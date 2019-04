DHA YURT BÜLTENİ - 17 

CAN: ONBİNLERCE ŞEHDİMİZİ ANMAK İÇİN TOPLANDIK

Ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, programa katılanlar adına bir basın açıklaması yaptı. Can, şunları söyledi:

"Bugün burada sözde Ermeni soykırımı iddialarını kınamak ve Ermeni çeteleri tarafından tam da burada, Süleymanlı’da vahşice katledilen on binlerce şehidimizi anmak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Bu hem ecdadımıza olan saygı ve sevgimizin bir gereği, hem de milli birlik ve bütünlüğümüz açısından ortaya koyduğumuz toplumsal refleksin dünyaya ilanıdır. Ermeni Diasporası, Ermenistan devleti ve Türkiye’ye düşman ülkeler tarafından gündemde tutulan sözde soykırım iddiaları adeta modern bir Haçlı seferine dönüşmüştür. Öyle ki, 1915 yılında Türk devletine haince saldıran Ermeni çetelerin hukuk çerçevesinde durdurulması için yapılan hareketler ve Osmanlı devleti tarafından tamamen güvenlik amacıyla alınan tehcir kararının, bu çevrelerce bir soykırım olarak adlandırılması ülkemize ve milletimize karşı topyekûn bir siyasi saldırı halini almıştır."