrut Dağı'nın 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu izlemek için Elazığ'dan gelen yerli turistleri taşıyan Kahraman Bitik yönetimindeki 23 EH 393 plakalı minibüs, Arsemia Antik Kenti yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada minibüsteki 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan yaralılar olay yerine gelen ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.