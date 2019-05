DHA YURT BÜLTENİ -17

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Öğretmenden 4'üncü sınıf öğrencisine tokat kamerada(2)

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bolu'da Cumhuriyet İlkokulu'nda, öğretmen G.Y.'nin şiddet uyguladığı öğrencinin babası H.E., haberlerin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne davet edildi. Baba H.E. emniyetteki ifadesinde öğretmen G.Y.'den şikayetçi olmadığını söyledi. H.E., öğretmen ile görüştüğünü kendisinin özür dilediğini ve olayı kendi aralarında hallettiklerini söylediği öğrenildi.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından ifadeye çağrılan öğretmen G.Y.' nin ise olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ve bir anlık boşlukta meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Öğretmen hakkında Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturma sürüyor.

BOLU (DHA)

