DHA YURT BÜLTENİ -17

Alacaklı avukatı Yusuf Yağız Yüce at üzerindeki haczin devam ettiğini ancak satışın düştüğünü belirterek, "İşlemleri yapmaya devam edeceğiz. Güzel bir hayvan, kendisine yazık olmasını istemiyoruz. İhaleye katılan olsaydı 37 bin 250 artı KDV’den satışa çıkacaktı. Gelir getiren bir at. İhaleye giren birileri olana kadar devam edeceğiz. Şampiyon bir at olduğu için yarışlarda koşma ihtimali var, kazandırması da iyi olduğu için yavruları da verimli koşabilecek. İngiliz saf kan bir at. Ölü bir yatırım değil. Hayvanın kapalı ağırda kalmasına, koşulların iyi gitmemesinden ötürü üzülüyoruz" dedi. Avukat Bulut Bağcı da atın kıymetli bir at olduğunu, söyledi.

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA) - Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

500 üniteyle geçen yılın rekorunu geçtiler

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Namık Kemal Ortaokulu ile Kızılay, ‘Kahraman olmak kanında var’ kan bağışı kampanyası düzenledi.