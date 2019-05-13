DHA YURT BÜLTENİ-17

Dereye düşerek şehit olan uzman çavuş toprağa verildi TUNCELİ’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit vadisinde PKK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda dereden geçmeye çalışırken düşüp boğularak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk(29) memleketi Kütahya’nın tavşanlı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Rabia Sönmez, şehit olan nişanlısının tabutuna sarılarak, “Rüyanda gördüğünü söylemiştin, içine mi doğdu aşkım?” diyerek gözyaşı döktü. Bingöl’de görevli Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Çatan Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eme Sarıtaş-16' operasyonuna katıldı. Akşam intikal sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken, dengesini kaybeden Öztürk suya düşüp boğularak şehit oldu. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nden alınan şehit Halil İbrahim Öztürk’ün cenazesi uçakla memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine gönderildi. AİLESİ YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEDİ Şehit Halil İbrahim Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra baba ocağı olan Tavşanlı ilçesi Çırçır Çeşme Mahallesi, Kaynarca sokak üzerindeki evinin önüne getirildi. Burada şehit Halil İbrahim Öztürk’ün babası Halil, anne Hesna, kardeşi Harun ve nişanlı Rabia Sönmez isteği üzerine tabut açılarak son kez yüzü gösterildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından şehit Halil İbrahim Öztürk’ün cenazesi Cumhuriyet Meydanı’na getirildi. Buradaki cenaze törenine Kütahya Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Kütahya milletvekili Ahmet Tan, CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kütahya Belediye Alim Işık, şehidin ailesi, yakınları, birlikte görev yaptığı asker arkadaşları ve yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık katıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor? MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler Kayıp gazeteciyi 4 günde arama çalışmaları sürüyor

‘İÇİNE Mİ DOĞDU AŞKIM?’ Anne Hesna Öztürk ve nişanlısı Rabia Sönmez şehit Öztürk’ün tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sönmez Öztürk’ün rüyasında şehit olduğunu gördüğünü belirterek, “Rüyanda gördüğünü söylemiştin, içine mi doğdu aşkım?” diye ağladı. Şehit Halil İbrahim Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından Karcık köyü mezarlığında toprağa verildi. Şehit Halil İbrahim Öztürk’ün bir süredir nişanlı olduğu Rabia Sönmez ile Ekim ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

-Cenazenin baba ocağına getirilmesi

-Ailesi ve yakınları

-Evin önündeki kalabalık

-Helallik alınması

-Meydandaki cenaze töreni

-Cenazeye katılanlar

-Annesi ve nişanlısı tabutu başında ağlaması

-Cenaze namazı

-Cenazeye katılan askerler arkadaşları

-Kalabalık ve genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)- ====================== 'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (2)

HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu-2019'un öğleden sonraki bölümünde Doğu Akdeniz'de top atışları icra edildi. Saatte 720 kilometre hıza ulaşan ve havada 45 dakika kalabilen ŞİMŞEK-1 yüksek hızlı hedef uçak sistemi, fırkateynden havalandı. İnsansız yüksek süratli hava hedefi olan ŞİMŞEK-1 tarafından senaryo gereği belirlenen terör unsuru denizaltılar, hava savunma güdümlü mermisi ve toplarla vuruldu. Manş uçağının çektiği hedef, fırkateynlerden ateşlenen 76 milimetrelik toplarla tam isabetle vuruldu. Hava saldırılarına karşı başarılı atışlar gerçekleştiren Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı fırkateynler göz doldurdu. Tatbikatta bu sene Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı subay ve astsubay adayı öğrenciler, teorik bilgilerini kullanarak donanma stajlarını Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda komutanlarının nezaretinde uyguladı.

Tatbikatın gece bölümünde ise su üstü top atışları yapılacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tatbikattan görüntü

Atışlardan görüntü

Manş uçağından görüntü Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / MUĞLA, (DHA) ================ Trans birey, 7 bıçak darbesiyle öldürüldü (2)

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI Antalya'da trans birey Gökçe Saygı'yı evinde sırtından 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı Şahin Y. (20), polis tarafından Kepez bölgesinde yakalandı. Gözaltına alınan Şahin Y., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şahin Y.'nin geceyi Gökçe Saygı'yla birlikte geçirdiği belirlendi. Polis, cinayetin kıskançlık yüzünden işlenmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. ANTALYA (DHA) ================ Şoförünün kullandığı otomobilde başına dayadığı tabancayı ateşledi ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, iş insanı Şerafettin K., şoförünün kullandığı aracının arka koltuğunda başına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Şerafettin K. tedavi altına alındı. Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Araç alım satım ve kiralama işi yaptığı öğrenilen Şerafettin K., şoförünün kullandığı otomobilin arka koltuğunda tabancayla başına ateş etti. Aracın şoförü, K.’yı Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralanan K., ardından özel hastaneye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaymaz’ın hastaneye getirildiği aracı inceleme altına aldı. Araç ilk incelemenin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Görüntü Dökümü

-Devlet hastanesi acil önü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu’nun araç içinde inceleme yapması

-Çevredekilerin bakışı Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ======================== Derik'te öğretmensiz ve gözetmensiz sınav MARDİN'in Derik ilçesinde bulunan Seydi Keskin Ortaokulu'ndaki öğrenciler, onur sistemi uygulaması kapsamında sınavlara öğretmensiz ve gözetmensiz giriyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gündeme getirdiği 'gözetmensiz sınav' uygulaması, Derik ilçe merkezinde bulunan Kale Mahallesi'ndeki Seydi Keskin Ortaokulu'nda da hayata geçirildi. Okul idaresinin aldığı karar doğrultusunda, onur sistemi uygulaması ile sınavlara, başlarında bir öğretmen veya gözetmen olmadan ilk defa İngilizce sınavıyla başladı. Kopya çekmeyerek kendilerine olan güveni sarsmadıklarını belirten 8'inci sınıf öğrencisi Jinda Erol, "İlk defa böyle gözetmensiz sınav oluyor. Öğretmenlerimiz bize güvendi, biz onların güvenlerini sarsmayacağız. Bize güvendikleri için öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Bütün sınavlarımızın öyle olmasını istiyoruz" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Ayşenur Dora ise "İlk defa böyle öğretmensiz ve gözetmensiz sınava giriyoruz. Öğretmenlerimiz bize güvendiği için çok mutluyuz. İngilizce dersinde öğretmensiz bir sınav oldu. İlçemizde ilk defa böyle gözetmensiz bir sınav oluyor. Öğretmenlerimiz bize güvendi, öz güvenimiz artı, bu sebeple çok mutluyuz" diye konuştu.

Seydi Keskin Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni Kübra Kaya da "Bakanımız Ziya Selçuk'un hayaliyle biz bu yola başvurduk. İlk defa Derik'te uygulanan bir sistem. Bu sistem sayesinde çocukları gözetmensiz olarak sınav yaptırıyoruz. Gözetmensiz olarak yaptıklarımız sınav, psikolojik ve diğer açılardan geliştiğini düşünüyoruz" diye konuştu.