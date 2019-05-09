DHA YURT BÜLTENİ-17

Şule'nin babası: Yanlış tarafta, kızımı kurtaralım ANKARA'daki öğrenim gördüğü üniversitede, iddiaya göre, 'kadın hakları' eylemlerine katıldığı için Şule Duman'ı (20) kaçırıp, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki evine götüren Mecit Duman (45), kızının terör örgütünün elinde olduğunu öne sürdü. Duman, "Kızım örgütün elinde, MLKP, hatta resimleri var. HDP'nin bayrağını tutmuş bir resmi var. Kızımın HDP'nin bayrağını değil de Türk bayrağını tutması lazım. Yanlış bir tarafta. Kızımı kurtaralım" dedi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şule Duman, 27 Şubat'ta okulun önünden, iddiaa göre, üniversitedeki 'kadın hakları' eylemlerine katılmasına kızan babası ve 3 akrabası tarafından otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Babası, Şule Duman'ı, Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Uzunalan köyündeki evlerine götürdü. Şule Duman yolda mola verdikleri sırada cep telefonuyla arkadaşları mesaj atarak babası tarafından kaçırıldığını yazdı. Ailesi, Şule Duman'ın köydeki evinden çıkmasına izin vermezken, arkadaşları sosyal medyada kampanya başlattı. Şule Duman, jandarma tarafından 65 gün zorla tutulduğu evden çıkarıldı. Şule Duman, yeniden üniversitede öğrenimine devam etti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir! Bal ve fındık e-ptt mağazasında Liseli Vuslat'tan iyi haber

'KIZIN ODTÜ'NÜN ÖNÜNDE STANT AÇMIŞ EYLEM YAPIYOR, DEDİLER' Şule Duman'ın kaynakçılık yapan babası Mecit Duman, olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Şubat ayında Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nden aradılar. Ben inanmadım. Buradan Ankara'ya gittim. Terörle Mücadele Şubesi'nde, 'Kızın ODTÜ'nün önünde stant açmış, eylem yapıyor' dediler. Ben inanmadım. 'Git, ara' dediler, 'Üniversitenin önüne git' dediler. Gittim üniversitesinin önünde, aradım. 'Kızım neredesin?' dedim, 'Dersteyim' dedi. 'Kızım ben Ankara'da üniversitenin önünde seni bekliyorum' dedim. Öyle deyince bu telefonu kapattı. 10- 15 dakika sonra açtı, 'Ben ODTÜ'nün önünde dersteyim'. 'Kızım sen Ankara Üniversitesi'nde mi okuyorsun, ODTÜ'de mi okuyorsun? Hemen geliyorsun' dedim. 1,5- 2 saat sonra geldi. 'Gel kızım arabayla gidelim' dedim. Arabada akrabalarımı görünce bu korktu. Dedim bir şey yok gidiyoruz. 'Nereye gidiyoruz?' deyince 'Sonra anlatırım' dedim. Sakarya Kaynarca'ya geldikten sonra eve götürdüm. 'Bundan sonra Ankara'ya gitmek yok. Bundan sonra başka yerde okuyacaksın. Sen böyle şeyler yapıyormuşsun' dedim. Bu 'İnanmıyorum. Yalan söylüyorsunuz' dedi."

Kızıyla ilgili sosyal medyada kampanya başlatıldığını da dile getiren Mecit Duman, "2- 3 ay sonra kızıma sosyal medyadan çağrı yaptılar. Oradan M.P. diye bir kız paylaştı bu siteyi. Bütün her şeyi bozan M.P.'dir. Kızımı örgütleyen de M.P.'dir. Ben kızımı zorla getirmedim. Son durum, kızım onların elinde. Örgütün elinde, MLKP, hatta resimleri var. HDP'nin bayrağını tutmuş bir resmi var. Benim kızımın HDP'nin bayrağını değil de Türk bayrağını tutması lazım, yanlış bir tarafta. Ben buradan büyüklerime sesleniyorum. Kızımı kurtaralım. Kızım gidiyor, başka Şuleler gitmesin. Lütfen yardım edin, kızımızı kurtaralım" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Baba ile röp.

Babanın atölyede çalışırken görüntüsü Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) ============= 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama GAZİANTEP merkezli 3 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 3 tabanca ve 232 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep, Hatay ve Trabzon'da silah kaçakçılarının yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda baskın yapılan adreslerde 3 tabanca, 232 adet dolu fişek, 3 şarjör ve çok sayıda tabancaya markası ile seri numaraları bulunan logo ele geçirildi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler A.D., İ.D., H.A., A.Ç., O.Ş., M.T., M.Ş.C., T.K., S.Ö., K.A., S.K., V.H., H.K.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 11'i serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Operasyon düzenlenen ev havadan

