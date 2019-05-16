DHA YURT BÜLTENİ -17

Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralı var (1) VAN- Erciş Karayolu üzerinde mültecileri taşıyan kamyon devrildi. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza saat 20.00 sıralarında Van- Erciş Karayolu üzerinde meydana geldi. Van'dan Erciş istikametine giden ve üzerinde mültecilerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, yaralıların olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden detaylar Haber-Kamera: VAN, (DHA)- ======================= Yol tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde, Tanoğlu Mahalle Muhtarı Mürsel Şenyiğit ile komşu mahallesinde oturan Candan ailesi fertleri arasında yol verme nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada muhtarın kızı Hava Karakurt (46) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı Tanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tanoğlu Mahalle Muhtarı Mürsel Şenyiğit ile Arslanoğlu Mahallesi'nde oturan Candan ailesi fertleri arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası ayrılan taraflar evlerine döndü. Bir süre sonra Candan ailesi fertleri, evlerindeki silahlarını alarak Tanoğlu Mahallesi'ne geldi. Mahallede Şenyiğit ve yakınlarıyla karşılan Candan ailesi mensupları, silahların çekip ateş açınca iki grup arasına kavga çıktı. Silahlı kavgada, muhtar Mürsel Şenyiğit, kızı Hava Karakurt ve Candan ailesinden 2 kişi, ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hava Karakurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Karakurt'un cesedi otopsi için morga konulurken, yaralıların tedavileri devam ediyor.

Jandarma ekipleri, her iki köyde de geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Hastane önünden detaylar

- Ambulansların gelmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA, Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) ================================ Yolcu minibüsü mısır tarlasına devrildi: 6 yaralı KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün mısır tarlasına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. Kale Mahallesi'nden şehir merkezine giden ve sürücüsü adı bilinmeyen 46 K 06111 plakalı yolcu minibüsü, Onikişubat Mezbahanesi önünde kontrolden çıkarak mısır tarlasına devrildi. Kazada şoför ve 5 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma aracı

- Kazanın meydana geldiği yol

- Tarladaki minibüs

- Jandarmanın inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ================ Eleştirilen o videoyu eğlence için çekmiş İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Sevim Sızıcı (40), 8 yaşındaki oğlu ile çekip, sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle kendisine yöneltilen 'çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı' eleştirilerine yanıt verdi. Sızıcı, "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerinin yer aldığı videoyu tamamen eğlenmek için çekip, paylaştıklarını söyledi. Torbalı'da oturan iki çocuk annesi Sevim Sızıcı, 2 ay önce, 8 yaşındaki oğlu Baran Sızıcı ile eğlenmek amacıyla cep telefonuyla bir video çekti. Anne Sızıcı, oğluyla çektiği videoda, "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerini kullandı. Ardından da bu videoyu sosyal medyada paylaştı. Sızıcı'nın bu paylaşımını yaklaşık 2 milyon kişi izledi. Sızıcı'nın bu videosu bir televizyon kanalında da 'çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı' gerekçesiyle eleştirildi.

'EĞLENELİM DERKEN, MAĞDUR OLDUM' 21 bin takipçisi bulunan uygulamadaki hesabından yayınladığı videoya gelen tepkilere anlam veremediğini belirten Sızıcı, "Eğlenmek amacıyla çektiğimiz bir videoydu. Neden tepki gösterildiğini anlamadım. Çocuğum üzerinden prim yaptığım söylendi. Diyarbakır'dan akrabalarım arayıp, bunun gerçek olduğunu sandıklarını söylediler. Oysa ki böyle bir şey yok. Televizyon kanallarında da bu videonun çıkması beni çok rahatsız etti. Çocuğuma kan ve vitamin ilacı veriyordum. Şu an bir ilaç vermiyorum. Eğlenelim derken, mağdur oldum. Çocuğum üzerinden prim yapmak gibi bir amacım yoktu" dedi. Videoyu yayınladığı sosyal medya uygulamasını da kullanmaya devam edeceğini belirten Sızıcı, "Bu saldırıları takmayacağım, yola devam edeceğim" diye konuştu. Çaybaşı 80. Yıl İlkokul 2. sınıf öğrencisi B.S. de annesi ile video çekmekten büyük keyif aldığını söyledi. Sızıcı, gelen eleştiri ve tepkiler üzerine videoyu kaldırdığını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sevim Sızıcı ile röp.

-Oğlu B.S. (Baran Sızıcı) ile röp.

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA) ============================= Hakkari'deki tutuklu ve hükümlüler sergi açtı HAKKARİ Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler, resim ve el sanatları sergisi açtı. Açılışı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık tarafından yapılan sergi, bir hafta boyunca sanatseverler için açık olacak.

Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda kurslara katılan ve boş zamanlarını değerlendiren tutuklu ve hükümlüler; yağlı boya tablo, ve porselen süsleme gibi çalışmalar yaptı. Tutuklu ve hükümlülerin, çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Belediyesi önünde açılışını Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun gerçekleştirdiği ve halk tarafından yoğun ilgi gören serginin bir hafta boyunca açık kalacağı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin el emeği göz nuru ile yaptıkları serginin açılışını yaptıklarını söyledi.

Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Murat Gündüz, cezaevinde bulunan 50'ye yakın tutuklu ve hükümlünün 2 haftalık bir çalışması sonucu bur serginin açıldığını söyleyerek, "Buradaki amaç, sergide satışı yapılan el sanatları ürünlerinde elde edilecek olan gelirlerin hükümlü ve tutuklu ihtiyaçların karşılanması için uygulanan bir yöntem. 2-3 haftalık yapılan ürünleri sergiledik. Bu çalışma cezaevinde devam eden bir durumdur. Aynı zamanda cezaevinde mobilya, tekstil ve unlu mamulleri atölyesi olarak hizmet vermekteyiz. Buradaki gelirle, tutuklu ve hükümlüler hem ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de ailelerine katkıda bulunuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-belediye önündeki sergi

-Sergide yer alan resimler

-Serginin açılışını yapan Vali İdris Akbıyık ve Başsavcı Mustafa Balık

-Serginin açılışı

-Başsavcısının kısa açıkmaması

-Sergiden detaylar

-Cezaevi Müdürü Murat Gündüz ile röportaj Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) ============================ Ayvalık'ta 100’üncü yılda 100 kişilik zeybek ekibi