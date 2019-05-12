DHA YURT BÜLTENİ - 17 

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki Gücüksu baraj göletine beraberinde çocukları ile gelen iki kişi, bir süre sonra tekne ile açıldı. Sahilde yalnız bırakılan ve gölete giren 3 çocuktan 2'si boğuldu, kayıp olan 1 çocuğun bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. Olay, Gücüksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Bolat, çocukları Ceylin (7) ve Vahap Bolat (13) ile Şamil Özden de oğlu Alperen (8) ile birlikte traktörle Gücüksu Baraj göletine gitti. Ayhan Bolat ve Şamil Özden, bir süre sonra çocuklarını kıyıda bırakarak tekne ile gölete açıldı. Geri döndükleri kıyıda çocukları ve traktörü bulamayan Özden ve Bolat, traktöre bağlı ipin suyun yüzeyinde olduğunu görünce hemen jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, çocuklardan Ceylin Bolat ile Alperen Özden'in cansız bedenine ulaştı. İki çocuğun cenazeleri kıyıya çıkartılırken, kayıp oylan Vahap Bolat'ın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. Olayı öğrenince gölet kıyısına gelen çocuklarını yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dalgıçların gölete girmesi

-Genel ve detaylar

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-Fotoğraflar

Haber: Ömer KOÇ / GÖKSUN(Kahramanmaraş),(DHA)

Karabük’te iki sitenin bahçesinde çökme meydana geldi, yolda çatlak oluştu

Karabük’te, iki sitenin bahçesinde su kaçağı nedeniyle olduğu tahmin edilen çökme yaşandı, yolda ise yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluştu. Belediye ekipleri olaya su kaçağını bulmak için kazı çalışması başlattı.

Olay, öğlen saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi 5001 No'lu Cadde'de meydana geldi. Caddedeki yolda yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluşurken, yolun hemen altında bulunan 2 sitenin bahçesinde çökme, duvarlarında ise çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, caddeye şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Ekipler, olayın su kaçağı nedeniyle yaşandığı ihtimalini düşünürken, iş makinesiyle kazı çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşanan çatlak ve göçme den detay

-Belediye kiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

Polis tombala oynanırken baskın yaptı

KOCAELİ’de, polis kumar ve tombala oynanan yerlere baskın düzenledi, 5 iş yeri sahibi hakkında ‘Kumar oynatmak’ suçundan adli işlem başlatırken, kumar oynayan 34 kişiye ise toplam 10 bin 880 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinin katılımıyla 127 işyeri ve 5 dernek lokalinde denetimde bulunuldu. Baskınlarda kumar oynanan 2 tombala takımına, 3 okey ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Baskınlarda 3 bin 910 kişinin kimlikleri kontrol edildi. 5 kişi hakkında ‘Kumar oynatmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. 34 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 10 bin 880 TL ceza kesildi. Kumar masasında bulunan 635 TL para, işyerinde bulunan 2 sigara makinesine ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.

10 işyerine sigara içirmekten ve ruhsatsız 5 işyeri ile ilgili tutanak tutuldu. 6 kişiye ise kapalı alanda sigara içmekten toplam 918 TL idari para cezası kesildi.