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi Haber- Kamera: GAZİANTEP-DHA) ============================= Sivas'taki cinayette cenazeler ailelere teslim edildi SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde dün kocası ve görümcesini öldüren Keklik Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürerken, otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler de ailelere teslim edildi. Olay dün akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde yaşandı. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Keklik Kılıç (40), tartıştığı görümcesi Fadik Elmas (54) ve kocası Hacı Kılıç'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Elmas ve Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Keklik Kılıç ise jandarma tarafından gözaltına alındı. KÖTÜ DAVRANDIKLARI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ Kocasını ve görümcesini bıçaklayarak öldüren Keklik Kılıç olaydan sonra tarım ilacı içerek intihara kalkıştı. Kılıç, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, ardından ise bugün Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Keklik Kılıç'ın jandarma gözetimi altındaki tedavisi sürüyor. Ayrıca Keklik Kılıç'ın cinayeti kocası ve görümcesinin kendisine kötü davrandığı için işlediği öğrenildi.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ Olayda hayatını kaybeden Hacı Kılıç ve ablası Fadik Kılıç'ın otopsi işlemleri de tamamlandı. Yapılan otopsilerde Hacı Kılıç'ın 12 bıçak darbesiyle öldürüldüğü daha sonra ise boynunun kesilmek istendiği tespit edildi. Ablası Fadik Kılıç'ın ise vücudunun değişik yerlerinden aldığı 20 bıçak darbesi ile öldüğü tespit edildi. Cenazeler ailelere teslim edilerek Sarıkaya köyüne gönderildi. Görüntü Dökümü -Cenazelerin çıkarılışı -Genel Detay Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- (190 MB HD Görüntü) =================== Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara el yapımı top BURDUR'da, 'El Dikimi Top Ustası Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi' kapsamında kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerine, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu özel toplar dikerek, gönderdi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu desteğiyle 'El Dikimi Top Ustası Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi' başlatıldı. Kursta unutulmaya yüz tutmuş 130 yıllık gelenek olan el dikim top ustası yetiştiriciliği, 3 eğitmen ve 40 kadın kursiyerle sürdürülüyor. Ünlü firmalara rakip olacak kaliteli toplar üretilen proje kapsamında kursiyerler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin isimlerine özel baskılı top üretildi. Hazırlanan 18 özel top Ankara'ya gönderildi.

Bursa'da oturan dayısından 70'li yıllarda öğrendiği top ustalığı mesleğini kursiyerlere aktaran Hüseyin Şentürk, "Dayım Adem Kurtuluş Üsküp'ten bu mesleği Türkiye'ye taşıyan ustaların başında geliyor. 8 yaşından itibaren bu mesleğin inceliklerini öğrendim. Burdur'da istihdama çok önem veren MAKÜ Rektörümüz Adem bey bu projenin Burdur'da başlamasını önerdi ve kabul ettirdi. 40 kursiyerimizle bir ay içerisinde 300 top diktik" dedi. Bakanlar Kurulu'nun pazartesi günü yapacağı toplantıda önlerinde 1'er el dikimi top olması teklifi geldiğini söyleyen Şentürk, 2- 3 gün yaptıkları yoğun mesai sonucu büyük keyifle topları yetiştirdiklerini anlattı. Projede yer alan Felek Dengiz Tanhan, ev ekonomisine sağladığı katkıdan memnun olduğunu belirtirken, "Evde sıkıldığımız için buraya gelip hem stres atmış hem de para kazanmış oluyoruz. Çok kaliteli futbol ve voleybol topları üretiyoruz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Hüseyin Şentürk ile röportaj

- Top diken bayanlar

- Kursiyerlerle röportaj

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) =================== Sunucu Sivar ve eşinin köpeklerini zehirlemekle suçlanan sanığa hapis cezası MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşusu Kaan Ü.'ye (55), 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi. Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Django' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen, çiftin komşusu Kaan Ü., geçen yıl kasım ayında jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınmasından sonra ortaya çıkan görüntülerde Kaan Ü.'nün av tüfeğiyle havaya ateş ederek Sivar ve Dirvana çiftini tehdit ettiği ileri sürüldü. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ü., 22 Kasım 2017'de Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ancak avukatlarının itirazı sonucu sanık Kaan Ü. dah asonra serbest bırakıldı. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana'nın şikayetçi olduğu Kaan Ü. hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Tutuksuz sanık Kaan Ü.'nün, Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesi kapsamında 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi.

1 YIL 7 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün dördüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya Tanem Sivar, eşi Edhem Dirvana, Dirvana ailesinin avukatı Canset Şahinyılmaz, anne Zeynep Dirvana, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları Harika Kocacık ve Handan Bakbak ile Dirvana çiftinin dostları katıldı. Kaan Ü. duruşmaya gelmezken, avukatı hazır bulundu. Hakim, yargılama sonunda sanık Kaan Ü.'ye 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verdi. 'HAYVANLARIN MAL OLMADIĞI VERİLEN KARARLA, MEVZUATLA ANLAŞILDI' Dirvana ailesinin avukatı Canset Şahinyılmaz, DHA'ya adliye önünde açıklama yaptı. Kararın emsal olduğunu söyleyen Şahinyılmaz, "Zorlu bir süreç vardı. Bu süreçte davanın yakın takipçisi olduk. Yapılan yargılama sürecinde tüm deliller toplandı. Hakim, delilleri inceleyerek suçun sabit olduğunu gördü. Toplamda 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık lehine hiçbir takdir indirimi ve seçenek uygulamadı. Kamu vicdanını rahatlama ve suçta yetkin olan kişinin ıslahı için kararını verdi. Bu karar herkese hayırlı olsun. Umarım bu emsal karar sonrası yasal düzenlemeler vicdana yönelik olur. Aslında bu kadarla da kalmamalıdır. Hayvanların mal olmadığı verilen kararla, mevzuatla anlaşıldı. Yazılacak gerekçeyle daha çok sevineceğimize inanıyorum. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.