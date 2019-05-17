DHA YURT BÜLTENİ-17

NİŞANCI'YI ARAYAN 2 ASKER, DERE SUYUNA KAPILDI
Kayıp gazeteciye 8 gündür ulaşılamadı (2)
Bayburt- Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 asker, çalışmalarını sürdürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldı. Askerlere ulaşılması için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
BAYBURT (DHA)
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Koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi kapıya gelince bıçaklayarak öldürdü (2)
TUTUKLANDI
Denizli'de, 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) bıçaklayarak öldüren Gülistan K. (Karakuş) (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
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Bakkalın veresiye defterini satın alıp, 20 kişinin borcunu ödedi
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kimliği meçhul bir hayırsever, bakkalın 6 bin 857 lira alacağı bulunan defterini satın alarak 20 kişinin borcunu ödedi.
Lüleburgaz'ın Özerler Mahallesi Altıyol mevkiinde bakkal olan Kadir Alaç'ı telefon arayan bir kişi, veresiye defterini satın almak istediğini bildirdi. Alaç'ın defteri satabileceğini söylemesi üzerine dükkanına 4 gün önce birisi gelerek, hayır sahibi kişinin kendisini gönderdiğini ve veresiye defterini satın alacağını söyledi. Teklif karşısında şaşırdığını söyleyen Alaç, "Ben şaşırdım. Veresiye defterini almak için ısrar etti. İçinde 6 bin 857 lira alacağım vardı. Pazarlık sonucu 6 bin lira karşılığında veresiye defterini bizden aldı. Bunu bizim atalarımızın yaptığını biliyordum, Osmanlı'da bu işler vardı. Hala bu geleneği sürdüren insanlar varmış. Kendisini tanımıyorum, bilmiyorum ama ona çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hayır işledi. Defterin içinde 20 hanenin vereceği borcu vardı. Bu 20 hanede gerçekten dar gelirli ihtiyaç sahibiydi. O onları sevindirdi. Kendisine ben buradan onlar adını teşekkür ediyorum" dedi.
Bakkal Kadir Alaç, borcunu ödemeye gelen bazı müşterilenin borçlarının veresiye defterini alan kişi tarafından ödendiğini öğrenince çok şaşırdıklarını anlattı. Alaç, veresiye defterindeki borçların ödenmesinin ardından kalın defter yerine artık ince bir defter kullanmaya başladığını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakkal Kadir Alaç'tan detaylar
Bakkaldan detaylar
Alaç'ın açıklaması
Detaylar
Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)
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İskele devrildi, 2 işçi yaralandı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir apartmanın dış cephe boyasını yapmak için kurulan iskelenin devrilmesiyle 2 işçi yaralandı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Muratdede Mahallesi 377 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın dış cephe boyaması için işçiler tarafından iskele kuruldu. Boyama işlemi için işçiler Selim Şamdancı ve Sinan Erenözen, iskelenin üzerine çıktı. Bu sırada metal iskele devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan işçilerden Selim Şamdancı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Sinan Erenözen ise olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi. Devrilen iskelenin parçaları, apartmanın karşısında bulunan bir evin bahçe duvarına ve çatısına zarar verdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Olay yerinden detaylar
- İtfaiye ekiplerinden detaylar
- Devrilen iskeleden detaylar
- Zarar gören evden detay
- Kazada hafif yaralanan Sinan Erözen'den detay
- Evi zarar gören kadının konuşması
Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
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Bacada mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Malatya'da, bir evin bacasına düşerek mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın baca boşluğunda kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Gelen ekipler tarafından kedi, mahsur kaldığı baca duvarının kırılmasıyla içinden çıkarıldı. Bacada kömür tozlarıyla siyaha bürünen kedi, itfaiye personeli tarafından yıkanarak temizlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yerinden görüntü
- Kedinin kurtarılması
- Çıkarılan kedi
- Kedinin yıkanması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA
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Şanlıurfa'da sulama kanalı borusu patladı, ekili arazileri su bastı
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 30 kırsal mahallenin tarımsal su ihtiyacını karşılayan DSİ'ye ait sulama borusu patladı, yüzlerce dönüm ekili araziyi su bastı.
İlçeye bağlı Yıldız Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalındaki boru hattı, 2 gün arayla ikinci kez bilinmeyen nedenle patladı. Büyük bir deliğin oluştuğu borudan çıkan su nedeni ile yüzlerce dönüm ekili arazi ve bazı sokaklar su altında kaldı. Evlere kadar ulaşan su zarara neden oldu. Kendi imkanlarıyla evlere kadar ulaşıp tarım arazilerini basan suları tahliye etmeye çalışan çiftçiler yetkililerden mağduriyetlerinin gidermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler boruyu onarmak için çalışmalara başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Patlayan su borusundan yükselen su
- Sular altında kalan ekili alanlar
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
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