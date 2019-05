DHA YURT BÜLTENİ-17

Görüntü Dökümü

- Seydi Keskin İlmk ve Ortaokulu

- Sınava giren öğrenciler

- Öğrencilerle röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),(DHA)

Jennifer Lopez, Regnum Carya Live in Concert'te konser verecek

LATİN müziğinin dünyaca ünlü ismi Jennifer Lopez, Regnum Carya Live in Concert etkinliği kapsamında ağustos ayında Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de konser verecek.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel tarafından geçen yıl başlatılan ve birbirinden ünlü dünya starlarının sahneye çıktığı Regnum Carya Live in Concert'te bu yıl müziği, oyunculuğu ve özel hayatıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği Latin müziğinin efsane ismi ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konser verecek. Bu yıl ünlü beyzbol oyuncusu A-Rod'la evleneceklerini açıklayan Lopez'in evlilik öncesi çıktığı 'It's My Party' turnesinden önce Regnum Carya'da sahneye çıkacak.

Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna ve Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetlerinin yanı sıra tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla Latin müziğin rakipsiz ismi olan Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta Regnum Carya sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Bu yılın yepyeni single'ı Medicine'ı ve aralarında On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kasım 2012'deki İstanbul konseri (ARŞİV)

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)

